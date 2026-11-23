Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Δευτέρας, με αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και χάντμπολ.

Το ενδιαφέρον στρέφεται τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις αναμετρήσεις Αστέρας AKTOR – Άρης, Μόντσα – Φιορεντίνα και Μπρέντφορντ – Έβερτον.

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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:

14:45 ΠΑΣ Πύργος – Μαρκό (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

ΠΑΣ Πύργος – Μαρκό (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) 17:00 Αστέρας AKTOR – Άρης (Novasports1)

Αστέρας AKTOR – Άρης (Novasports1) 17:00 Διομήδης Άργους – Άρης Νίκαιας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Διομήδης Άργους – Άρης Νίκαιας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) 20:00 Πανιώνιος – ΑΕ Ψυχικού (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Πανιώνιος – ΑΕ Ψυχικού (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) 21:45 Μόντσα – Φιορεντίνα (Magenta Sport 1)

Μόντσα – Φιορεντίνα (Magenta Sport 1) 22:00 Μπρέντφορντ – Έβερτον (Novasports Prime)

Μπρέντφορντ – Έβερτον (Novasports Prime) 22:00 Λεβάντε – Έλτσε (Magenta Sport 3 League)