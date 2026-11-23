Ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές βρίσκεται ένα πυρηνικό καταφύγιο στο Σίλβερ Κλιφ του Κολοράντο, το οποίο πωλείται έναντι 289.000 δολαρίων

Αυξημένο ενδιαφέρον για την αγορά απομονωμένων ακινήτων, εξοπλισμένων με υποδομές ενεργειακής αυτονομίας, υπόγεια καταφύγια και συστήματα προστασίας από έκτακτες καταστάσεις, καταγράφεται στις ΗΠΑ. Οι πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις σε δημοφιλείς ιστοσελίδες, οι εκτεταμένες τεχνικές διακοπές ψηφιακών υπηρεσιών και τα προβλήματα στις αερομεταφορές ενισχύουν την ανησυχία σχετικά με την ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Newsweek, μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων καταγράφηκαν διακοπές στη λειτουργία υπηρεσιών της Microsoft, κυβερνοεπιθέσεις σε 178 ιστοσελίδες μέσω εισαγωγής κακόβουλου κώδικα, καθώς και πανεθνική αναστολή πτήσεων από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), η οποία διήρκεσε περισσότερες από τέσσερις ώρες. Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, πρόκειται για τη μεγαλύτερη διακοπή του είδους μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

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Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να κατευνάσει τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο εκτεταμένης κατάρρευσης του ηλεκτρικού δικτύου. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, μιλώντας στην εκπομπή της Λόρα Ίνγκραχαμ στο Fox News, απέρριψε τα σενάρια περί επικείμενου γενικευμένου μπλακάουτ ή καταστροφής, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν διαπιστώνει κρίση προ των πυλών. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι πολίτες οφείλουν να είναι προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο.

Η στροφή σε ακίνητα με καταφύγια και ενεργειακή αυτονομία

Παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις, η ανησυχία για την ευπάθεια των ψηφιακών και ενεργειακών υποδομών φαίνεται να επηρεάζει τις επιλογές ορισμένων αγοραστών ακινήτων στις ΗΠΑ.

«Έχουμε δει αύξηση του ενδιαφέροντος λόγω των ανησυχιών για τις ευάλωτες κυβερνοϋποδομές», δήλωσε στο Newsweek ο Τζόναθαν Ρόουλς, συνιδρυτής της Survival Realty, μιας πλατφόρμας που ειδικεύεται στην προώθηση αγροτικών και απομονωμένων ακινήτων με δυνατότητες αυτονομίας και προστασίας.

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Όπως εξήγησε, οι πρόσφατες διαταραχές αναδεικνύουν την εξάρτηση της σύγχρονης οικονομίας από την αδιάλειπτη λειτουργία των δικτύων επικοινωνίας και των ψηφιακών συστημάτων πληρωμών. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα εκτεταμένο κυβερνοχτύπημα ή μια παρατεταμένη διακοπή του Διαδικτύου ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στον εφοδιασμό των καταστημάτων, στη λειτουργία των πρατηρίων καυσίμων και στις συναλλαγές με κάρτες.

Η Survival Realty διαθέτει στην αγορά ακίνητα σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ, με τις τιμές τους να κυμαίνονται από μερικές εκατοντάδες χιλιάδες έως αρκετά εκατομμύρια δολάρια.

Στις διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνεται ένα πυρηνικό καταφύγιο στο Σίλβερ Κλιφ του Κολοράντο, το οποίο πωλείται έναντι 289.000 δολαρίων. Το ακίνητο εκτείνεται σε 35 στρέμματα, διαθέτει ένα υπνοδωμάτιο και καλύπτει επιφάνεια 630 τετραγωνικών ποδιών.

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Μια ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί μια πρώην υπόγεια βάση πυραύλων Atlas E στο Σπρέιγκ της πολιτείας Ουάσιγκτον, η οποία πωλείται έναντι 1,245 εκατ. δολαρίων. Η εγκατάσταση εκτείνεται σε συνολική επιφάνεια 12.946 τετραγωνικών ποδιών, εκ των οποίων τα 1.906 τετραγωνικά πόδια αποτελούν χώρο κατοικίας.

Στην ίδια πολιτεία διατίθεται προς πώληση, έναντι 995.000 δολαρίων, ακίνητο πέντε στρεμμάτων σχεδιασμένο για αυτόνομη διαβίωση. Το ακίνητο περιλαμβάνει λαχανόκηπο, κρυφό υπόγειο καταφύγιο και την κύρια κατοικία, ενώ διαθέτει ξυλόσομπα Kitchen Queen, ικανή να θερμαίνει τον χώρο και να παρέχει ζεστό νερό ακόμη και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης.

Από τα καταφύγια στα σπίτια υψηλής προστασίας

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται πλέον σε απομονωμένες κατοικίες ή παλιές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με επαγγελματίες του κλάδου, καταγράφεται αυξημένη ζήτηση για πολυτελείς κατοικίες που συνδυάζουν την ενεργειακή αυτονομία με σύγχρονα συστήματα ασφαλείας.

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Η Λόρεν Βάρνεϊ, διευθύντρια μάρκετινγκ της Ocean Sotheby’s στη Φλόριντα, δήλωσε στο Newsweek ότι η πανδημία και οι πρόσφατες εξελίξεις ενίσχυσαν την αίσθηση πως οι συνθήκες μπορούν να αλλάξουν απρόβλεπτα. Όπως σημείωσε, τα Φλόριντα Κις έχουν εξελιχθεί σε δημοφιλή προορισμό για εύπορους αγοραστές που αναζητούν κατοικίες με δυνατότητα αυτονομίας, χωρίς ωστόσο να αποκόπτονται πλήρως από τις σύγχρονες υποδομές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το παραθαλάσσιο συγκρότημα Zephyr Cove, το οποίο πωλείται έναντι 35 εκατ. δολαρίων. Το ακίνητο διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο επιχειρήσεων για τον έλεγχο της γεννήτριας, των συστημάτων ασφαλείας και των αντλιών. Παράλληλα, είναι εξοπλισμένο με γεννήτρια ισχύος 130 κιλοβάτ, ικανή να τροφοδοτήσει ολόκληρη την κατοικία.

Σύμφωνα με τη Βάρνεϊ, οι ιδιοκτήτες έχουν σχεδιάσει το ακίνητο ώστε να αντέχει σε ακραία καιρικά φαινόμενα, κυρίως σε τυφώνες. Αντίστοιχες κατοικίες διαθέτουν ειδικούς χώρους προστασίας, αλεξίσφαιρες εγκαταστάσεις και υποδομές για χρήση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

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Ανάλογο ενδιαφέρον καταγράφεται και για το Long Acres Castle στο Λόρενσβιλ του Νιου Τζέρσεϊ. Το ακίνητο, αξίας 1,25 εκατ. δολαρίων, περιλαμβάνει υπόγειο καταφύγιο της περιόδου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο διαθέτει περισκόπιο υποβρυχίου. Το συγκεκριμένο σύστημα αναδύεται από το καταφύγιο, προσφέροντας ορατότητα έως και 10 μιλίων προς όλες τις κατευθύνσεις.

Αυξάνεται ο προβληματισμός για την ανθεκτικότητα των κατοικιών

Την αυξημένη ζήτηση επιβεβαιώνουν, επίσης, οι εταιρείες που εξειδικεύονται στην κατασκευή καταφυγίων και ειδικών προστατευμένων χώρων.

Η Ναόμι Κόρμπι, εταίρος και διευθύντρια επιχειρήσεων της εταιρείας Strategically Armored & Fortified Environments (SAFE), δήλωσε στο Newsweek ότι καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον από υποψήφιους πελάτες, οι οποίοι ανησυχούν κυρίως για ενδεχόμενες αστοχίες υποδομών, κυβερνοεπιθέσεις και πιθανές κοινωνικές αναταραχές.

Όπως σημειώνεται, οι ανησυχίες δεν αφορούν πλέον αποκλειστικά μακρινά σενάρια καταστροφής, αλλά και το ενδεχόμενο μιας κρίσης που θα μπορούσε να επηρεάσει την καθημερινότητα σε τοπικό επίπεδο.

«Μια κυβερνοεπίθεση δεν χρειάζεται να παραλύσει ολόκληρη τη χώρα για να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ακόμη και λίγες ημέρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, επικοινωνίες, τραπεζικές υπηρεσίες ή πρόσβαση σε καύσιμα μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές δυσκολίες.

Η αυξανόμενη ζήτηση για τέτοια ακίνητα αποτυπώνει μια νέα τάση στην αμερικανική αγορά: ορισμένοι αγοραστές δεν αναζητούν πλέον μόνο την πολυτέλεια και την άνεση, αλλά και τη δυνατότητα διατήρησης των βασικών λειτουργιών της καθημερινότητάς τους σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής των υποδομών.