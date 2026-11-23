Το περιστατικό που εκδηλώθηκε στην οδό Κοκκινοπούλου οφείλεται σε μηχανική βλάβη, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση για τα αίτια της πυρκαγιάς στα υπηρεσιακά οχήματα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στο Γουδή καθώς τρεις κλούβες της ΕΛ.ΑΣ. τυλίχτηκαν στις φλόγες, στην οδό Κοκκινοπούλου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 23 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 17:20.

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Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα από τον 4ο ΠΣ Αθηνών, τον 12ο ΠΣ Αθηνών, τον 9ο ΠΣ Αθηνών και από την Π.Υ. Νέας Μάκρης.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Σημειώνεται πως το συμβάν οφείλεται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σε μηχανική βλάβη.