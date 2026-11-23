Ο 72χρονος Ζουβενάλ Σάντος κατέληξε στο νοσοκομείο μετά την καρδιακή ανακοπή που υπέστη, ενώ ένας ακόμη φίλαθλος της Μπενφίκα διακομίστηκε επίσης για ιατρική βοήθεια

Ο Ζουβενάλ Σάντος υπέστη καρδιακή ανακοπή στο ημίχρονο στο Estádio Nacional, με τις δύο ομάδες να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους.

Ένας 72χρονος φίλαθλος της Τορένσε έχασε τη ζωή του το βράδυ της Κυριακής (22/11), έπειτα από καρδιακή ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια του αγώνα για το Κύπελλο Πορτογαλίας, μεταξύ της Τορένσε και της Τορένσε , στο Εθνικό Στάδιο του Ζαμόρ.

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Ο φίλαθλος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Ζουβενάλ Σάντος (Juvenal Santos), αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου και δέχθηκε άμεσα τις πρώτες βοήθειες από τις ιατρικές ομάδες έκτακτης ανάγκης που βρίσκονταν στο στάδιο.

Παρά την άμεση επέμβασή τους, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο São Francisco Xavier της Λισαβόνας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FPF) επιβεβαίωσε τον θάνατο με ανακοίνωση που εξέδωσε αργά το βράδυ της Κυριακής, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους φίλους του φιλάθλου.

Στη συνέχεια, η Τορένσε γνωστοποίησε ότι ο εκλιπών ήταν ο 72χρονος Ζουβενάλ Σάντος, ο οποίος ήταν εγγεγραμμένο μέλος του συλλόγου με αριθμό μητρώου 9111.

«Η οικογένεια της Τορένσε θρηνεί την απώλεια ενός δικού της ανθρώπου», ανέφερε σε συγκινητικό αποχαιρετιστήριο μήνυμά της η ομάδα της δεύτερης κατηγορίας.

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«Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, θυμόμαστε ότι το ποδόσφαιρο αποτελείται από ανθρώπους, συναισθήματα και ένα πάθος που μας ενώνει».

Ο σύλλογος εξέφρασε επίσης τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους φίλους του Σάντος, καθώς και σε όλους όσοι μοιράζονταν την αγάπη του για την ομάδα από το Τόρες Βέδρας.

Η Μπενφίκα εξέφρασε επίσης τη θλίψη της, απευθύνοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του Ζουβενάλ Σάντος.

Ένας ακόμη φίλαθλος, αυτή τη φορά της Μπενφίκα, χρειάστηκε επίσης ιατρική βοήθεια στις εξέδρες κατά τη διάρκεια του αγώνα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Η τραγωδία επισκίασε τη νίκη της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη με 3-1 επί της Τορένσε, αποτέλεσμα που εξασφάλισε στην ομάδα της Λισαβόνας την πρόκριση στη φάση των «16» του Κυπέλλου Πορτογαλίας.