Οι χειρότεροι φόβοι των ανθρώπων του Παναθηναϊκού επιβεβαιώθηκαν, καθώς ο τραυματισμός του Σαντίνο Αντίνο αποδείχθηκε σοβαρός.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός υποβλήθηκε σήμερα σε μαγνητική τομογραφία, τα αποτελέσματα της οποίας έδειξαν ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

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Πρόκειται για ένα τεράστιο πλήγμα για τον Παναθηναϊκό και τον Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος χάνει έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές του για τη συνέχεια της σεζόν. Η ατυχία χτύπησε για ακόμη μία φορά την πόρτα των «πράσινων», που καλούνται να διαχειριστούν έναν ακόμη σοβαρό τραυματισμό.