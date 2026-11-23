Ο Τούρκος πρόεδρος θα μεταβεί στην Τρίπολη για να συμμετάσχει στην τέταρτη Σύνοδο Κορυφής Τουρκίας - Αφρικής, η οποία διοργανώνεται σε συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση και τις λιβυκές Αρχές

Τη Λιβύη θα επισκεφθεί στις 8 και 9 Δεκεμβρίου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πραγματοποιώντας την πρώτη του επίσκεψη στη βορειοαφρικανική χώρα έπειτα από περισσότερα από 15 χρόνια. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα επιδιώκει να ενισχύσει την πολιτική, διπλωματική και οικονομική παρουσία της στη Λιβύη, διατηρώντας διαύλους επικοινωνίας τόσο με την Τρίπολη όσο και με την ανατολική πλευρά της χώρας.

Ο Τούρκος πρόεδρος θα μεταβεί στην Τρίπολη για να συμμετάσχει στην τέταρτη Σύνοδο Κορυφής Τουρκίας – Αφρικής, η οποία διοργανώνεται σε συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση και τις λιβυκές Αρχές.

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Την επίσκεψη ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, λίγες ώρες μετά τη συνάντηση που είχε το Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη με τον πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών MIT, Ιμπραήμ Καλίν.

Οι επαφές εντάσσονται στην προσπάθεια της Άγκυρας να διευρύνει την επιρροή της στη Λιβύη και να ενισχύσει τις σχέσεις της με τις αντίπαλες πολιτικές και στρατιωτικές πλευρές. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, η Τουρκία είχε στηρίξει στρατιωτικά και πολιτικά την κυβέρνηση της Τρίπολης, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει εντείνει τις επαφές της και με την ανατολική Λιβύη.

Η συνάντηση Φιντάν και Καλίν με τον Ντμπεϊμπά

Μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη το βράδυ του Σαββάτου, ο Χακάν Φιντάν χαρακτήρισε «ιδιαίτερα παραγωγικές» τις συνομιλίες του με τον Λίβυο πρωθυπουργό, σημειώνοντας ότι ο Ντμπεϊμπά αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την επικείμενη επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

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Όπως ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, οι δύο πλευρές συζήτησαν τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στη Λιβύη, καθώς και τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας εν όψει της Συνόδου Κορυφής.

Η παρουσία του Ιμπραήμ Καλίν στη συνάντηση υπογραμμίζει, παράλληλα, τη σημασία που αποδίδει η Άγκυρα στις εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας στη βορειοαφρικανική χώρα.

Επίσης ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στον συμβολισμό της επίσκεψης του Τούρκου προέδρου, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις στη Λιβύη κατά την τελευταία δεκαετία.

«Πολεμήσαμε στη μία πλευρά, αλλά τώρα εργαζόμαστε για την ειρήνη»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Χακάν Φιντάν στον ρόλο της Τουρκίας κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Λιβύη, υποστηρίζοντας ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνέβαλε καθοριστικά στην προστασία της δυτικής Λιβύης και στην αποτροπή της κατάρρευσης της κυβέρνησης της Τρίπολης.

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Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι: «Κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λιβύη, πολεμήσαμε στη μία πλευρά, αλλά παράλληλα δημιουργήσαμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διπλωματίας υψηλού επιπέδου και ειρηνευτικών πρωτοβουλιών, με στόχο την επίτευξη ειρήνης και την αποτροπή ενός νέου πολέμου».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Τουρκία έχει ενισχύσει σημαντικά τις σχέσεις της με την ανατολική Λιβύη, οι οποίες πλέον προσεγγίζουν σε επίπεδο εκείνες που διατηρεί με τη δυτική πλευρά της χώρας.

«Τώρα αξιοποιούμε τις σχέσεις μας και με τις δύο πλευρές για να ενώσουμε τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τελευταία επίσκεψη Ερντογάν στη Λιβύη το 2011

Η τελευταία επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Λιβύη πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2011, όταν ο ίδιος κατείχε ακόμη τη θέση του πρωθυπουργού της Τουρκίας.

Τότε, ο Ερντογάν είχε επισκεφθεί την Τρίπολη και τη Βεγγάζη, λίγους μήνες μετά την ανατροπή του καθεστώτος του Μουαμάρ Καντάφι, σε μια περίοδο ριζικών πολιτικών αλλαγών για τη χώρα.

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Κατά την επίσκεψή του είχε συναντηθεί με τον Μουσταφά Αμπντούλ Τζαλίλ, επικεφαλής τότε του Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου, καθώς και με τον Μαχμούντ Τζιμπρίλ, επικεφαλής του εκτελεστικού γραφείου του Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο των συνομιλιών είχαν υπογραφεί σειρά συμφωνιών συνεργασίας, καθώς η Άγκυρα επιδίωκε να εδραιώσει την παρουσία της στη μεταπολεμική Λιβύη.

Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, η νέα επίσκεψη του Τούρκου προέδρου πραγματοποιείται σε ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό περιβάλλον. Η Λιβύη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει βαθύ πολιτικό και θεσμικό κατακερματισμό, με την Άγκυρα να επιδιώκει να διατηρήσει και να διευρύνει την επιρροή της σε όλες τις πλευρές.

Στο επίκεντρο η επανένωση της Λιβύης και η διεξαγωγή εκλογών

Η τέταρτη Σύνοδος Κορυφής Τουρκίας – Αφρικής, που θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη στις 8 και 9 Δεκεμβρίου, θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της συνεργασίας της Τουρκίας με τις αφρικανικές χώρες σε πολιτικό, οικονομικό και διπλωματικό επίπεδο.

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Σύμφωνα με τον Χακάν Φιντάν, στην ατζέντα των συζητήσεων θα βρεθούν επίσης οι πολιτικές εξελίξεις στη Λιβύη, οι προσπάθειες επανένωσης της χώρας και οι προοπτικές διεξαγωγής εκλογών.

Η σύνοδος αποτελεί την τέταρτη συνάντηση κορυφής στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης Τουρκίας – Αφρικής και αναμένεται να αποτελέσει ευκαιρία για την περαιτέρω ενίσχυση της διπλωματικής και οικονομικής παρουσίας της Άγκυρας στην αφρικανική ήπειρο.

Επιπλέον, ο Χακάν Φιντάν υπενθύμισε, τέλος, ότι ο Ερντογάν συναντήθηκε με τον Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά στις 12 Νοεμβρίου, στο περιθώριο της 31ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP31), που πραγματοποιήθηκε στην Αττάλεια.

Στο επίκεντρο εκείνης της συνάντησης είχαν βρεθεί οι διμερείς σχέσεις, οι προσπάθειες πολιτικής επανένωσης της Λιβύης και η ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών, μεταξύ άλλων στον ενεργειακό τομέα.