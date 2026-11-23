Ολοκληρώθηκε η πρώτη προπόνηση με την Εθνική να έχει απουσίες, αλλά να έχει στην αποστολή της και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Με 11 παίκτες παρόντες άρχισε σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για τους δύο αγώνες των προκριματικών του FIBA World Cup 2027 με Γεωργία (T – Center, 26/11, 20.00) και Ισπανία (Σαντιάγκο Ντε Κομποστέλα, 29/11, 19.00).

Ο Νικ Καλάθης δε θα ενισχύσει την προσπάθεια σε αυτούς τους αγώνες, λόγω του προβλήματος τραυματισμού που αντιμετωπίζει στο πέλμα, ενώ οι παίκτες των δύο ομάδων που έχουν υποχρεώσεις στην Ευρωλίγκα θα ενσωματώνονται σταδιακά και μέχρι την Πέμπτη.

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Το όνομα που ξεχώρισε κατά την πρώτη προπόνηση της Εθνικής ήταν αυτό του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος θα ενισχύσει ξανά την «γαλανόλευκη».

Στο T-Center βρέθηκαν οι: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Μιχάλης Λούντζης, Νίκος Χουγκάζ, Μάνος Χατζηδάκης, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Περσίδης και Αλέξανδρος Νικολαΐδης.