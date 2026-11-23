Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ συνοδεύτηκε από έσοδα 115,84 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας κατά πολύ τις προβλέψεις της Wall Street

Η ομόφωνη επαναφορά του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός γεωπολιτικού θρίλερ, ειδικά από τη στιγμή που καταγράφεται μόλις έξι ημέρες αφού ο νέος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είχε αποκλείσει κατηγορηματικά μια τέτοια εξέλιξη.

Η είδηση προκάλεσε «φρενίτιδα» στη Wall Street, οδηγώντας τη μετοχή του τεχνολογικού κολοσσού σε άλμα κερδών, ενώ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να χαιρετίσει την εξέλιξη μέσω του Truth Social, χαρακτηρίζοντάς την ως μια «ορθή και πρέπουσα απόφαση» και διαβεβαιώνοντας πως δεν συντρέχει κανένας κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια της χώρας.

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Από τις κοσμικές εμφανίσεις στις υποψίες για κατασκοπεία

Η φωτιά που οδήγησε στην παραίτηση του Χουάνγκ στις 12 Νοεμβρίου είχε αρχίσει να σιγοκαίει από καιρό, συνδέοντας την προσωπική ζωή του ισχυρού άνδρα της τεχνολογίας με τις γεωπολιτικές ισορροπίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Η αρχή του νήματος εντοπίζεται την άνοιξη του 2024, όταν ο Χουάνγκ φωτογραφήθηκε σε συνέδριο στην Ταϊβάν με την Άλις Χουάνγκ, στέλεχος της Megaspeed International, μιας εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξέφρασαν σύντομα σοβαρές ανησυχίες ότι η Άλις Χουάνγκ λειτουργούσε ως πράκτορας του κινεζικού υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας, διατηρώντας στενές επαφές με Κινέζους αξιωματούχους και έχοντας οικογενειακές διασυνδέσεις με την αμυντική βιομηχανία της Κίνας.

Η εξωσυζυγική σχέση, την οποία ο ίδιος ο Χουάνγκ παραδέχτηκε στους υπαλλήλους του, φέρεται να διευκόλυνε τη διοχέτευση προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης αξίας τουλάχιστον 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κινεζικές οντότητες, παρακάμπτοντας τους αμερικανικούς περιορισμούς.

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Πολιτικός αντίκτυπος

Η αποκάλυψη της υπόθεσης προκάλεσε κινητικότητα στην αμερικανική πρωτεύουσα. Ήδη από την άνοιξη του 2026, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε συντάξει απόρρητο υπόμνημα προειδοποιώντας για τη σχέση του Χουάνγκ με την φερόμενη κατάσκοπο. Μετά την παραίτηση του CEO, οι εξελίξεις υπήρξαν καταιγιστικές: το Κογκρέσο απαίτησε εξηγήσεις, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε άμεσα νέους, αυστηρότερους κανόνες εξαγωγών, απαιτώντας ειδικές άδειες για τη μεταφορά τεχνολογίας AI σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Την ίδια στιγμή, η Nvidia βρέθηκε στο στόχαστρο ερευνών από το υπουργείο Δικαιοσύνης, το FBI και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις λογιστικές της πρακτικές. Παράλληλα δέχτηκε και ομαδικές αγωγές από μετόχους που την κατηγόρησαν για σκόπιμη απόκρυψη των στενών σχέσεων του ιδρυτή της με την φερόμενη πράκτορα της Κίνας.

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Το παρασκήνιο της επιστροφής

Παρά το βαρύ κλίμα και τις αποκαλύψεις για μια δεύτερη παράλληλη σχέση του Χουάνγκ με την εκ των αντιπροέδρων της εταιρείας Κίμπερλι Πάουελ, η αντίδραση της αγοράς και της κοινότητας της τεχνολογίας ήταν καθοριστική.

Ένα διαδικτυακό κίνημα που ζητούσε την επιστροφή του συγκέντρωσε πάνω από 177.000 υπογραφές, με την υποστήριξη κορυφαίων ονομάτων όπως ο Ίλον Μασκ.

Ο ίδιος ο Χουάνγκ, στην πρώτη δημόσια δήλωσή του, τόνισε πως θα ήταν «τιμή του» να επιστρέψει, αναγνωρίζοντας με μεταμέλεια τα προβλήματα που προκάλεσε στο διοικητικό συμβούλιο: «Δημιούργησα προβλήματα στο διοικητικό συμβούλιο για τα οποία μετανιώνω βαθύτατα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για να κατευνάσει τις ανησυχίες της Ουάσιγκτον, η Nvidia προχώρησε στη σύσταση μιας Επιτροπής Εποπτείας Εθνικής Ασφάλειας και Ελέγχου Εξαγωγών, κίνηση που ο Τραμπ χαρακτήρισε εξαιρετική ιδέα, δηλώνοντας προηγουμένως πως θα ήθελε να δει τον Χουάνγκ «να ζητά μια μεγάλη συγγνώμη και να επιστρέφει».

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Ψήφος εμπιστοσύνης

Η οριστική κάθαρση ήρθε με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia για το τρίτο τρίμηνο, τα οποία διέλυσαν κάθε αμφιβολία για την κυριαρχία της στην αγορά.

Τα έσοδα ανήλθαν στο αστρονομικό ποσό των 115,84 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας κατά πολύ τις προβλέψεις της Wall Street.

Με την ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να τον επαναφέρει άμεσα, ο Τζένσεν Χουάνγκ αποδεικνύει ότι παραμένει ο απόλυτος ηγέτης του τεχνολογικού κολοσσού. Το συμβούλιο εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για την ειλικρίνεια και την ηγεσία του, κλείνοντας, τουλάχιστον προς το παρόν, ένα από τα πιο δραματικά κεφάλαια στην ιστορία της σύγχρονης τεχνολογικής βιομηχανίας.