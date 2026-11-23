Η ένταξη του Αμερικανού Rinaldo Nazzaro, ιδρυτή της ακροδεξιάς οργάνωσης The Base, στον ευρωπαϊκό κατάλογο κυρώσεων επαναφέρει στο προσκήνιο τη διεθνή διάσταση της ακροδεξιάς τρομοκρατίας.

Μια νέα διάσταση στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αναδεικνύει η απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάξει τον Rinaldo Nazzaro, ιδρυτή και επικεφαλής της ακροδεξιάς εξτρεμιστικής οργάνωσης The Base, στον κατάλογο των προσώπων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα για τρομοκρατική δραστηριότητα.

Ο Nazzaro, γνωστός επίσης με τα ψευδώνυμα Norman Spear και Roman Wolf, θεωρείται κεντρική φυσιογνωμία ενός διεθνούς νεοναζιστικού δικτύου, το οποίο έχει συνδεθεί με τρομοκρατικές ενέργειες και βρίσκεται υπό καθεστώς ευρωπαϊκών κυρώσεων από το 2024.

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Με τη νέα απόφαση, ο ίδιος υπόκειται σε απαγόρευση εισόδου και διέλευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, καθώς και απαγόρευση διάθεσης χρημάτων και οικονομικών πόρων προς όφελός του, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς καταδεικνύει ότι η ευρωπαϊκή αντιτρομοκρατική πολιτική δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στα τζιχαντιστικά δίκτυα, αλλά αντιμετωπίζει πλέον στο ίδιο ευρύτερο πλαίσιο ασφαλείας και τη διεθνή ακροδεξιά τρομοκρατική δραστηριότητα.

Μετά τη συγκεκριμένη προσθήκη, ο ευρωπαϊκός κατάλογος περιλαμβάνει συνολικά 14 φυσικά πρόσωπα και 23 οργανώσεις και οντότητες.

Ποιος είναι ο Rinaldo Nazzaro

Ο Rinaldo Nazzaro είναι Αμερικανός υπήκοος, ο οποίος έγινε γνωστός διεθνώς ως ιδρυτής της οργάνωσης The Base, μιας από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις σύγχρονου διεθνικού νεοναζιστικού εξτρεμισμού.

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Η οργάνωση δημιουργήθηκε το 2018 και υιοθέτησε μια ακραία ιδεολογική προσέγγιση, με αναφορές στον λευκό υπερεθνικισμό, τον νεοναζισμό, τον αντισημιτισμό και τη φυλετική ανωτερότητα.

Ο Nazzaro χρησιμοποίησε διαδικτυακά τα ψευδώνυμα Norman Spear και Roman Wolf, ενώ δημοσιογραφικές και ερευνητικές αναφορές έχουν καταγράψει την επαγγελματική του ενασχόληση με ζητήματα ασφάλειας και αντιτρομοκρατίας, καθώς και τη μετακίνησή του στη Ρωσία το 2017, όπου φέρεται να εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του.

Η περίπτωση του Nazzaro παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες ασφαλείας, καθώς η The Base δεν λειτουργεί με τη μορφή μιας παραδοσιακής ιεραρχικής οργάνωσης. Αντιθέτως, έχει επιδιώξει τη δημιουργία ενός αποκεντρωμένου δικτύου, με μικρότερους πυρήνες και σχετική επιχειρησιακή αυτονομία.

Η ιδεολογική της βάση στηρίζεται στην αντίληψη ότι η κοινωνική αποσταθεροποίηση και η φυλετική σύγκρουση μπορούν να οδηγήσουν σε μια ριζική ανατροπή της υφιστάμενης κοινωνικής και πολιτικής τάξης.

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Η οργάνωση έχει συνδεθεί με βίαιες και τρομοκρατικές δραστηριότητες, ενώ η ένταξή της στο ευρωπαϊκό πλαίσιο κυρώσεων από το 2024 αποτέλεσε σαφή ένδειξη της ανησυχίας των ευρωπαϊκών αρχών για την εξάπλωση τέτοιων δικτύων.

Η νέα απόφαση, με την προσωπική καταχώριση του ιδρυτή της, ενισχύει την πίεση προς την ηγεσία της οργάνωσης και περιορίζει τη δυνατότητά της να αξιοποιεί οικονομικούς πόρους εντός του ευρωπαϊκού χώρου.

Τα 14 πρόσωπα στον ευρωπαϊκό κατάλογο

Η λίστα των φυσικών προσώπων περιλαμβάνει ανθρώπους που συνδέονται με διαφορετικές τρομοκρατικές δραστηριότητες και οργανώσεις, με αναφορές κυρίως στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε άλλες περιοχές.

Μεταξύ των ονομάτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο είναι:

Hamed Abdollahi: Πρόσωπο που συνδέεται με το ιρανικό δίκτυο ασφαλείας και δραστηριότητες που έχουν αποτελέσει αντικείμενο ευρωπαϊκών κυρώσεων.

Πρόσωπο που συνδέεται με το ιρανικό δίκτυο ασφαλείας και δραστηριότητες που έχουν αποτελέσει αντικείμενο ευρωπαϊκών κυρώσεων. Hasan Izz al-Din: Συνδέεται με τη Χεζμπολάχ και υποθέσεις διεθνούς τρομοκρατικής δράσης.

Συνδέεται με τη Χεζμπολάχ και υποθέσεις διεθνούς τρομοκρατικής δράσης. Abdelkarim Hussein Mohamed Al-Nasser: Πρόσωπο που συνδέεται με τρομοκρατικές δραστηριότητες στη Σαουδική Αραβία.

Πρόσωπο που συνδέεται με τρομοκρατικές δραστηριότητες στη Σαουδική Αραβία. Ibrahim Salih Mohammed Al-Yacoub: Έχει συνδεθεί με την ίδια ευρύτερη υπόθεση τρομοκρατικής δραστηριότητας στη Σαουδική Αραβία.

Έχει συνδεθεί με την ίδια ευρύτερη υπόθεση τρομοκρατικής δραστηριότητας στη Σαουδική Αραβία. Manssor Arbabsiar: Ιρανικής καταγωγής, έγινε γνωστός από υπόθεση σχεδιασμού επίθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ιρανικής καταγωγής, έγινε γνωστός από υπόθεση σχεδιασμού επίθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Assadollah Assadi: Ιρανός διπλωμάτης, ο οποίος καταδικάστηκε στο Βέλγιο για συμμετοχή σε σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης.

Ιρανός διπλωμάτης, ο οποίος καταδικάστηκε στο Βέλγιο για συμμετοχή σε σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης. Mohammed Bouyeri: Καταδικασμένος για τη δολοφονία του Ολλανδού σκηνοθέτη Theo van Gogh το 2004.

Καταδικασμένος για τη δολοφονία του Ολλανδού σκηνοθέτη Theo van Gogh το 2004. Saeid Hashemi Moghadam: Πρόσωπο που συνδέεται με ιρανικές υπηρεσίες και δραστηριότητες που σχετίζονται με το καθεστώς ευρωπαϊκών κυρώσεων.

Πρόσωπο που συνδέεται με ιρανικές υπηρεσίες και δραστηριότητες που σχετίζονται με το καθεστώς ευρωπαϊκών κυρώσεων. Hassan El Hajj Hassan: Συνδέεται με υποθέσεις τρομοκρατικής δραστηριότητας και το δίκτυο της Χεζμπολάχ.

Συνδέεται με υποθέσεις τρομοκρατικής δραστηριότητας και το δίκτυο της Χεζμπολάχ. Farah Meliad: Πρόσωπο που περιλαμβάνεται στον ευρωπαϊκό κατάλογο.

Πρόσωπο που περιλαμβάνεται στον ευρωπαϊκό κατάλογο. Khalid Sheikh Mohammed: Θεωρείται ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ.

Θεωρείται ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ. Abdul Reza Shahlai: Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος, ο οποίος έχει συνδεθεί με δραστηριότητες των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος, ο οποίος έχει συνδεθεί με δραστηριότητες των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Ali Gholam Shakuri: Πρόσωπο που συνδέεται με ιρανικά δίκτυα και υποθέσεις τρομοκρατικής δραστηριότητας.

Πρόσωπο που συνδέεται με ιρανικά δίκτυα και υποθέσεις τρομοκρατικής δραστηριότητας. Rinaldo Nazzaro: Ιδρυτής και επικεφαλής της νεοναζιστικής οργάνωσης The Base.

Η σύνθεση του καταλόγου αποτυπώνει τη διαφορετικότητα των απειλών που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρόκειται για ένα ενιαίο δίκτυο, αλλά για πρόσωπα που συνδέονται με διαφορετικές οργανώσεις, ιδεολογίες και γεωγραφικά περιβάλλοντα.

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Οι 23 οργανώσεις και οντότητες

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο κατάλογος των 23 οργανώσεων και οντοτήτων που υπόκεινται σε ευρωπαϊκά περιοριστικά μέτρα.

Σε αυτόν περιλαμβάνονται οργανώσεις με διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές αναφορές, από ισλαμιστικά εξτρεμιστικά δίκτυα μέχρι ακροαριστερές ένοπλες οργανώσεις, εθνικιστικά και αυτονομιστικά κινήματα, καθώς και ακροδεξιά τρομοκρατικά δίκτυα.

Μεταξύ αυτών αναφέρονται:

Abu Nidal Organisation: Παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση, η οποία έχει συνδεθεί με διεθνείς τρομοκρατικές επιθέσεις.

Al-Aqsa Martyrs’ Brigade: Παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης Ιντιφάντα.

Al-Aqsa e.V.: Οντότητα με έδρα τη Γερμανία, η οποία περιλαμβάνεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο κυρώσεων.

Babbar Khalsa: Οργάνωση που συνδέεται με τον ένοπλο αυτονομιστικό αγώνα των Σιχ και το κίνημα για τη δημιουργία ανεξάρτητου Χαλιστάν στην περιοχή του Παντζάμπ.

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Communist Party of the Philippines / New People’s Army: Το Κομμουνιστικό Κόμμα των Φιλιππίνων και ο ένοπλος βραχίονάς του, ο οποίος δραστηριοποιείται επί δεκαετίες στη χώρα.

Directorate for Internal Security of Iran: Ιρανική υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ευρωπαϊκών κυρώσεων.

Gama’a al-Islamiyya: Αιγυπτιακή ισλαμιστική οργάνωση, με ιστορικό ένοπλης δράσης.

IBDA-C: Τουρκική εξτρεμιστική οργάνωση με ισλαμιστική και αντικρατική ιδεολογική αναφορά.

Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC): Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, ένας ισχυρός στρατιωτικός και πολιτικοοικονομικός θεσμός της χώρας.

Hamas: Παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση, η οποία αποτελεί αντικείμενο ευρωπαϊκών περιοριστικών μέτρων.

Hizballah Military Wing: Η στρατιωτική πτέρυγα της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Hizbul Mujahideen: Ένοπλη οργάνωση που δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της σύγκρουσης στο Κασμίρ.

Khalistan Zindabad Force: Οργάνωση που συνδέεται με τον αυτονομιστικό αγώνα για τη δημιουργία ανεξάρτητου Χαλιστάν.

Kurdistan Workers’ Party (PKK): Το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, το οποίο συνδέεται με την πολυετή ένοπλη σύγκρουση στην Τουρκία και την ευρύτερη κουρδική υπόθεση.

Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE): Οι Τίγρεις για την Απελευθέρωση του Ταμίλ Ιλάμ, οργάνωση που διεξήγαγε επί δεκαετίες ένοπλο αγώνα στη Σρι Λάνκα.

Ejército de Liberación Nacional (ELN): Ο Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός της Κολομβίας, μία από τις σημαντικότερες ένοπλες οργανώσεις της χώρας.

Palestinian Islamic Jihad: Η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, οργάνωση με ισλαμιστική ιδεολογία και ένοπλη δράση στα παλαιστινιακά εδάφη.

Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP): Το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, οργάνωση με μαρξιστικές και εθνικιστικές αναφορές.

PFLP – General Command: Διακριτή οργάνωση που αποσχίστηκε από το PFLP και διατήρησε ξεχωριστή στρατιωτική και οργανωτική δομή.

DHKP/C: Το Επαναστατικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Κόμμα/Μέτωπο της Τουρκίας, οργάνωση με μαρξιστική-λενινιστική ιδεολογία.

Sendero Luminoso (Shining Path): Το Φωτεινό Μονοπάτι του Περού, μαοϊκή ένοπλη οργάνωση που συνδέθηκε με εκτεταμένη βία και τρομοκρατικές ενέργειες.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan (TAK): Οργάνωση που έχει συνδεθεί με βίαιες επιθέσεις στην Τουρκία και με τον κουρδικό εξτρεμιστικό χώρο.

The Base: Το διεθνές νεοναζιστικό δίκτυο που ίδρυσε ο Rinaldo Nazzaro και αποτελεί την πιο πρόσφατη χαρακτηριστική περίπτωση ακροδεξιάς οργάνωσης στον συγκεκριμένο κατάλογο.

Η παρουσία τόσο διαφορετικών οργανώσεων στον ίδιο κατάλογο δεν σημαίνει ότι συνδέονται μεταξύ τους ή ότι έχουν κοινή ιδεολογική βάση. Η ένταξή τους αφορά την εφαρμογή συγκεκριμένων ευρωπαϊκών περιοριστικών μέτρων στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική και οι διαφορετικές μορφές τρομοκρατικής απειλής

Η απόφαση για τον Rinaldo Nazzaro αναδεικνύει μια σημαντική παράμετρο της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφαλείας: την ανάγκη αντιμετώπισης της τρομοκρατίας ανεξάρτητα από την ιδεολογική της προέλευση.

Για αρκετά χρόνια, η διεθνής συζήτηση για την τρομοκρατία επικεντρωνόταν κυρίως στα δίκτυα της Αλ Κάιντα και του Ισλαμικού Κράτους, ιδιαίτερα μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και τα τρομοκρατικά χτυπήματα που ακολούθησαν στην Ευρώπη.

Ωστόσο, η ανάπτυξη ακροδεξιών εξτρεμιστικών δικτύων, η διάδοση νεοναζιστικών ιδεολογιών και η αξιοποίηση του διαδικτύου για τη διασύνδεση ατόμων από διαφορετικές χώρες έχουν οδηγήσει τις ευρωπαϊκές αρχές σε μια ευρύτερη προσέγγιση.

Η The Base αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της εξέλιξης. Η διεθνής της διάσταση, η αποκεντρωμένη οργανωτική αντίληψη και η ιδεολογική της σύνδεση με τον βίαιο λευκό υπερεθνικισμό την έχουν καταστήσει αντικείμενο ενδιαφέροντος των υπηρεσιών ασφαλείας.

Η αντιμετώπιση τέτοιων δικτύων δεν αφορά μόνο την πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων, αλλά και τον περιορισμό των οικονομικών, οργανωτικών και διασυνοριακών δυνατοτήτων τους.

Τρία διαφορετικά καθεστώτα κυρώσεων

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διευκρίνιση ότι ο ευρωπαϊκός κατάλογος τρομοκρατικών κυρώσεων δεν ταυτίζεται με όλα τα υπόλοιπα διεθνή και ευρωπαϊκά καθεστώτα περιοριστικών μέτρων.

Το καθεστώς της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι διαφορετικό από εκείνο που εφαρμόζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και αφορά την Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί τη δυνατότητα να επιβάλλει αυτόνομα κυρώσεις κατά προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις συγκεκριμένες οργανώσεις ή τις υποστηρίζουν.

Διακριτό είναι επίσης το πλαίσιο κυρώσεων που υιοθετήθηκε τον Ιανουάριο του 2024 και αφορά τη Χαμάς, την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ και όσους υποστηρίζουν ή διευκολύνουν τη βίαιη δράση τους.

Η διάκριση αυτή έχει ουσιαστική νομική σημασία, καθώς κάθε καθεστώς στηρίζεται σε διαφορετικές αποφάσεις και νομικές βάσεις.

Το μήνυμα προς τα διεθνή εξτρεμιστικά δίκτυα

Η ένταξη του Rinaldo Nazzaro στον ευρωπαϊκό κατάλογο αποτελεί μια σαφή πολιτική και θεσμική κίνηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να καταστήσει σαφές ότι η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας δεν εξαρτάται από το αν μια οργάνωση προέρχεται από τον ισλαμιστικό, τον ακροδεξιό ή τον ακροαριστερό χώρο.

Το βασικό κριτήριο είναι η σύνδεση με τρομοκρατική δραστηριότητα και η υπαγωγή στις προβλέψεις του αντίστοιχου νομικού πλαισίου.

Η νέα απόφαση δεν αποτελεί ποινική καταδίκη του Nazzaro από ευρωπαϊκό δικαστήριο, αλλά επιβολή περιοριστικών μέτρων με συγκεκριμένες οικονομικές και ταξιδιωτικές συνέπειες.

Το ευρύτερο μήνυμα, ωστόσο, είναι σαφές: η Ευρώπη αντιμετωπίζει πλέον τον βίαιο εξτρεμισμό ως ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, το οποίο δεν περιορίζεται σε μία μόνο θρησκευτική, πολιτική ή ιδεολογική κατεύθυνση.

Και η περίπτωση της The Base αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη μετατόπιση: από την παραδοσιακή αντιμετώπιση των γνωστών τρομοκρατικών οργανώσεων προς μια ευρύτερη στρατηγική που περιλαμβάνει και τα διεθνή νεοναζιστικά δίκτυα.