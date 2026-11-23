Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης απέτισε φόρο τιμής στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος Μεσοβούνου αφήνοντας λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας

Ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το Καφέ-Ουζοποιείον «Το Ενθύμιον» στο Μεσόβουνο Εορδαίας, στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία ως πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Σύμφωνα με το kozan.gr, ο Αλέξης Τσίπρας είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει σουρβά, την παραδοσιακή ποντιακή σούπα που αποτελεί τοπικό έδεσμα, όπως είχε αναφέρει και σε βίντεο που δημοσίευσε πριν φτάσει στην περιοχή.

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Νωρίτερα, είχε επισκεφθεί το Μνημείο του Ολοκαυτώματος Μεσοβούνου, όπου άφησε λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας.

Η επίσκεψη του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στο Μεσόβουνο εντάσσεται στο πρόγραμμα της διήμερης περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία.