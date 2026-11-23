Εκτός λειτουργίας τέθηκε τη Δευτέρα (23/11) η πλατφόρμα διαδικτυακής εκπαίδευσης EU Academy της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την ευρύτερη κυβερνοεπίθεση που δέχθηκαν τα συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η οποία έγινε γνωστή την περασμένη εβδομάδα.

Η πλατφόρμα EU Academy φιλοξενεί εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια και ψηφιακά μαθήματα που αναπτύσσονται από θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Τόμας Ρενιέ (Thomas Regnier), η κυβερνοεπίθεση είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή προσωπικών δεδομένων χρηστών της πλατφόρμας.

Ο Ρενιέ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι: «Η πλατφόρμα EU Academy επηρεάστηκε από την κυβερνοεπίθεση που εντοπίστηκε κατά της Επιτροπής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή προσωπικών δεδομένων χρηστών της EU Academy. Οι χρήστες ενημερώθηκαν σήμερα μέσω της ιστοσελίδας της πλατφόρμας».

Η έρευνα για την ταυτοποίηση των υπευθύνων και τη διερεύνηση της έκτασης της επίθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι δεν μπορεί προς το παρόν να δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι, η Κομισιόν είχε επιβεβαιώσει την περασμένη εβδομάδα ότι τα συστήματά της είχαν βρεθεί στο στόχαστρο κυβερνοεπίθεσης, η οποία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το περιστατικό εντοπίστηκε στις 22 Οκτωβρίου και επιβεβαιώθηκε στις 26 Οκτωβρίου. Αμέσως μετά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι έλαβε πρόσθετα μέτρα προστασίας, θέτοντας προσωρινά εκτός λειτουργίας αρκετές εφαρμογές της, προκειμένου να περιορίσει τους κινδύνους και να προστατεύσει τα συστήματά της.