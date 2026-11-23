Το Grand Prix του Λας Βέγκας ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καταγράφοντας συνολικά 352 προσπεράσματα και 35 εναλλαγές στην πρώτη θέση της κατάταξης. Στο πλαίσιο αυτού του καταιγιστικού αγώνα, ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε μία συναρπαστική νίκη στους δρόμους της Νεβάδα. Με αυτή την επιτυχία, ο οδηγός της Red Bull έφτασε τις 75 νίκες στην καριέρα του στη Formula 1, σημειώνοντας παράλληλα την 4η φετινή του νίκη και την 3η του συνολικά στη συγκεκριμένη πόλη. Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής εκκίνησε τον αγώνα από την pole position. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο Φερστάπεν κατάφερε να διατηρήσει την πρωτοπορία του μέχρι και το πέσιμο της καρό σημαίας. Η εξέλιξη του αγώνα χαρακτηρίστηκε από αμέτρητα προσπεράσματα και έντονο ανταγωνισμό, στοιχεία που εκτυλίχθηκαν στη διάσημη λεωφόρο Strip, προσφέροντας ένα θέαμα που ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες.

Στο βάθρο των νικητών, τον νικητή πλαισίωσαν οι δύο οδηγοί που αγωνίζονται για την ομάδα της McLaren. Πιο συγκεκριμένα, ο Λάντο Νόρις ήταν εκείνος που κατάφερε να τερματίσει στη δεύτερη θέση της τελικής κατάταξης, ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν ο οδηγός που συμπλήρωσε την πρώτη τριάδα των νικητών. Οι δύο αυτοί οδηγοί της McLaren κατάφεραν να βρεθούν σε αυτές τις θέσεις του βάθρου εκμεταλλευόμενοι την ανατροπή που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων γύρων του αγώνα. Η επικράτηση του Ολλανδού οδηγού κάθε άλλο παρά εύκολη αποδείχθηκε στην πράξη, καθώς από τα πρώτα κιόλας μέτρα της διαδρομής οι διαφορές μεταξύ των οδηγών ήταν ελάχιστες, ενώ η κατάταξη άλλαζε διαρκώς. Η εξέλιξη αυτή διατήρησε το ενδιαφέρον αμείωτο, καθώς η εικόνα της κατάταξης παρουσίαζε συνεχείς μεταβολές καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, με τις αποστάσεις ανάμεσα στους συμμετέχοντες να παραμένουν εξαιρετικά μικρές από την αρχή έως το τέλος.

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Ο Τζορτζ Ράσελ, οδηγώντας το μονοθέσιο της Mercedes, εξαπέλυσε επανειλημμένες επιθέσεις κατά του Μαξ Φερστάπεν. Ο Ράσελ κατάφερε αρκετές φορές να περάσει μπροστά στη στροφή 14 της πίστας, ωστόσο είδε τον οδηγό της Red Bull να απαντά άμεσα σε κάθε κίνηση. Ο Φερστάπεν ανέκτησε την πρώτη θέση από τη στροφή 17 μέχρι τη στροφή 5, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση της μάχης τους. Στη διεκδίκηση της κορυφής εισήλθε δυναμικά, κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του αγώνα, και ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος συνέβαλε στο να ενταθεί η πίεση που ασκούσε η ομάδα της Mercedes. Παρά το γεγονός ότι όλα έδειχναν πως η έκβαση του αγώνα παρέμενε ανοιχτή μέχρι το φινάλε, η διπλή απειλή που εξαπέλυσε η γερμανική ομάδα κατέρρευσε τελικά στους τελευταίους γύρους της διαδρομής, αφήνοντας την κατάσταση να εξελιχθεί διαφορετικά από ό,τι φαινόταν νωρίτερα.

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Ο Τζορτζ Ράσελ πάτησε θραύσμα της πτέρυγας του Χάτζαρ, μπλόκαρε τους τροχούς του και υποχώρησε στην ένατη θέση, ενώ ο Κίμι Αντονέλι προσπαθώντας να κάνει κάτι διαφορετικό στη διαχείριση ενέργειας άδειασε τη μπαταρία στον προτελευταίο γύρο και αυτό τον έριξε τέταρτο, χαρίζοντας ουσιαστικά τις δύο εναπομείνασες θέσεις του βάθρου στη McLaren.

Το αποτέλεσμα στο Λας Βέγκας είχε σημαντικό αντίκτυπο και στη μάχη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, με μόλις δύο αγώνες να απομένουν για την ολοκλήρωση της σεζόν. Ο Μαξ Φερστάπεν εδραίωσε τη δεύτερη θέση στη γενική κατάταξη, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον κέρδισε μία θέση και ανέβηκε τρίτος. Από την πλευρά του, ο Κίμι Αντονέλι, παρά την απώλεια του βάθρου στο τέλος, έφτασε τους τετρακόσιους δύο βαθμούς. Εξαιρετική παρουσία κατέγραψε η Alpine, με τον Πιερ Γκασλί στην πέμπτη θέση και τον Φράνκο Κολαπίντο στην έκτη, εξασφαλίζοντας μία ιδιαίτερα πολύτιμη συγκομιδή βαθμών για την ομάδα τους.

Η βαθμολογία των οδηγών και των κατασκευαστών διαμορφώθηκε ως εξής:

Βαθμολογία Οδηγών Βαθμολογία Κατασκευαστών Αντονέλι 402 Π.Π. Mercedes 666 Π.Π. Φερστάπεν 304 Ferrari 517 Χάμιλτον 267 Red Bull Racing 440 Ράσελ 264 McLaren 431 Nόρις 264 Racing Bulls 114 Λεκλέρκ 250 Alpine 87 Πιάστρι 167 Haas 31