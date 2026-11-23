Η μετοχή της εταιρείας σημείωσε άνοδο άνω του 30 τοις εκατό μετά την ανακοίνωση, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχουν στοιχεία για παράνομη δραστηριότητα

Την άμεση επαναφορά του συνιδρυτή της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου ανακοίνωσε ο τεχνολογικός κολοσσός τη Δευτέρα (23/11).

Η απόφαση έρχεται έπειτα από τις έντονες πιέσεις που άσκησαν τόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όσο και η επενδυτική κοινότητα, με τη μετοχή της εταιρείας να κάνει, μετά την ανακοίνωση, ένα εντυπωσιακό άλμα που ξεπέρασε το 30%.

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Η επάνοδος Χουάνγκ έρχεται μόλις έντεκα ημέρες μετά την επεισοδιακή παραίτησή του, η οποία είχε προκληθεί από αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις, με κυριότερη αυτήν με την Άλις Χουάνγκ, μια Κινέζα υπήκοο την οποία οι αμερικανικές αρχές υποπτεύονται ως κατάσκοπο του Πεκίνου.

Στήριξη από Τραμπ

Ο Τραμπ, ο οποίος θεωρεί τον Χουάνγκ ισχυρό σύμμαχό του στον επιχειρηματικό κόσμο, πρωτοστάτησε στην εκστρατεία για την επιστροφή του, παρά το «ροζ» σκάνδαλο εθνικής ασφάλειας που είχε ξεσπάσει.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος χαιρέτισε την απόφαση αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia έλαβε τη σωστή και πρέπουσα απόφαση να επαναφέρει τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του CEO».

Ο Τραμπ έσπευσε να καθησυχάσει τις αγορές τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει ότι η επιστροφή του Τζένσεν εγκυμονεί κινδύνους για την εθνική ασφάλεια».

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Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς επιβεβαίωσε πως η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν διαθέτει κανένα στοιχείο που να εμπλέκει τον Χουάνγκ σε παράνομη δραστηριότητα. Παρά τη στήριξή του, ωστόσο, ο Τραμπ έστειλε ένα σαφές μήνυμα στην εταιρεία, υπογραμμίζοντας ότι «η Nvidia πρέπει να συνεχίσει τη διεξοδική εσωτερική έρευνα για τη συμμόρφωσή της με τους αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών, ώστε να διασφαλίσει ότι εκπληρώνει τις νομικές της υποχρεώσεις και το πατριωτικό της καθήκον να προστατεύει την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».

Κατασκοπευτικό θρίλερ

Η υπόθεση που οδήγησε στην παραίτηση του Χουάνγκ στις 12 Νοεμβρίου λαμβάνει πλέον διαστάσεις κατασκοπευτικού θρίλερ.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η Άλις Χουάνγκ, με την οποία ο πρώην CEO, παρά το ίδιο επώνυμο, δεν έχει καμία συγγένεια. Σύμφωνα τους New York Times, η Άλις Χουάνγκ διατηρούσε τακτική επαφή με ανώτατο στέλεχος της κορυφαίας υπηρεσίας πληροφοριών της Κίνας για περισσότερο από έναν χρόνο, κατά τη διάρκεια της εξωσυζυγικής της σχέσης με τον ισχυρό άνδρα της Nvidia.

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Ενώ οι αμερικανικές αρχές ερευνούν αν η Άλις Χουάνγκ λειτουργούσε ως ενεργός πράκτορας του Πεκίνου, η κινεζική κυβέρνηση αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες.

Από την πλευρά του, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από την Ουάσιγκτον, δήλωσε ικανοποιημένο από την ειλικρίνεια και την ηγεσία του Χουάνγκ. Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία ανακοίνωσε τη σύσταση ειδικής επιτροπής για να διερευνήσει αν ξένες υπηρεσίες πληροφοριών είχαν στοχοποιήσει τον ιδρυτή της, ενώ παράλληλα ξεκινά αναζήτηση για την πρόσληψη νέου επικεφαλής συμμόρφωσης (Chief Compliance Officer).

Αυτοκρατορία σε πλήρη εξάρτηση

Η θεαματική ανατροπή στην υπόθεση ακυρώνει την προηγούμενη στάση του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia και του προέδρου του Χάρβεϊ Τζόουνς, που μόλις την περασμένη εβδομάδα απέκλειαν κατηγορηματικά την επιστροφή του Χουάνγκ. Η αλλαγή πλεύσης αναδεικνύει την απόλυτη εξάρτηση του τεχνολογικού κολοσσού από τον συνιδρυτή του, ο οποίος μετέτρεψε τη Nvidia από μια εταιρεία σχεδιασμού τσιπ για video games στον απόλυτο ηγέτη της παγκόσμιας αγοράς επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης.

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Η κρίση προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς από τη Σίλικον Βάλεϊ μέχρι την Ταϊπέι και την Ουάσιγκτον, προκαλώντας ένα τεράστιο κύμα συμπαράστασης.

Είναι ενδεικτικό ότι η διαδικτυακή καμπάνια για την επιστροφή του Χουάνγκ συγκέντρωσε πάνω από 180.000 υπογραφές, με τον Ίλον Μασκ να συμπεριλαμβάνεται στους υποστηρικτές του. Ωστόσο, η επιστροφή του Χουάνγκ δεν σημαίνει το τέλος των προβλημάτων για τη Nvidia, καθώς η εταιρεία παραμένει υπό το μικροσκόπιο του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για μια σειρά από ζητήματα, όπως πιθανά λογιστικά προβλήματα και καταγγελίες για παράνομη εξαγωγή και λαθρεμπόριο μικροτσίπ.

Στο τιμόνι της οικονομικής διεύθυνσης της εταιρείας παραμένει σταθερά η Κολέτ Κρες.