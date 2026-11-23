Η πρόσφατη Γ’ φάση προσλήψεων κάλυψε μόλις το 15% των συνολικών αναγκών της γενικής εκπαίδευσης, αφήνοντας ακάλυπτα περισσότερα από 16.000 καταγεγραμμένα κενά σε ολόκληρη τη χώρα

Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (23/11), έξω από το υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικοί, γονείς και ειδικό επιστημονικό προσωπικό.

Ανταποκρινόμενοι στο κοινό κάλεσμα της ΟΛΜΕ και άλλων ομοσπονδιών, οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν την έντονη αγανάκτησή τους για την πολιτική υποστελέχωσης των σχολικών μονάδων, η οποία, όπως τονίζουν, ναρκοθετεί την καθημερινότητα χιλιάδων μαθητών.

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Με κεντρικό σύνθημα «Δεν μπορεί αυτή η κατάσταση να είναι κανονικότητα», οι διαδηλωτές απαίτησαν την άμεση έναρξη της τέταρτης φάσης προσλήψεων αναπληρωτών και τη γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τα σχολεία, δίνοντας παράλληλα αγωνιστικό ραντεβού για την Πανεργατική Απεργία της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου.

Σταγόνα στον ωκεανό

Σχεδόν τρεις μήνες μετά το πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς, τα στοιχεία που παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και οι ενώσεις γονέων προκαλούν σοκ. Από τα περισσότερα από 16.000 καταγεγραμμένα κενά σε ολόκληρη τη χώρα, η πρόσφατη Γ’ φάση προσλήψεων κάλυψε μόλις 2.820 θέσεις, δηλαδή ένα πενιχρό 15% των συνολικών αναγκών της γενικής εκπαίδευσης.

Η κατάσταση στην Αττική αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος, με την Ομοσπονδία Γονέων Αττικής να καταγγέλλει ότι στη Γ’ Αθήνας, για 646 δηλωμένα κενά, το υπουργείο προχώρησε σε μόλις 47 προσλήψεις, καλύπτοντας δηλαδή μόλις το 7,2% των συνολικών αναγκών.

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Την ίδια στιγμή, η παράλληλη στήριξη στα δημοτικά σχολεία της ίδιας περιοχής βρίσκεται υπό πλήρη κατάρρευση, αφού για 307 μαθητές που έχουν απόλυτη ανάγκη από εξειδικευμένη υποστήριξη, τοποθετήθηκαν μόλις δύο εκπαιδευτικοί, αφήνοντας το ποσοστό κάλυψης στο αδιανόητο 0,6%.

«Αν προχωρήσουμε έτσι, θα θρηνήσουμε θύματα»

Η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Ρόζα Ιμβριώτη» Θεοδώρα Δριμάλα μετέφερε με δραματικό τρόπο το κλίμα οργής που επικρατεί στις τάξεις των δασκάλων και των νηπιαγωγών.

Η ίδια έκανε λόγο για κυβερνητική κοροϊδία, επισημαίνοντας ότι στην Α’ Αθήνας, τη μεγαλύτερη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, καλύφθηκαν μόλις 56 από τα 700 υφιστάμενα κενά. Αυτή η τραγική υποστελέχωση αναγκάζει τις διευθύνσεις να κλείνουν ολοήμερα τμήματα σε νηπιαγωγεία και δημοτικά, προκειμένου να μεταφέρουν εκπαιδευτικούς στο πρωινό πρόγραμμα, ενώ οι παράλληλες στηρίξεις έχουν συρρικνωθεί σε αναλογίες ενός εκπαιδευτικού για τρία ή τέσσερα παιδιά.

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Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι καταγγελίες της κ. Δριμάλα για την έλλειψη σχολικών νοσηλευτών, μια ειδικότητα που σχετίζεται άμεσα με την ασφάλεια και τη ζωή των μαθητών.

«Υπάρχουν σχολικά συγκροτήματα που έχουν σοβαρές περιπτώσεις και δεν έχουν καλυφθεί» τόνισε χαρακτηριστικά, αναφέροντας το παράδειγμα του 6ου και 7ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα. Στο συγκεκριμένο συγκρότημα, το οποίο στεγάζεται σε ένα διώροφο και ένα τριώροφο κτίριο, φοιτούν έξι παιδιά με σοβαρά ιατρικά θέματα (δύο εκ των οποίων χρειάζονται ινσουλίνη και δύο αντιμετωπίζουν σοβαρές αλλεργίες).

Για την κάλυψη όλων αυτών των αναγκών υπάρχει μόνο μία νοσηλεύτρια, η οποία αναγκάζεται να τρέχει συνεχώς από κτίριο σε κτίριο και από όροφο σε όροφο. «Ειλικρινά αν προχωρήσουμε έτσι θα θρηνήσουμε θύματα» προειδοποίησε η κ. Δριμάλα, υπογραμμίζοντας ότι σε ολόκληρη την Α’ Διεύθυνση προσλήφθηκαν μόλις δύο νοσηλευτές.

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Νοσηλευτές και ψυχολόγοι σε πέντε σχολεία την εβδομάδα

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η σχολική νοσηλεύτρια και πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής Σεμίνα Καστρίτη, η οποία περιέγραψε τις επικίνδυνες συνθήκες που διαμορφώνονται στην Ειδική Αγωγή.

Όπως εξήγησε, η φετινή χρονιά ξεκίνησε με τεράστια κενά σε κρίσιμες ειδικότητες όπως ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές, με το υπουργείο να απαντά στις τεράστιες ανάγκες της Αττικής με μόλις δέκα προσλήψεις ανά ειδικότητα.

Αυτή η ένδεια προσωπικού οδηγεί σε ακραίες λύσεις, με τους νοσηλευτές να υποχρεούνται να καλύπτουν όμορα ή συστεγαζόμενα σχολεία.

«Δεν μπορεί για μερικές ώρες ο μαθητής να έχει ανάγκη από νοσηλευτή και τις υπόλοιπες ώρες να μην έχει» σημείωσε η κ. Καστρίτη, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των παιδιών. Παράλληλα, οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί μετατρέπονται σε «περιπλανώμενους» εργαζόμενους, καλύπτοντας έως και πέντε διαφορετικά σχολεία την εβδομάδα ο καθένας, ενώ χιλιάδες σχολικές μονάδες στη χώρα στερούνται παντελώς αυτών των υπηρεσιών.

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Η κ. Καστρίτη έκλεισε την παρέμβασή της εστιάζοντας στα ειδικά σχολεία, όπου η ανάγκη για σταθερά πρόσωπα-αναφοράς είναι ζωτικής σημασίας για την ψυχολογία και την εξέλιξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αντίθετα, η συνεχής εναλλαγή προσώπων κάθε λίγους μήνες ή η παντελής έλλειψη προσωπικού αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς ξεκαθάρισαν ότι η μόνη βιώσιμη λύση είναι η άμεση δημιουργία οργανικών θέσεων και η πραγματοποίηση μόνιμων προσλήψεων τόσο στη γενική όσο και στην ειδική αγωγή.

Με το βλέμμα στραμμένο στην Πανεργατική Απεργία της Τετάρτης (25/11), η εκπαιδευτική κοινότητα στέλνει σαφές μήνυμα προς την ηγεσία του υπουργείου: «Κλείνουμε τα σχολεία και βγαίνουμε μαζικά στο δρόμο» για τη διεκδίκηση ενός δημόσιου σχολείου που θα λειτουργεί με ασφάλεια και αξιοπρέπεια για όλους.