Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών της Ιταλίας προχώρησε στη χορήγηση προσωρινής έγκρισης για το σύστημα οδήγησης της Tesla, το οποίο είναι πλήρως αυτόνομο αλλά παραμένει επιβλεπόμενο. Το εν λόγω σύστημα μετονομάστηκε ειδικά για την ευρωπαϊκή αγορά σε Tesla Assisted Driving in Europe. Την είδηση επιβεβαίωσε ο επίσημος λογαριασμός της Tesla Europe στην πλατφόρμα X μέσω σχετικής ανάρτησης, διευκρινίζοντας ότι η έγκριση έχει ήδη δοθεί στην Ιταλία και πως η κυκλοφορία του συστήματος στους δρόμους θα ξεκινήσει σύντομα. Παράλληλα, η εταιρεία παρουσίασε οπτικό υλικό, στο οποίο απεικονίζεται το σύστημα Tesla Assisted Driving να βρίσκεται σε λειτουργία σε ιταλικούς δρόμους, καθώς και σε περιοχές κοντά στο Κολοσσαίο.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών της Ιταλίας, Matteo Salvini, δημοσίευσε επίσης στο X ότι το σύστημα υποβοήθησης οδηγού της Tesla έλαβε το πράσινο φως μετά από «έγκαιρη αξιολόγηση τεχνικής σκοπιμότητας».

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Η πρόσφατη έγκριση που δόθηκε από την Ιταλία συνιστά ένα ακόμη σημαντικό κανονιστικό ορόσημο για την εταιρεία Tesla. Η συγκεκριμένη απόφαση της χώρας ελήφθη με σκοπό να προκαταλάβει την αναμενόμενη ψηφοφορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αφορά το σύστημα υποβοήθησης οδηγού της εταιρείας. Η εν λόγω ψηφοφορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη προγραμματιστεί να διεξαχθεί αργότερα μέσα στο τρέχον έτος.