Κομβικής σημασίας θεωρούνται οι εργαστηριακές εξετάσεις στο μαχαίρι, καθώς η αναζήτηση γενετικού υλικού και άλλων ιχνών ενδέχεται να προσφέρει κρίσιμες απαντήσεις

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του θανάτου της 32χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη με μαχαίρι μέσα στο σπίτι της, στην περιοχή της Χιλιαδούς στον Βόλο. Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις περί αυτοχειρίας, οι αστυνομικοί δεν έχουν καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα, ενώ ένα περίεργο εύρημα στον χώρο του περιστατικού έχει στρέψει την προσοχή των ερευνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TheNewspaper, το μαχαίρι με το οποίο φέρεται να τραυματίστηκε θανάσιμα η γυναίκα βρέθηκε σε ασυνήθιστα καθαρή κατάσταση, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα στις Αρχές. Μάλιστα, η εικόνα του ήταν τέτοια που δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι ενδεχομένως είχε προηγηθεί πλύσιμό του, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί από κάποιο εργαστηριακό εύρημα.

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Για τον λόγο αυτό, αναμένεται να αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να εξεταστεί για DNA και άλλα πιθανά ίχνη που ενδέχεται να ρίξουν φως στις συνθήκες του θανάτου.

Ο καβγάς με τη μητριά και οι τελευταίες στιγμές

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα φέρεται να προηγήθηκαν του τραγικού περιστατικού. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η 32χρονη είχε προηγουμένως διαπληκτιστεί με τη μητριά της, η οποία φέρεται αρχικά να μην της επέτρεπε να μπει στο σπίτι.

Τελικά, η νεαρή γυναίκα κατάφερε να εισέλθει στην κατοικία και, σύμφωνα με την περιγραφή που αποδίδεται στη μητριά της, κατευθύνθηκε μόνη της στο δωμάτιό της.

Λίγη ώρα αργότερα, η μητριά φέρεται να άκουσε την 32χρονη να καλεί σε βοήθεια και έσπευσε στο δωμάτιο. Εκεί την εντόπισε βαριά τραυματισμένη, με ένα μαχαίρι να βρίσκεται δίπλα της.

Στο μικροσκόπιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων το μαχαίρι

Οι αστυνομικές αρχές επιχειρούν πλέον να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο της γυναίκας, αξιολογώντας τόσο τις μαρτυρίες όσο και τα ευρήματα από τον χώρο όπου εντοπίστηκε.

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Κομβικής σημασίας θεωρούνται οι εργαστηριακές εξετάσεις του μαχαιριού, καθώς η αναζήτηση γενετικού υλικού και άλλων ιχνών ενδέχεται να προσφέρει κρίσιμες απαντήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η ασυνήθιστα καθαρή εικόνα του αντικειμένου δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη εγκληματικής ενέργειας, ενώ η εντύπωση ότι μπορεί να είχε πλυθεί παραμένει μέχρι στιγμής ανεπιβεβαίωτη.

Το βασικό στοιχείο είναι ότι η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και δεν έχει επισήμως χαρακτηριστεί αυτοκτονία. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και κάτω από ποιες συνθήκες έχασε τη ζωή της η 32χρονη.