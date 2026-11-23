Συνολικά, ο Lesser έχει εντοπίσει περισσότερα από 100 ακόμη διαδικτυακά domains με χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα των ιστοσελίδων που κατέσχεσαν οι αμερικανικές αρχές

Κινέζοι κατάσκοποι φέρονται να έχουν δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο ψεύτικων εταιρειών, μέσω των οποίων προσφέρουν θέσεις εργασίας σε εν ενεργεία και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους, με στόχο να αποσπάσουν κρατικά μυστικά. Έρευνα του CNN αποκαλύπτει ότι η έκταση της επιχείρησης είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είχε γίνει γνωστό μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με συνεντεύξεις με δεκάδες ανθρώπους που προσεγγίστηκαν από τις συγκεκριμένες εταιρείες, αλλά και την ανάλυση ύποπτων ιστοσελίδων, ο αριθμός των ατόμων που στοχοποιήθηκαν αυξήθηκε σημαντικά μετά τις μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων από τη διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Πολλοί εργαζόμενοι αποχώρησαν από τις θέσεις τους χωρίς επαρκή ενημέρωση ή προστασία απέναντι σε ενδεχόμενες απόπειρες κατασκοπείας. Σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους, η εξέλιξη αυτή δημιούργησε μια δυνητικά πολύτιμη δεξαμενή στόχων για το Πεκίνο και ένα ευάλωτο σημείο για την Ουάσιγκτον.

Οι φερόμενες κινεζικές επιχειρήσεις διαφέρουν από τις παραδοσιακές μεθόδους κατασκοπείας, καθώς αξιοποιούν καθημερινές πλατφόρμες, όπως το LinkedIn, για να προσεγγίσουν πιθανούς στόχους. Εκτός από κυβερνητικούς υπαλλήλους, στο επίκεντρο βρέθηκαν δημοσιογράφοι, εμπορικοί σύμβουλοι και άλλα άτομα με γνώσεις που θεωρούνται πολύτιμες για ξένες υπηρεσίες πληροφοριών.

Το δίκτυο των ψεύτικων εταιρειών

Το FBI αποκάλυψε ένα πρώτο μέρος του σχεδίου στρατολόγησης τον Ιούνιο, όταν προχώρησε στην κατάσχεση 13 ιστοσελίδων που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, συνδέονταν με ψεύτικες συμβουλευτικές εταιρείες. Η Κίνα διέψευσε τις κατηγορίες.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η ανάλυση του CNN στον κώδικα των συγκεκριμένων ιστοσελίδων, σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες ανθρώπων που προσεγγίστηκαν, οδήγησε στον εντοπισμό και άλλων εταιρειών που χρησιμοποιούσαν παρόμοιο σχεδιασμό και περιεχόμενο με εκείνες που απενεργοποίησε το FBI.

Δύο επιπλέον ιστοσελίδες, τις οποίες εντόπισε ο Max Lesser, ανώτερος αναλυτής του think tank Foundation for Defense of Democracies, παρουσιάζουν κοινές υποδομές ή άλλες διασυνδέσεις με τα domains που κατασχέθηκαν από το FBI.

Συνολικά, ο Lesser έχει εντοπίσει περισσότερα από 100 ακόμη διαδικτυακά domains με χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα των ιστοσελίδων που κατέσχεσαν οι αμερικανικές αρχές. Σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου δικτύου που φέρει τα χαρακτηριστικά επιχείρησης της κινεζικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Οι περισσότεροι από αυτούς τους ιστότοπους παρέμειναν ενεργοί για μήνες μετά τη δημοσιοποίηση των ευρημάτων του Lesser, τον Νοέμβριο του 2025, αν και αρκετοί απενεργοποιήθηκαν πρόσφατα. Ειδικοί εκτιμούν ότι οι αμερικανικές αρχές έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να εξαρθρώσουν μόνο ένα μικρό μέρος του δικτύου.

Διαφήμιση

«Αυτά τα 13 domains είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου», δήλωσε ο Lesser, αναφερόμενος στην επιχείρηση του FBI. Η κατάσχεσή τους ήταν «αναγκαία αλλά όχι επαρκής», προσθέτοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση πρέπει να επισπεύσει τις διαδικασίες αντιμετώπισης τέτοιων ιστοσελίδων όταν εντοπίζονται.

Εκπρόσωπος του FBI δήλωσε στο CNN ότι η υπηρεσία συνεχίζει να ερευνά τη δραστηριότητα και λαμβάνει εξουσιοδοτημένα μέτρα για τον περιορισμό της απειλής, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών που ενδέχεται να μην είναι δημόσια ορατές. Παράλληλα, εργάζεται για την ενίσχυση της ενημέρωσης του κοινού σχετικά με το ζήτημα.

Από την πλευρά της, εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον δήλωσε, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα: «Δεν γνωρίζω το θέμα που αναφέρατε. Η Κίνα αντιτίθεται στη δυσφήμηση της χώρας μας μέσω της αφήγησης περί ‘κινέζων κατασκόπων’».

Διαφήμιση

Η μαζική έξοδος από την αμερικανική κυβέρνηση και η ευκαιρία για το Πεκίνο

Η δραστηριότητα αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη αντιπαράθεση μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατηγορίες για κατασκοπεία.

Ενδεικτική της έντασης είναι η υπόθεση του Τζενσέν Χουάνγκ, ο οποίος επέστρεψε τη Δευτέρα (23/11) στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, έπειτα από αποκαλύψεις σχετικά με τη σχέση του με γυναίκα που, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, θεωρείται πιθανή πράκτορας της κινεζικής υπηρεσίας πληροφοριών. Το Πεκίνο αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Παράλληλα, η διοίκηση Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι εντείνει τις δικές της επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών με στόχο την Κίνα. Ο αναπληρωτής διευθυντής της CIA, Michael Ellis, ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία του ότι κινεζικές εταιρείες στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, των ημιαγωγών και της βιοτεχνολογίας αποτελούν νόμιμους στόχους κατασκοπείας.

Διαφήμιση

Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι αποχώρησαν από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση κατά το πρώτο έτος της επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σε μία από τις μεγαλύτερες εξόδους προσωπικού των τελευταίων δεκαετιών. Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε μια μεγάλη δεξαμενή ανέργων στην ευρύτερη περιοχή της Ουάσιγκτον, πολλοί από τους οποίους διέθεταν διαπιστεύσεις ασφαλείας.

Ξένες δυνάμεις, μεταξύ των οποίων η Κίνα και η Ρωσία, φέρεται να ενίσχυσαν τις προσπάθειες των υπηρεσιών πληροφοριών τους για τη στρατολόγηση Αμερικανών με εμπειρία σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Στο στόχαστρο βρέθηκαν κυρίως όσοι είχαν απολυθεί ή θεωρούσαν ότι κινδύνευαν να χάσουν τις θέσεις τους.

«Δημιουργήσαμε μια ευπάθεια που δεν ήταν απαραίτητη», σχολίασε πρώην ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, αναφερόμενος στις μαζικές απολύσεις. «Παρέχαμε πρόσβαση και ευκαιρίες σε δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες άτομα χωρίς τα κατάλληλα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας».

Σύμφωνα με τον Holden Triplett, πρώην διευθυντή αντικατασκοπείας στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, ένα από τα μέτρα προστασίας θα μπορούσε να είναι η παροχή δωρεάν ελέγχου ιστορικού για κάθε εταιρεία στην οποία σκέφτονται να εργαστούν πρώην ομοσπονδιακοί υπάλληλοι.

Οι συνεντεύξεις του CNN με νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο η απώλεια μιας κυβερνητικής θέσης μπορεί να καταστήσει κάποιον ευάλωτο σε προσεγγίσεις από ξένες υπηρεσίες πληροφοριών.

Τεχνητή Νοημοσύνη και κοινωνικά δίκτυα στην υπηρεσία της κατασκοπείας

Οι ψεύτικες εταιρείες ακολουθούν ένα συγκεκριμένο μοντέλο δράσης. Αρχικά δημιουργούν επαγγελματικές ιστοσελίδες, αξιοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και κλεμμένες ταυτότητες, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Στη συνέχεια, δημοσιεύουν σε επαγγελματικά δίκτυα, όπως το LinkedIn, αόριστες αλλά ιδιαίτερα ελκυστικές αγγελίες για συμβουλευτικές θέσεις που αφορούν ζητήματα σχετικά με την Κίνα. Πρώην κυβερνητικοί αξιωματούχοι και σύμβουλοι υποβάλλουν αιτήσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αναλαμβάνουν να συντάξουν ερευνητικές εκθέσεις χωρίς να γνωρίζουν ποιος βρίσκεται πίσω από την προσφορά εργασίας.

Το FBI συνεχίζει να ερευνά την πιθανή ζημιά που έχει προκληθεί στην εθνική ασφάλεια, επιδιώκοντας παράλληλα να αποτρέψει νέες διαρροές πληροφοριών.

Η αποτελεσματικότητα της φερόμενης επιχείρησης βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην έκταση της δραστηριότητάς της. Μία μεμονωμένη ερευνητική έκθεση ενδέχεται να μην αποκαλύπτει σημαντικές πληροφορίες. Ωστόσο, δεκάδες ή εκατοντάδες τέτοια κείμενα μπορούν να συνθέσουν μια σαφέστερη εικόνα για την πολιτική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ και τις αδυναμίες της, σύμφωνα με νυν και πρώην αξιωματούχους του FBI.

Ο Triplett εξηγεί ότι, ακόμη και αν οι στόχοι των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών είναι προσεκτικοί και αποφεύγουν να αποκαλύψουν διαβαθμισμένες πληροφορίες, ο όγκος και η ποικιλία των συνομιλιών μπορούν να αποκαλύψουν κρίσιμες λεπτομέρειες για αμερικανικά προγράμματα πληροφοριών.

Από την πλευρά του, ο Daniel Wierzbicki, επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντικατασκοπείας και Κυβερνοασφάλειας του FBI στην Ουάσιγκτον, επισημαίνει ότι ο συνδυασμός των πληροφοριών που συγκεντρώνονται μέσω αυτών των εκθέσεων με δεδομένα από άλλες πηγές μπορεί να προσφέρει στο Πεκίνο «τακτικό ή οικονομικό πλεονέκτημα» έναντι των ΗΠΑ.

Η Κίνα, προσθέτει ο Wierzbicki, είναι «ένας ιδιαίτερα ικανός αντίπαλος» που εξελίσσεται διαρκώς με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Πρόσθεσε επίσης ότι: «Γίνονται όλο και πιο εξελιγμένοι και υιοθετούν ταυτότητες που είναι πολύ αποτελεσματικές».

Τα θύματα αντεπιτίθενται – Προσπάθειες αντιστροφής της κατασκοπευτικής τακτικής

Σε ορισμένες περιπτώσεις, άνθρωποι που προσεγγίστηκαν από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις επιχείρησαν να αξιοποιήσουν την κατάσταση προς όφελός τους, αντιστρέφοντας την τακτική των φερόμενων κατασκόπων.

Ο Wes Bryant, πρώην υπάλληλος του Πενταγώνου, έλαβε ένα email από άτομο που παρουσιαζόταν ως μέλος μαλαισιανού think tank και του πρότεινε συνεργασία.

Αρχικά αγνόησε το μήνυμα. Αργότερα, ωστόσο, όταν αναζητούσε εργασία, αποφάσισε να απαντήσει, αφού προηγουμένως έλεγξε το υπόβαθρο της οργάνωσης με τη βοήθεια συναδέλφων του. Στη συνέχεια συνέταξε έκθεση βασισμένη σε πληροφορίες από ανοιχτές πηγές και έλαβε αμοιβή 1.200 δολαρίων. Όταν του ζητήθηκε να συμπεριλάβει πιο ευαίσθητα στοιχεία, αντιλήφθηκε την πραγματική φύση της προσέγγισης.

Αντίστοιχη εμπειρία είχε ο Andres Loretdemola, σύμβουλος διεθνών αγορών, ο οποίος δέχθηκε μέσω LinkedIn πρόταση από γυναίκα να συντάσσει εκθέσεις για λογαριασμό εταιρείας με έδρα το Χονγκ Κονγκ. Παρά το δελεαστικό οικονομικό αντάλλαγμα, υποψιάστηκε τις προθέσεις της και ενημέρωσε το FBI. Η υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση παρουσίαζε κοινά χαρακτηριστικά με άλλες ύποπτες δραστηριότητες.

Εκπρόσωπος του LinkedIn δήλωσε στο CNN ότι η δημιουργία ψεύτικων λογαριασμών και η παραποίηση ταυτότητας παραβιάζουν τους όρους χρήσης της πλατφόρμας. Πρόσθεσε ότι η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στον εντοπισμό περιπτώσεων κατάχρησης που υποστηρίζονται από κρατικούς φορείς.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στις ΗΠΑ. Τον Ιούνιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στη συμμαχία των «Five Eyes» προειδοποίησαν ότι η συλλογή τέτοιου είδους πληροφοριών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, αλλά και να υπονομεύσει την οικονομική ευημερία και τις δημοκρατικές διαδικασίες.

Η έρευνα του CNN αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αξιοποιούνται πλέον για τη στρατολόγηση πηγών και τη συλλογή πληροφοριών, μεταφέροντας σημαντικό μέρος της κατασκοπευτικής δραστηριότητας στο ψηφιακό περιβάλλον.