Εκτός αποστολής για την αναμέτρηση στην Ισπανία μένουν επίσης οι Βαρβαρίτης, Κουζέλογλου και Μαντζούκας, με την ομάδα να ταξιδεύει τελικά με 14 διαθέσιμους παίκτες

Ο Κώστας Σλούκας δεν θα ταξιδέψει με τον Παναθηναϊκό στη Βαλένθια, παραμένοντας στην Αθήνα για λόγους συντήρησης, ενώ συνολικά τέσσερις παίκτες θα μείνουν εκτός αποστολής.

Χωρίς τον Κώστα Σλούκα θα ταξιδέψει ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία για την αναμέτρηση με τη Βαλένθια, καθώς ο αρχηγός των «πρασίνων» θα παραμείνει στην Αθήνα για λόγους συντήρησης και διαχείρισης της επιβάρυνσής του από τα συνεχόμενα παιχνίδια.

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Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της διαχείρισης του έμπειρου γκαρντ, με δεδομένο το απαιτητικό πρόγραμμα και τις διαδοχικές αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού. Έτσι, ο Σλούκας δεν θα ακολουθήσει την αποστολή στη Βαλένθια, με στόχο να πάρει τις απαραίτητες ανάσες ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Συνολικά, ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στην Ισπανία με 14 παίκτες στην αποστολή του, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο Δημήτρης Μωραΐτης. Αντίθετα, πέρα από τον Κώστα Σλούκα, στην Αθήνα θα παραμείνουν επίσης οι Βαρβαρίτης, Κουζέλογλου και Μαντζούκας, οι οποίοι δεν θα ακολουθήσουν την ομάδα στη Βαλένθια.

Ο 36χρονος γκαρντ έχει αγωνιστεί σε πέντε παιχνίδια της φετινής EuroLeague, μετρώντας κατά μέσο όρο 6 πόντους, 2,8 ασίστ και 1 ριμπάουντ σε 14 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα συμμετοχής. Παράλληλα, σουτάρει με 60% στα δίποντα, 41,7% στα τρίποντα και 90% στις ελεύθερες βολές.

Στην τελευταία του εμφάνιση, απέναντι στη Ζάλγκιρις στο Κάουνας, σημείωσε 8 πόντους, μοίρασε 3 ασίστ και μάζεψε 2 ριμπάουντ σε 19 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα συμμετοχής. Προηγουμένως, είχε πετύχει 10 πόντους απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια, ενώ είχε προσφέρει 8 πόντους και 4 ασίστ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης.