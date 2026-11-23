Η Μέχελεν αξιώνει το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ για την παραχώρηση του 23χρονου Ολλανδού εξτρέμ, ο οποίος προτιμά να συνεχίσει σε κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Εξαιρετικά δύσκολη είναι για τον Παναθηναϊκό η περίπτωση του Μίρον Φαν Μπρέντεροντε της Μέχελεν, ο οποίος βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα του Παναθηναϊκού σύμφωνα με τις πληροφορίες της ιστοσελίδας tanea.gr.

Οι «πράσινοι» καταβάλλουν προσπάθεια για την απόκτηση του Ολλανδού εξτρέμ, γνωρίζοντας ωστόσο ότι ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος και ότι για την υπογραφή του ενδιαφέρονται σύλλογοι με πολύ μεγάλη οικονομική και ποδοσφαιρική δυναμική.

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Άλλωστε, ο 23χρονος μεσοεπιθετικός βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό στο μεταγραφικό ραντάρ σημαντικών ευρωπαϊκών ομάδων. Το περασμένο καλοκαίρι ο Άγιαξ έφτασε κοντά στην απόκτησή του, χωρίς τελικά να ολοκληρωθεί η μεταγραφή λόγω των υψηλών απαιτήσεων της Μέχελεν, ενώ Λυών, Μαρσέιγ και Μπράιτον παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Ένα επιπλέον εμπόδιο για τον Παναθηναϊκό αποτελεί και η επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει ως προτεραιότητα το επόμενο βήμα της καριέρας του να γίνει σε ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Παρ’ όλα αυτά, το «Τριφύλλι» δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια, επιδιώκοντας να εξαντλήσει τις πιθανότητές του για έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να δώσει πολλά στην πτέρυγα της επίθεσης και κάνει εντυπωσιακή σεζόν στο Βέλγιο με τέσσερα γκολ και τέσσερις ασίστ σε 12 συμμετοχές.

Η χρηματιστηριακή αξία του παίκτη είναι στα 4,5 εκ. ευρώ, ωστόσο η ομάδα του, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029, αξιώνει ένα ποσό κοντά στα 8 εκ. ευρώ για την παραχώρησή του.