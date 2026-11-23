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Η Ολίβια Βασιλοπούλου εκπροσωπεί την Ελλάδα στον διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς – Οι τρεις εμφανίσεις της που απέσπασαν χειροκροτήματαΔιάβασε το άρθρο
Το πλήρωμα του ασθενοφόρου φέρεται να αποχώρησε από το σημείο στη Λάρισα ζητώντας από τους συγγενείς να καθαρίσουν τον 59χρονο πριν τον παραλάβουν, ενώ διατάχθηκε ΕΔΕΔιάβασε το άρθρο
Ο ανήλικος δεν συνελήφθη, καθώς με εντολή εισαγγελέα ξεκίνησε η συλλογή προανακριτικού υλικού, μετά τις αναφορές του για περιστατικά εκφοβισμούΔιάβασε το άρθρο
Η δικαστική αυτή κίνηση ακολουθεί τη σειρά δημοσιευμάτων σχετικά με συμβάσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με εταιρείες που συνδέονται με τις δύο αδελφές τουΔιάβασε το άρθρο
H στρατιωτική αντιπαράθεση αποκτά νέα χαρακτηριστικά, με την Ουκρανία να διευρύνει τις επιχειρήσεις της εναντίον ρωσικών ναυτικών και εφοδιαστικών στόχωνΔιάβασε το άρθρο