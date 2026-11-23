Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τη Δευτέρα την Εσθονία ότι επιτρέπει κρυφά στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί τον εναέριο χώρο της για να πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον ρωσικών στόχων

Κλιμακώνεται σοβαρά η ένταση στις σχέσεις Μόσχας και Ταλίν, καθώς το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τη Δευτέρα την Εσθονία ότι επιτρέπει κρυφά στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί τον εναέριο χώρο της για να πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον ρωσικών στόχων.

Η Μόσχα έκανε λόγο για μια εξαιρετικά προκλητική ενέργεια, η οποία εγκυμονεί τον άμεσο κίνδυνο να πυροδοτήσει έναν ανοιχτό πόλεμο με τη Ρωσία.

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Διπλωματικό θρίλερ

Οι βαρύτατες κατηγορίες διατυπώθηκαν σε επίσημη ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, αμέσως μετά την κλήση του επιτετραμμένου της Εσθονίας στη Μόσχα. Στον Εσθονό διπλωμάτη επιδόθηκε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας, με αφορμή την απόφαση του Ταλίν να προχωρήσει στο κλείσιμο των κοινών τους συνόρων.

Η κίνηση της Εσθονίας έχει προκαλέσει την οργή του Κρεμλίνου, το οποίο βλέπει πίσω από αυτήν μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια απομόνωσής του.

Ρωσικό «κατηγορώ»

Πέρα από το ζήτημα του εναέριου χώρου και των χερσαίων συνόρων, η ρωσική διπλωματία διεύρυνε το κατηγορητήριο, στρέφοντας τα βέλη της κατά της Εσθονίας και για τη δραστηριότητά της στη θάλασσα.

Συγκεκριμένα, η Μόσχα κατηγόρησε ανοιχτά το Ταλίν ότι επιχειρεί σκόπιμα να παρεμποδίσει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και την κίνηση των ρωσικών εμπορικών πλοίων στη Βαλτική Θάλασσα, γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την ήδη εύφλεκτη κατάσταση στην περιοχή.