Το παιδί εντοπίστηκε από πολίτη αφού κατάφερε να βγει από το σταθμευμένο όχημα, ενώ οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στη Στη Ρόδο, όταν νήπιο ξεχάστηκε μέσα σε σχολικό λεωφορείο που το μετέφερε στο νηπιαγωγείο του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το παιδί δεν αποβιβάστηκε στο σχολείο και παρέμεινε μέσα στο όχημα, το οποίο ο οδηγός στάθμευσε αργότερα σε άλλο σημείο της πόλης, χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία του.

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Το νήπιο κατάφερε να βγει από το λεωφορείο και εντοπίστηκε από πολίτη, ο οποίος το μετέφερε σε κοντινό νηπιαγωγείο, θεωρώντας ότι φοιτούσε εκεί. Αμέσως ενημερώθηκαν η αστυνομία και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι το παρέλαβαν.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης σε βάρος του οδηγού και του συνοδού του σχολικού λεωφορείου. Οι δύο εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.