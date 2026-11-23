Ο 14χρονος φέρεται να είχε στοχοποιήσει 10 έως 15 μαθητές, ενώ σύμφωνα με την Αστυνομία δεν συνελήφθη και θα παρέμβουν ψυχολόγοι και κοινωνικές υπηρεσίες

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του 14χρονου μαθητή που φέρεται να σχεδίαζε ένοπλη επίθεση εναντίον συνομηλίκων του, έπειτα από επανειλημμένα περιστατικά bullying που, σύμφωνα με την κατάθεσή του, βίωνε επί περίπου ενάμιση χρόνο. Ο ανήλικος είχε αναζητήσει όπλο μέσω διαδικτύου, είχε προμηθευτεί μαχαίρι και φέρεται να είχε εξετάσει διαφορετικά σενάρια επίθεσης, ενώ η ύποπτη διαδικτυακή δραστηριότητά του κινητοποίησε τις ελληνικές αρχές έπειτα από ενημέρωση υπηρεσιών του εξωτερικού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Live News του MEGA, η υπόθεση έχει τις ρίζες της στο καλοκαίρι του 2025, όταν ο μαθητής, ηλικίας τότε περίπου 12,5 ετών, πήγε να παραθερίσει στην περιοχή όπου εργαζόταν ο πατέρας του.

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Εκεί, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια ομάδα περίπου δέκα συνομηλίκων του, οι οποίοι φέρονται να τον εξύβριζαν, να τον χτυπούσαν, να του πετούσαν αντικείμενα και να τον εξευτέλιζαν.

Τα περιστατικά φέρονται να συνεχίστηκαν και να κορυφώθηκαν το καλοκαίρι του 2026, με τον 14χρονο να αισθάνεται ολοένα και περισσότερο απομονωμένος.

«Πίστευε ότι είναι μόνος του και κανένας δεν μπορεί να βοηθήσει», ανέφερε η μητέρα του.

Είχε στοχοποιήσει 10 έως 15 μαθητές – Τα σενάρια επίθεσης

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 14χρονος φέρεται να είχε επεξεργαστεί σχέδιο επίθεσης εναντίον συγκεκριμένων μαθητών, τους οποίους θεωρούσε υπεύθυνους για τον εκφοβισμό του.

Στην κατάθεσή του φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε στοχοποιήσει ομάδα 10 έως 15 ανηλίκων, εξετάζοντας διαφορετικά ενδεχόμενα για το πώς θα μπορούσε να τους επιτεθεί.

Μεταξύ των σεναρίων που φέρεται να είχε σκεφτεί ήταν μια επίθεση σε σχολικό χώρο ή στον δρόμο, ενώ είχε εξετάσει και το ενδεχόμενο να τους απειλήσει με όπλο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο μαθητής φέρεται να σχεδίαζε τη βιντεοσκόπηση της επίθεσης και τη δημοσίευση του υλικού στο διαδίκτυο, προτού παραδοθεί στις Αρχές.

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Έδωσε χρήματα για να αγοράσει όπλο, αλλά εξαπατήθηκε

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι πληροφορίες για τις προσπάθειες του ανηλίκου να αποκτήσει όπλο.

Σύμφωνα με το Live News, ο 14χρονος παραδέχθηκε ότι είχε δώσει χρήματα σε άνδρα προκειμένου να του προμηθεύσει όπλο, ωστόσο τελικά εξαπατήθηκε και δεν το παρέλαβε.

Από τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές προκύπτει ότι ο μαθητής ενδιαφερόταν για την απόκτηση ημιαυτόματου όπλου, ενώ φέρεται να αναζητούσε και στρατιωτικού τύπου εξοπλισμό.

Κατά την έρευνα στην κατοικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν μαχαίρι μήκους 35 εκατοστών, το οποίο ήταν κρυμμένο σε χρηματοκιβώτιο, το οποίο είχε στο δωμάτιο του.

Ο ανήλικος φέρεται να το είχε αγοράσει από ηλεκτρονικό κατάστημα, υποστηρίζοντας ότι το προόριζε για ψάρεμα.

Παράλληλα, από την εξέταση της διαδικτυακής δραστηριότητάς του προέκυψε ότι αναζητούσε πληροφορίες και βίντεο σχετικά με προηγούμενες ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είχε πραγματοποιήσει και ερωτήσεις στο ChatGPT για παλαιότερα περιστατικά σχολικών επιθέσεων.

Το ύποπτο προφίλ στο Telegram και η κινητοποίηση της Αντιτρομοκρατικής

Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό της υπόθεσης διαδραμάτισε η διαδικτυακή δραστηριότητα του μαθητή.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, υπηρεσίες του εξωτερικού εντόπισαν ύποπτη συμπεριφορά που συνδεόταν με προφίλ του ανηλίκου στην εφαρμογή Telegram.

Ακολούθησε ενημέρωση των ελληνικών αρχών και στην υπόθεση ενεπλάκη η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στις διαδικτυακές αναζητήσεις του μαθητή, στις επικοινωνίες του και στις πληροφορίες που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν πρόθεση άσκησης βίας.

Οι αλλαγές στη συμπεριφορά του και η επίσκεψη στην Αστυνομία με τον πατέρα του

Το προηγούμενο διάστημα, η οικογένεια του 14χρονου είχε αρχίσει να ανησυχεί έντονα για τη συμπεριφορά του.

Ο μαθητής κοιμόταν κατά τη διάρκεια της ημέρας, παρέμενε ξύπνιος τις νυχτερινές ώρες και περνούσε πολλές ώρες χρησιμοποιώντας το κινητό του τηλέφωνο.

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Μάλιστα, πριν ακόμη εντοπιστούν τα επίμαχα ηλεκτρονικά ίχνη, ο 14χρονος είχε επισκεφθεί μαζί με τον πατέρα του αστυνομικό τμήμα, ζητώντας βοήθεια. Ο ανήλικος είχε παραδεχθεί στον πατέρα του την προσπάθεια αγοράς όπλου, υποστηρίζοντας τότε ότι ήθελε να το χρησιμοποιήσει για σκοποβολή στην ύπαιθρο.

Η μητέρα του περιγράφει το παιδί της ως ευαίσθητο.

«Είναι ευαίσθητος, έχει καλή καρδιά», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία της για την πρόσβαση των ανηλίκων σε επικίνδυνα αντικείμενα και περιεχόμενο. «Τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε πράγματα που είναι απαγορευτικά για αυτή την ηλικία. Κάτι πρέπει να γίνει. Να βοηθήσει το κράτος», τόνισε.

ΕΛ.ΑΣ.: Δεν συνελήφθη ο 14χρονος – Θα παρέμβουν ψυχολόγοι και κοινωνικές υπηρεσίες

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο MEGA, διευκρίνισε ότι ο 14χρονος δεν συνελήφθη.

Όπως εξήγησε, μετά τις αναφορές του ανηλίκου για περιστατικά εκφοβισμού, ο εισαγγελέας διέταξε τη συλλογή προανακριτικού υλικού.

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«Δεν συνελήφθη ακριβώς. Ο εισαγγελέας, επειδή ακριβώς αναφέρθηκε αυτό το περιστατικό του εκφοβισμού, διέταξε τη συλλογή προανακριτικού υλικού. Θα παρέμβουν ψυχολογικές και κοινωνικές υπηρεσίες για να συνδράμουν», ανέφερε.

Η ίδια υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η υποστήριξη του παιδιού και η διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην ανησυχητική αυτή κατάσταση.

«Εδώ πρέπει να υπάρξει κοινωνική μέριμνα, ψυχολογική υποστήριξη στο παιδί, για να δούμε γιατί έφτασε σε αυτό το σημείο», σημείωσε.

Παράλληλα, η Αστυνομία θα διερευνήσει τις καταγγελίες για bullying, προκειμένου να εξακριβωθούν τα περιστατικά που περιέγραψε ο 14χρονος και να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται.

Η κ. Δημογλίδου επισήμανε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που οι αστυνομικές αρχές καλούνται να διαχειριστούν ανάλογη υπόθεση, αν και η συγκεκριμένη έλαβε ευρεία δημοσιότητα.