Νεότερες μετρήσεις από ραντάρ δείχνουν ότι μικρά ηφαιστειακά σωματίδια έχουν φτάσει σε ύψος έως και 14.500 ποδιών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το νέο επεισόδιο ηφαιστειακής δραστηριότητας στο Κιλαουέα της Χαβάης, με εντυπωσιακά σιντριβάνια λάβας να εκτοξεύονται σε ύψος εκατοντάδων ποδιών και ηφαιστειακά σωματίδια να φτάνουν έως και τα 14.500 πόδια στην ατμόσφαιρα.

Το νέο επεισόδιο της έκρηξης ξεκίνησε στις 00:15, τοπική ώρα Χαβάης, με τη δραστηριότητα να επικεντρώνεται στον κρατήρα Halemaʻumaʻu.

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Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, η λάβα εκτοξεύεται σε μεγάλο ύψος μέσα από τον κρατήρα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό ηφαιστειακό θέαμα. Την ίδια στιγμή, οι νεότερες μετρήσεις από ραντάρ δείχνουν ότι μικρά ηφαιστειακά σωματίδια έχουν φτάσει σε ύψος έως και 14.500 ποδιών αποτυπώνοντας την ένταση του φαινομένου.

Προς τα νότια και νοτιοδυτικά κινούνται τα ηφαιστειακά σωματίδια

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του φαινομένου διαδραματίζουν οι ατμοσφαιρικές συνθήκες, καθώς επηρεάζουν την κατεύθυνση προς την οποία μεταφέρονται η ηφαιστειακή τέφρα και τα αιωρούμενα σωματίδια.

Οι ασθενείς βόρειοι άνεμοι κοντά στην επιφάνεια αναμένεται να μεταφέρουν τα χαμηλότερα αιωρούμενα σωματίδια προς τα νότια του κρατήρα. Σε μεγαλύτερα υψόμετρα, αντίθετα, οι βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να κατευθύνουν το ηφαιστειακό υλικό προς τα νοτιοδυτικά.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους επιστήμονες του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου (USGS), παρακολουθώντας την εξέλιξη της έκρηξης και αξιολογώντας τις πιθανές επιπτώσεις από τη μεταφορά και την πτώση ηφαιστειακής τέφρας στις γύρω περιοχές.

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Προειδοποίηση για την υγεία των κατοίκων

Παράλληλα, συστάσεις απευθύνονται στους κατοίκους και στους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να περιορίσουν την έκθεσή τους στην ηφαιστειακή τέφρα.

Τα αιωρούμενα σωματίδια ενδέχεται να προκαλέσουν ερεθισμό στα μάτια και στο αναπνευστικό σύστημα, ενώ αυξημένη προσοχή συνιστάται σε άτομα με αναπνευστική ευαισθησία.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους κατοίκους να λαμβάνουν μέτρα προστασίας και να αποφεύγουν την παρατεταμένη παραμονή σε περιοχές όπου παρατηρείται συγκέντρωση ηφαιστειακής τέφρας.

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα στο Κιλαουέα παρακολουθείται στενά από τους επιστήμονες, καθώς η ένταση της έκρηξης και η πορεία του ηφαιστειακού νέφους ενδέχεται να μεταβληθούν τις επόμενες ώρες.