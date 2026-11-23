Η ραγδαία ενίσχυση του φαινομένου ενδέχεται να προκαλέσει συχνότερα κύματα κακοκαιρίας στη Βρετανία, ενώ η επίδρασή του αναμένεται να διαρκέσει έως και το 2027

Σε αχαρτογράφητα νερά φαίνεται να εισέρχεται το φαινόμενο «Super Ελ Νίνιο», το οποίο συνεχίζει να ενισχύεται με ραγδαίους ρυθμούς, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα για την εξέλιξη του φετινού χειμώνα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, οι μετεωρολογικοί χάρτες αποτυπώνουν πρωτοφανείς θερμοκρασιακές αποκλίσεις, καθώς σε ορισμένες περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού η θερμοκρασία της θάλασσας έχει εκτοξευθεί έως και 10 βαθμούς Κελσίου (18°F) πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

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Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η ένταση του φαινομένου είναι πλέον τέτοια που εξελίσσεται σε ένα «Mega Ελ Νίνιο». Παράλληλα, προειδοποιούν ότι η ραγδαία αυτή ενίσχυση ενδέχεται να επηρεάσει αισθητά τον καιρό στην Ευρώπη, φέρνοντας εντονότερα και συχνότερα κύματα κακοκαιρίας στη Βρετανία τους επόμενους μήνες.

Τεράστια ζώνη υπερθέρμανσης κατά μήκος του Ισημερινού

Ένας αποκαλυπτικός χάρτης που έδωσε στη δημοσιότητα ο Αμερικανός μετεωρολόγος Ράιαν Μάουε φέρνει στο φως την ανησυχητική εξέλιξη του φαινομένου El Niño.

Τα στοιχεία που έφερε στο φως ο Αμερικανός μετεωρολόγος, αξιοποιώντας δεδομένα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF), αποκαλύπτουν μια τεράστια ζώνη υπερθέρμανσης κατά μήκος του Ισημερινού.

Από τις ακτές της Νότιας Αμερικής μέχρι τον κεντρικό Ειρηνικό, το νερό «βράζει», με τις πιο ακραίες αποκλίσεις να εντοπίζονται κοντά στα νησιά Γκαλαπάγκος και το Περού, όπου η θερμοκρασία της θάλασσας ξεπερνά τον μέσο όρο κατά σχεδόν 10 βαθμούς Κελσίου.

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Ακόμη και στον ευρύτερο κεντρικό Ειρηνικό, η άνοδος υπολογίζεται στους 3 με 4 βαθμούς, τιμή που αρκεί για να κατατάξει το φαινόμενο στα ισχυρότερα της ιστορίας.

Οι καταστροφικές επιπτώσεις του «Mega Ελ Νίνιο»

Οι επιπτώσεις αυτού του θαλάσσιου καύσωνα είναι ήδη καταστροφικές για τα οικοσυστήματα. Όπως αναφέρει η Daily Mail, η υπερθέρμανση μπλοκάρει τα θρεπτικά συστατικά των υδάτων, διαλύοντας την τροφική αλυσίδα.

Πιγκουίνοι, θαλάσσια λιοντάρια και θαλασσοπούλια βρίσκονται αντιμέτωπα με τον λιμό και την αδυναμία αναπαραγωγής. «Πολλοί υδρόβιοι οργανισμοί πεθαίνουν μέσα σε αυτόν τον θαλάσσιο καύσωνα», προειδοποιεί χαρακτηριστικά η δρ Ζενεβιέβ Γκένθερ.

Παράλληλα, η τεράστια θερμότητα που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα απορρυθμίζει τον καιρό σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η δυτική ακτή των ΗΠΑ πλήττεται ήδη από σφοδρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες και θυελλώδεις ανέμους, ενώ στη Βρετανία εκδίδονται προειδοποιήσεις για ακραίες χειμερινές καταιγίδες.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) χαρακτηρίζει την κατάσταση «εκτός κλίμακας», τονίζοντας ότι το φαινόμενο τροφοδοτεί την τήξη των πάγων και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, με την επίδρασή του να διαρκεί έως και το 2027.

Όπως επισημαίνει ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, βρισκόμαστε σε μια «νέα εποχή κλιματικών ακροτήτων», όπου ένα υπερμεγέθες El Niño συγκρούεται με έναν ήδη υπερθερμασμένο πλανήτη, καθιστώντας επιτακτική την άμεση απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.