Στην κορυφή της τηλεθέασης το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Νοεμβρίου.

Το «MEGA Σαββατοκύριακο» με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα ανέβηκε στην κορυφή της τηλεθέασης το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Νοεμβρίου.

Η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του MEGA επικράτησε του ανταγωνισμού καταγράφοντας μέσο όρο 17,5% στο σύνολο του κοινού και 11,5% στο δυναμικό κοινό 18-54.

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Την πρωτιά εξασφάλισε και σε επιμέρους γυναικείες ηλικιακές ομάδες, σημειώνοντας υψηλά μερίδια τηλεθέασης που έφτασαν έως και το 26,1%.

Με σταθερή δυναμική και την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών, το «MEGA Σαββατοκύριακο» συνεχίζει να ξεχωρίζει ως μία από τις κυρίαρχες επιλογές για την πρωινή ενημέρωση του Σαββατοκύριακου.

#MegaSk