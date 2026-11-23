Η τοποθέτηση όπλων μαζικής καταστροφής σε τροχιά γύρω από τη Γη απαγορεύεται από τη Συνθήκη για το Διάστημα του 1967, ενώ η Συνθήκη του 1963 απαγορεύει τις πυρηνικές δοκιμές στο διάστημα, με τη Ρωσία να είναι συμβαλλόμενο μέρος και στις δύο συμφωνίες.

Έντονη ανησυχία προκαλούν στους κόλπους του ΝΑΤΟ πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία ενδέχεται να προετοιμάζει την εκτόξευση δορυφόρου με πυρηνικό οπλισμό στο διάστημα πριν από το τέλος του 2026.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των γερμανικών μέσων ενημέρωσης WDR και NDR, καθώς και της εφημερίδας «Süddeutsche Zeitung», δυτικοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και στελέχη της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Γερμανίας (BND), εκτιμούν ότι η Μόσχα σχεδιάζει να θέσει σε τροχιά τον δορυφόρο με την ονομασία «Sputnik-S» μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

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Η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο απέρριψε τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντας τα σχετικά δημοσιεύματα «αβάσιμα» και «μέρος εκστρατείας προπαγάνδας».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δορυφόρος φέρεται να έχει συναρμολογηθεί εδώ και αρκετά χρόνια και να βρίσκεται σε περιοχή κοντά στη ρωσική πρωτεύουσα. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν υπάρξει επίσημες τοποθετήσεις από τη γερμανική κυβέρνηση, τη ρωσική αντιπροσωπεία στο Βερολίνο ή την BND.

Οι φόβοι για στρατιωτικοποίηση του Διαστήματος



Το ενδεχόμενο ανάπτυξης πυρηνικών όπλων στο διάστημα επαναφέρει στο προσκήνιο τους φόβους για έναν νέο αγώνα εξοπλισμών μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Κίνας.

Μια πυρηνική έκρηξη σε τροχιά θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε στρατιωτικούς, πολιτικούς και εμπορικούς δορυφόρους, ενώ θα υπήρχε και ο κίνδυνος διασποράς ραδιενεργών υλικών, με συνέπειες για κρίσιμες διαστημικές υποδομές.

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Το διεθνές νομικό πλαίσιο απαγορεύει την τοποθέτηση όπλων μαζικής καταστροφής σε τροχιά γύρω από τη Γη, βάσει της Συνθήκης για το Διάστημα του 1967. Παράλληλα, η Συνθήκη του 1963 απαγορεύει τις πυρηνικές δοκιμές στην ατμόσφαιρα, στο διάστημα και κάτω από το νερό. Η Ρωσία είναι συμβαλλόμενο μέρος και στις δύο συμφωνίες.

Οι προειδοποιήσεις της Γερμανίας και των ΗΠΑ



Σημειώνεται ότι, τον περασμένο Ιούνιο, ο υποστράτηγος Μίχαελ Τράουτ (Michael Traut), επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος της Γερμανίας, είχε προειδοποιήσει ότι η Ρωσία ενδέχεται να προετοιμάζει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο διάστημα.

Σε δηλώσεις του στο Politico είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Στο υψηλότερο επίπεδο κλιμάκωσης, υπάρχει η υποψία ότι η Ρωσία μπορεί να εργάζεται σε τεχνολογία για την τοποθέτηση πυρηνικής εκρηκτικής συσκευής σε τροχιά».

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Οι ανησυχίες για τις διαστημικές στρατιωτικές δυνατότητες της Μόσχας είχαν εκφραστεί και από την Ουάσιγκτον κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν. Τότε, οι ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει ότι διέθεταν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία ανέπτυσσε όπλο με στόχο δορυφόρους.

Ο Τζον Κίρμπι (John Kirby), ο οποίος τότε ήταν εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, είχε χαρακτηρίσει την εξέλιξη «ανησυχητική», ενώ ανώνυμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν περιγράψει το υπό ανάπτυξη σύστημα ως όπλο με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικού φορτίου.

Την ίδια περίοδο, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Τέρνερ (Mike Turner), τότε πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων, είχε ζητήσει από την αμερικανική κυβέρνηση να αποχαρακτηρίσει πληροφορίες σχετικά με αυτό που είχε χαρακτηρίσει «σοβαρή απειλή εθνικής ασφάλειας» από τη Ρωσία.

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Οι πιθανές συνέπειες μιας πυρηνικής κεφαλής στο διάστημα



Τις επιπτώσεις ενός τέτοιου ενδεχομένου είχε επισημάνει και ο Γουίλιαμ Άλμπερκ (William Alberque), πρώην επικεφαλής του Κέντρου Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων του ΝΑΤΟ.

Όπως δήλωσε, εάν η Ρωσία τοποθετούσε πυρηνική κεφαλή στο διάστημα, οι συνέπειες δεν θα περιορίζονταν στην καταστροφή των δορυφόρων που θα αποτελούσαν στόχο.

Αντίθετα, θα μπορούσαν να πληγούν και τα ίδια τα ρωσικά δορυφορικά συστήματα, καθώς και εκείνα συμμάχων της Μόσχας, όπως η Κίνα.

Παράλληλα, οι προηγούμενες προειδοποιήσεις του Γερμανού υποστράτηγου Μίχαελ Τράουτ ερμηνεύονται ως ένδειξη της ανησυχίας του Βερολίνου για τις κινήσεις της Ρωσίας, αλλά και της προσπάθειας να αποτραπούν ενδεχόμενα σχέδια μέσω της δημόσιας αποκάλυψής τους.

Στο μεταξύ, τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί στο επίκεντρο των σχετικών εκτιμήσεων και ο ρωσικός δορυφόρος Cosmos 2553. Ειδικότερα, έχουν διατυπωθεί ερωτήματα για το ενδεχόμενο να χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία ή τη δοκιμή ευαίσθητων συστημάτων, ακόμη και τεχνολογιών που θα μπορούσαν να συνδέονται με πυρηνικά όπλα, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο.

Με πληροφορίες από Newsweek