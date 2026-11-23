Η εταιρεία προχωρά σε προετοιμασία προγράμματος ομαδικών απολύσεων (ERE) που ενδέχεται να επηρεάσει το σύνολο των 679 εργαζομένων της, στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιάρθρωσης

Στην αναστολή του συνόλου των πτητικών της δραστηριοτήτων προχώρησε από σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, η ισπανική αεροπορική εταιρεία Plus Ultra, διακόπτοντας και τις τελευταίες πτήσεις που διατηρούσε προς τη Βενεζουέλα, μεταξύ των οποίων και τη σύνδεση Μαδρίτη–Καράκας. Η απόφαση συνδέεται με τη διαδικασία αναδιάρθρωσης στην οποία βρίσκεται η εταιρεία, όπως ανακοίνωσε η ίδια με επίσημη ενημέρωσή της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αναστολή των πτήσεων αποτελεί «πράξη υπευθυνότητας και σύνεσης», προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παρούσα κατάσταση, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών για το μέλλον της επιχείρησης. Η Plus Ultra διευκρινίζει ότι εξακολουθεί να εργάζεται στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιάρθρωσης, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου δέκα ημέρες.

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Η αεροπορική εταιρεία, με έδρα τη Μαδρίτη, ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2015 και στο παρελθόν εξυπηρετούσε δρομολόγια προς το Μπουένος Άιρες, το Καράκας, τη Λίμα και την Τενερίφη. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα είχε περιορίσει σημαντικά το πτητικό της έργο, διατηρώντας αποκλειστικά τις συνδέσεις με τη Βενεζουέλα, οι οποίες πλέον αναστέλλονται.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την εταιρεία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο αναδιάρθρωσης που περιλαμβάνει και την προετοιμασία προγράμματος ομαδικών απολύσεων (ERE), το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει το σύνολο των 679 εργαζομένων της. Παράλληλα, το σχέδιο προβλέπει περαιτέρω περικοπές στο δίκτυο των υπερατλαντικών δρομολογίων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η οικονομική στήριξη που είχε λάβει η Plus Ultra από το ισπανικό κράτος. Το 2021 η εταιρεία ενισχύθηκε με δάνειο ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Στήριξης Στρατηγικών Επιχειρήσεων (Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas), το οποίο διαχειρίζεται η κρατική εταιρεία συμμετοχών SEPI.

Από το συνολικό ποσό, τα 34 εκατομμύρια ευρώ χορηγήθηκαν με τη μορφή συμμετοχικού δανείου, το οποίο προβλέπεται να αποπληρωθεί σε διάστημα επτά ετών, έως τον Αύγουστο του 2028. Τα υπόλοιπα 19 εκατομμύρια ευρώ αφορούσαν κοινό δάνειο, με πενταετή περίοδο αποπληρωμής και ημερομηνία εξόφλησης τον Μάρτιο του 2026.