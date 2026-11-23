Σχεδόν μισό αιώνα μετά την εκτόξευσή του, το Voyager 1 της NASA κατέγραψε ένα ιστορικό ορόσημο, φτάνοντας σε απόσταση τόσο μεγάλη από τη Γη, ώστε το φως χρειάζεται πλέον ολόκληρες 24 ώρες για να καλύψει τη διαδρομή μέχρι το διαστημόπλοιο.



Είναι η πρώτη φορά που ανθρώπινο κατασκεύασμα φτάνει σε απόσταση μίας «ημέρας φωτός» από τον πλανήτη μας, αποτυπώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο τα όρια στα οποία έχει φτάσει η ανθρώπινη εξερεύνηση του Διαστήματος.

Σύμφωνα με τη NASA, το Voyager 1 έφτασε στο συγκεκριμένο ορόσημο στις 18 Νοεμβρίου 2026, στις 02:16 τα ξημερώματα, ώρα Ειρηνικού. Βρισκόταν τότε περίπου 16,1 δισεκατομμύρια μίλια, δηλαδή 25,9 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα, μακριά από τη Γη. Πρόκειται για την απόσταση που διανύει το φως μέσα σε ένα 24ωρο.

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Η απόσταση γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή αν αναλογιστεί κανείς ότι το φως χρειάζεται μόλις 1,3 δευτερόλεπτα για να φτάσει από τη Γη στη Σελήνη, ενώ απαιτούνται περίπου τέσσερις ώρες για να φτάσει στον Ποσειδώνα. Από εκεί και πέρα, χρειάζονται άλλες περίπου 20 ώρες μέχρι να συναντήσει το Voyager 1.

Ένα μήνυμα που χρειάζεται 24 ώρες για να φτάσει



Το ιστορικό ρεκόρ επιβεβαιώθηκε μέσω ραδιοσήματος που έφτασε στο Εργαστήριο Αεριώθησης της NASA (JPL) στην Καλιφόρνια, περίπου 24 ώρες αφότου εκπέμφθηκε από το διαστημόπλοιο. Ακόμη και με την ταχύτητα του φωτός, η επικοινωνία με το Voyager απαιτεί πλέον τεράστια υπομονή.

Υπάρχει, ωστόσο, ένα τεχνικό πρόβλημα. Από τις 14 Νοεμβρίου, οι μηχανικοί της NASA δεν λαμβάνουν επιστημονικά ή τεχνικά δεδομένα από το διαστημόπλοιο, παρότι εξακολουθεί να εκπέμπει το βασικό ραδιοσήμα του. Οι επιστήμονες διερευνούν την αιτία, αξιοποιώντας το σήμα και τους υπολογισμούς της τροχιάς του για να παρακολουθούν την πορεία του.

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Το ταξίδι που ξεκίνησε το 1977



Το Voyager 1 εκτοξεύτηκε το 1977, μαζί με το δίδυμο Voyager 2, σε μια σπάνια πλανητική ευθυγράμμιση που επέτρεψε την εξερεύνηση των εξωτερικών πλανητών του Ηλιακού Συστήματος.

Τα δύο διαστημόπλοια επισκέφθηκαν τον Δία και τον Κρόνο, προσφέροντας τις πρώτες λεπτομερείς εικόνες τους και αποκαλύπτοντας άγνωστες μέχρι τότε πτυχές των πλανητών και των δορυφόρων τους.

Σήμερα, το Voyager 1 συνεχίζει την πορεία του προς το διαστρικό Διάστημα. Ένα ανθρώπινο δημιούργημα που ταξιδεύει αδιάκοπα εδώ και σχεδόν πέντε δεκαετίες, μεταφέροντας μαζί του ένα μήνυμα για την ανθρώπινη περιέργεια και την επιθυμία να ανακαλύψουμε τι υπάρχει πέρα από τα γνωστά όρια του κόσμου μας.