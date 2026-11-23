Σύμφωνα με την καταγγελία του Κοροίβου, κατά τη διάρκεια του τρίτου σετ, φίλαθλος της γηπεδούχου ομάδας φέρεται να χρησιμοποίησε αεροβόλο όπλο, εκτοξεύοντας πλαστικά σφαιρίδια και τραυματίζοντας την αρχηγό της ομάδας της Ηλείας

Η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Κοροίβου κατήγγειλε ένα πρωτοφανές περιστατικό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησής της με την Ομόνοια Ναυπάκτου, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, το περιστατικό σημειώθηκε στον αγώνα των δύο ομάδων στη Ναύπακτο, προκαλώντας αναστάτωση στην αποστολή του Κοροίβου.

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Σύμφωνα με την καταγγελία του Κοροίβου, κατά τη διάρκεια του τρίτου σετ, φίλαθλος της γηπεδούχου ομάδας φέρεται να χρησιμοποίησε αεροβόλο όπλο, εκτοξεύοντας πλαστικά σφαιρίδια και τραυματίζοντας την αρχηγό της ομάδας της Ηλείας.

Η διοίκηση του Κοροίβου έκανε γνωστό το περιστατικό μέσα από ανακοίνωσή της, στην οποία αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τις αντίξοες συνθήκες που κλήθηκε η ομάδα μας να διαχειριστεί έπειτα από το 3ο σετ, καθώς φίλαθλοι της Ομόνοιας Ναυπάκτου, με χρήση κάποιου είδους αεροβόλου, χτύπησαν την αρχηγό της ομάδας μας με πλαστικά σφαιρίδια, η ομάδα μας στάθηκε στο ύψος της και πάλεψε μέχρι και τον τελευταίο πόντο. Κρίμα να ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοια περιστατικά σε αθλητικές διοργανώσεις».

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό σκέλος, ο Κόροιβος γνώρισε την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα, έπειτα από μια αναμέτρηση με μεγάλη ένταση και συνεχείς ανατροπές.

Οι δύο ομάδες έδωσαν σκληρή μάχη, με τα σετ να κρίνονται στις λεπτομέρειες και την Ομόνοια Ναυπάκτου να παίρνει τελικά τη νίκη με 3-2.