Ενόψει της αναμέτρησης της Ρεάλ Μαδρίτης με την Αϊντχόφεν για το Champions League την Τρίτη (24/11, 22:00), ο προπονητής των «μερένχες», Ζοσέ Μουρίνιο, κλήθηκε να τοποθετηθεί για τους συχνούς τραυματισμούς στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, αναφέροντας ενδεικτικά τις περιπτώσεις των Κέιν και Ντουέ.

Ο Πορτογάλος τεχνικός υπογράμμισε ότι οι αυξημένες αγωνιστικές υποχρεώσεις υπαγορεύονται από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα.

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Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Πιστεύω ότι, αν θέλουμε να βγάζουμε χρήματα, πρέπει να δουλεύουμε πολύ, να παίρνουμε ρίσκα. Έτσι είναι η ζωή.

Αν κάποιος παίκτης θέλει να κάνει απεργία επειδή παίζουμε πάρα πολύ, μπορούμε να του προτείνουμε να παίρνει 50% λιγότερα χρήματα. Το οικονομικό κομμάτι έχει μεγάλη βαρύτητα.

Πρέπει να προσαρμοστούμε, πρέπει να υποφέρουμε. Πρέπει να προσαρμοστούμε σε μια νέα κατάσταση, η οποία είναι δύσκολη.

Σήμερα είμαι προπονητής σε έναν σύλλογο και αύριο μπορεί να είμαι προπονητής σε μια εθνική ομάδα.

Εμείς, οι προπονητές των συλλόγων, αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχουν τόσες πολλές υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες, γιατί τόσα ταξίδια, γιατί το Nations League, που δεν ενδιαφέρει κανέναν…

Όμως, για τον προπονητή μιας εθνικής ομάδας είναι κάτι θεμελιώδες, ενώ για την οικονομική διαχείριση των ομοσπονδιών είναι εξαιρετικά σημαντικό.

Είναι μια σύγκρουση συμφερόντων, αλλά στο τέλος της ημέρας, όλα έχουν να κάνουν με το χρήμα.

Αν, όμως, μου έδιναν τη δυνατότητα να παίζουμε μόνο κάθε τρεις ημέρες, θα ήταν καλύτερα».