Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε τη διαρροή ονομάτων και διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρηστών από την πλατφόρμα EU Academy λόγω της συνεχιζόμενης παραβίασης

Σοβαρή κυβερνοεπίθεση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και έναν μήνα, αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τις υποψίες να στρέφονται σε ομάδα χάκερ που φέρεται να συνδέεται με την Κίνα. Η παραβίαση έχει ήδη προκαλέσει διαρροή προσωπικών δεδομένων χρηστών της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πλατφόρμας EU Academy, ενώ ορισμένα πληροφοριακά συστήματα της Κομισιόν παραμένουν εκτός λειτουργίας.

Σύμφωνα με το Euronews, που επικαλείται δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης, οι ευρωπαϊκές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο πίσω από την επίθεση να βρίσκεται δίκτυο κυβερνοκατασκοπείας που συνδέεται με το Πεκίνο.

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Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το κωδικό όνομα που χρησιμοποιείται για τους πιθανούς δράστες είναι «Panda», ένας όρος που συναντάται στον χώρο της κυβερνοασφάλειας για την περιγραφή ομάδων απειλών που συνδέονται με την Κίνα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη απόδοση ευθύνης για την επίθεση.

Έναν μήνα μετά, η κυβερνοεπίθεση δεν έχει αντιμετωπιστεί πλήρως

Η παραβίαση εντοπίστηκε στις 22 Οκτωβρίου, όταν το τμήμα πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπίστωσε την παρουσία κακόβουλου παράγοντα στα εσωτερικά της δίκτυα.

Παρά τις προσπάθειες των ειδικών κυβερνοασφάλειας, έναν μήνα αργότερα η απειλή δεν έχει περιοριστεί πλήρως.

Η κατάσταση οδήγησε την Κομισιόν στην απόφαση να διακόψει το Σάββατο τη δημόσια πρόσβαση στην πλατφόρμα EU Academy, η οποία προσφέρει διαδικτυακά προγράμματα κατάρτισης και εξειδικευμένης εκπαίδευσης.

Στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας αναφέρεται ότι το περιστατικό εξακολουθεί να διερευνάται και ότι έχουν ληφθεί μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεών του.

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«Το περιστατικό εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση. Η δημόσια πρόσβαση στην πλατφόρμα έχει απενεργοποιηθεί και έχουν ληφθεί μέτρα για τον περιορισμό και τη μείωση των επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής προληπτικών, ανιχνευτικών και διορθωτικών ελέγχων», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Διέρρευσαν ονόματα και email – Προειδοποίηση για phishing

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει ότι από την επίθεση στην EU Academy διέρρευσαν ονόματα και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρηστών.

Πρόκειται για την πρώτη επιβεβαιωμένη διαρροή προσωπικών δεδομένων που συνδέεται με το συγκεκριμένο περιστατικό.

Η Κομισιόν προειδοποιεί τους χρήστες ότι τα στοιχεία τους ενδέχεται να αξιοποιηθούν για νέες κακόβουλες ενέργειες, όπως εκστρατείες ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing).

Μέσω τέτοιων επιθέσεων, οι κυβερνοεγκληματίες μπορούν να αποστέλλουν παραπλανητικά μηνύματα, τα οποία εμφανίζονται ως επίσημες επικοινωνίες από ευρωπαϊκούς θεσμούς, επιχειρώντας να αποσπάσουν πρόσθετα προσωπικά δεδομένα ή κωδικούς πρόσβασης.

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Για τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ειδικοί δεν έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής κλοπή δεδομένων που αφορούν εργαζομένους της.

Ωστόσο, αρκετές εσωτερικές εφαρμογές τέθηκαν προληπτικά εκτός λειτουργίας, ενώ ορισμένες παραμένουν μη διαθέσιμες.

Τι αναζητούν οι ερευνητές – Το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης ARTEX

Σύμφωνα με την τρέχουσα αξιολόγηση της απειλής, οι δράστες δεν φαίνεται να επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένα πρόσωπα ή μεμονωμένα πληροφοριακά συστήματα. Αντίθετα, εκτιμάται ότι επιχείρησαν να διαπιστώσουν πόσο βαθιά μπορούσαν να διεισδύσουν στις ψηφιακές υποδομές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η συγκεκριμένη τακτική διαφοροποιείται από μια περισσότερο στοχευμένη επιχείρηση κυβερνοκατασκοπείας, η οποία συνήθως θα απαιτούσε μεγαλύτερη διακριτικότητα.

Ένα από τα στοιχεία που έχουν ενισχύσει τις υποψίες για πιθανή κινεζική εμπλοκή είναι, σύμφωνα με το Euronews, η πολυπλοκότητα της επίθεσης και η χρήση του εργαλείου ARTEX.

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Πρόκειται για εργαλείο κυβερνοασφάλειας κινεζικής ανάπτυξης, το οποίο αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό ευπαθειών σε πληροφοριακά συστήματα. Τέτοιες αδυναμίες μπορούν στη συνέχεια να αξιοποιηθούν από επιτιθέμενους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μεγάλες εταιρείες κυβερνοασφάλειας, όπως η Microsoft και η CrowdStrike, έχουν συνδέσει τις ομάδες Storm-0940 και Panda Vapor με επιθέσεις που αξιοποιούν το ARTEX σε εκστρατείες κυβερνοκατασκοπείας μεγάλης κλίμακας.

Οι επιχειρήσεις αυτές φέρονται να έχουν στοχοποιήσει εκατοντάδες οργανισμούς διεθνώς.

Πάντως, η χρήση ενός συγκεκριμένου εργαλείου δεν αρκεί από μόνη της για να αποδείξει την ταυτότητα ή την κρατική σύνδεση των δραστών.

Τρίτη κυβερνοεπίθεση στην Κομισιόν μέσα στο 2026

Η νέα παραβίαση δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό για τις ευρωπαϊκές ψηφιακές υποδομές. Σύμφωνα με το Euronews, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αντιμετωπίσει ακόμη δύο κυβερνοεπιθέσεις μέσα στο 2026. Η μία αφορούσε τις υποδομές υπολογιστικού νέφους που φιλοξενούν τον ιστότοπο Europa.eu, ενώ η δεύτερη σημειώθηκε τον Ιανουάριο και έπληξε τις υποδομές κινητής επικοινωνίας της Επιτροπής.

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Και στις δύο περιπτώσεις υπήρξαν εκτιμήσεις για πιθανή σύνδεση με ομάδες κυβερνοαπειλών που δραστηριοποιούνται από την Κίνα. Ωστόσο, καμία από τις δύο επιθέσεις δεν αποδόθηκε επισήμως σε συγκεκριμένη ομάδα.

Το Πεκίνο έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι χρηματοδοτεί, καθοδηγεί ή υποστηρίζει ομάδες χάκερ που κατηγορούνται για κυβερνοεπιθέσεις εναντίον ξένων κυβερνήσεων και θεσμών.

Αντιδράσεις εργαζομένων για την ελλιπή ενημέρωση

Η διαχείριση του περιστατικού έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων της Κομισιόν άσκησε έντονη κριτική στη διοίκηση, καταγγέλλοντας ότι πολλοί υπάλληλοι ενημερώθηκαν για την κυβερνοεπίθεση από τα μέσα ενημέρωσης.

Η δημοσιοποίηση της παραβίασης την προηγούμενη εβδομάδα ενίσχυσε τις ανησυχίες για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέρριψε την κριτική, υποστηρίζοντας ότι η δημόσια ενημέρωση κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κυβερνοεπίθεσης μπορεί να αποδειχθεί αντιπαραγωγική.

Όπως εξήγησε, η δημοσιοποίηση λεπτομερειών θα μπορούσε να ειδοποιήσει τους επιτιθέμενους για τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να περιοριστεί η δράση τους