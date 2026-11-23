Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο κατά συρροή στη μητέρα και τον σύντροφό της, οι οποίοι παραμένουν υπό κράτηση μέχρι την εκδίκαση

Οι φωτογραφίες από το σπίτι – κολαστήριο στη Θεσσαλονίκη, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν μόνα τους τα παιδάκια μετά από ασταμάτητο κλάμα μαρτυρούν τις δραματικές συνθήκες διαβίωσης τις οποίες ζούσαν καθημερινά. Το teanea.gr εξασφάλισε φωτογραφικό υλικό μέσα από το σπίτι.

Ξέστρωτο, βρώμικο κρεβάτι, άπλυτα παντού στην κουζίνα, σκουπίδια, πεταμένα ρούχα στο πάτωμα, και μπουκάλια, ήταν το σκηνικό που αντίκρυσαν οι αστυνομικοί δίπλα στα παιδάκια που έκλαιγαν μόνα τους, όταν έσπασαν την πόρτα για να μπουν μέσα στο σπίτι.

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Δίχρονο αγοράκι βρέθηκε με λερωμένη πάνα να κλαίει γοερά

Το δίχρονο αγοράκι ήταν λερωμένο και οι αστυνομικοί χρειάστηκε να του βάλουν μια νέα πάνα αλλά και να του αλλάξουν ρούχα. Όπως μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης, όπως το thestival.gr, χρειάστηκε ακόμα και να ταΐσουν τα παιδιά όταν μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα καθώς ήταν μόνα τους για ώρες.

Εισαγγελική έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών

Υπενθυμίζεται ότι οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, στη Θεσσαλονίκη, έλαβαν κατεπείγουσα εντολή από τον Εισαγγελέα για να διενεργήσουν έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των παιδιών.

Το κυριότερο που πρέπει να διερευνηθεί είναι το ερώτημα εάν τα δυο μικρά παιδιά, δυο και τεσσάρων ετών, που βρέθηκαν για ώρες μόνα τους και σε άθλιες συνθήκες σε διαμέρισμα, μπορούν να συνεχίσουν να διαμένουν με τη μητέρα τους και τον σύντροφο της.

Ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο

Ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον τους ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο κατά συρροή. Οι δυο τους παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όμως η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την Τετάρτη 25/11 και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Τα δυο μικρά παιδιά παραμένουν από το βράδυ του Σαββάτου στο τμήμα τμήματος Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης κατόπιν εντολής Εισαγγελέα.

Οι γείτονες δεν γνώριζαν τους ενοίκους του διαμερίσματος, καθώς είχαν εγκατασταθεί πρόσφατα στην πολυκατοικία, ούτε διέθεταν κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος έδωσε εντολή να ανοίξει η πόρτα.