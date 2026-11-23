Ο Μιχάλης Γρηγορίου επιλέγει να επιστρέψει στο 4-2-3-1 επαναφέροντας τον Σούταλο και τον Μπρούμα στη βασική ενδεκάδα του Άρη για την αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης

Με αλλαγές τόσο στα πρόσωπα όσο και στον σχηματισμό παρατάσσεται ο Άρης, σε μια διαφοροποιημένη ενδεκάδα σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου επιλέγει να επιστρέψει στο 4-2-3-1, τοποθετώντας τον Μπασίρου δίπλα στον Χόνγκλα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ενώ ο Γένσεν αναλαμβάνει πιο προωθημένο ρόλο, ως τρίτος χαφ.

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Στο κέντρο της άμυνας βρίσκεται ο Σούταλο, ο οποίος επιστρέφει μετά την έκτιση της τιμωρίας του και θα αποτελέσει το δίδυμο με τον Φαμπιάνο. Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Βέλιο, ενώ στα δύο άκρα της αμυντικής γραμμής θα αγωνιστούν οι Πετρίς και Ρίτσαρντς.

Αλλαγή υπάρχει και στην επιθετική τριάδα, με τον Μπρούμα να επιστρέφει στο αρχικό σχήμα και να πλαισιώνει τον Γκαρέ στα άκρα. Στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Κουαμέ.

Η ενδεκάδα του Αρη: Βέλιο – Πετρίς, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρντς – Χόνγκλα, Μπασίρου – Γκαρέ, Γένσεν, Μπρούμα – Κουαμέ.