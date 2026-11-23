Η ιστορική αποτυχία της διάσκεψης στην Αττάλεια, ο ρόλος της Σαουδικής Αραβίας και η σύγκρουση για τα δισεκατομμύρια της πράσινης μετάβασης. Γιατί σχεδόν 200 χώρες δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν ούτε στην αναφορά των ορυκτών καυσίμων.

Περισσότερες από δύο εβδομάδες διαπραγματεύσεων, σχεδόν 200 χώρες, δεκάδες υπουργοί και διπλωμάτες, αμέτρητες ώρες παρασκηνιακών συναντήσεων. Και στο τέλος, ούτε μία κοινή πολιτική συμφωνία. Η 31η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP31), που ολοκληρώθηκε την Κυριακή στην Αττάλεια της Τουρκίας, κατέληξε σε ένα ιστορικό διπλωματικό ναυάγιο. Για πρώτη φορά μετά την Κοπεγχάγη του 2009, οι κυβερνήσεις απέτυχαν να υιοθετήσουν μια συνολική πολιτική απόφαση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το ερώτημα που αναδύεται είναι βαθύτερο από την αποτυχία μιας διεθνούς συνόδου: μπορεί ο πλανήτης να συμφωνήσει για το κλίμα όταν η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να εξαρτάται από το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον άνθρακα;

Η σύγκρουση για τρεις λέξεις

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Η αιτία της ρήξης αποτυπώνεται σε μια φράση: «transition away from fossil fuels», δηλαδή σταδιακή απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα. Η διατύπωση είχε υιοθετηθεί το 2023, στην COP28 του Ντουμπάι, ως ιστορικός συμβιβασμός. Τρία χρόνια αργότερα, οι χώρες δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν ούτε στην επανάληψή της.

Το τελικό σχέδιο που παρουσίασαν η Τουρκία και η Αυστραλία δεν περιλάμβανε καμία ρητή αναφορά στα ορυκτά καύσιμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και αρκετά μικρά νησιωτικά κράτη αρνήθηκαν να το αποδεχθούν, θεωρώντας ότι θα συνιστούσε υποχώρηση από προηγούμενες δεσμεύσεις.

Στην αντίπερα όχθη, η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία αντιτάχθηκαν στη συμπερίληψη σχετικής διατύπωσης. Για τις πετρελαιοπαραγωγές οικονομίες, μια επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης δεν αφορά μόνο την περιβαλλοντική πολιτική. Αγγίζει τον πυρήνα των δημοσίων εσόδων, των εξαγωγών και της γεωπολιτικής τους επιρροής.

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Το παρασκήνιο της Σαουδικής Αραβίας, το πετρέλαιο και ο … λογαριασμός

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Reuters, διαπραγματευτές από την Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία και μικρά νησιωτικά κράτη περιέγραψαν μια διαδικασία στην οποία η Σαουδική Αραβία φέρεται να είχε συχνότερη πρόσβαση στην προεδρία της διάσκεψης από άλλες αντιπροσωπείες.

Περίπου 130 χώρες υποστήριξαν επιστολή που ζητούσε ρητή αναφορά στην απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα. Ωστόσο, το αναθεωρημένο κείμενο δεν υιοθέτησε το αίτημά τους.

Η επιρροή του Ριάντ δεν είναι ανεξήγητη. Το πετρέλαιο παραμένει βασικός πυλώνας της σαουδαραβικής οικονομίας, ενώ η χώρα διαθέτει σημαντικό ρόλο στη διεθνή ενεργειακή αγορά. Η ταχεία μείωση της παγκόσμιας ζήτησης θα μπορούσε να επηρεάσει μακροπρόθεσμα τα έσοδα και τη στρατηγική της ισχύ.

Παράλληλα, οι υποστηρικτές μιας πιο σταδιακής μετάβασης προβάλλουν επιχειρήματα ενεργειακής ασφάλειας, κόστους και ανάγκης αξιοποίησης τεχνολογιών δέσμευσης άνθρακα. Οι επικριτές τους αντιτείνουν ότι τέτοιες λύσεις δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων.

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Η δεύτερη μεγάλη αντιπαράθεση αφορά στη χρηματοδότηση. Οι αναπτυσσόμενες χώρες ζητούν μεγαλύτερη και πιο προβλέψιμη οικονομική στήριξη για να προστατευθούν από πλημμύρες, ξηρασίες και ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά και για να μετασχηματίσουν τις οικονομίες τους.

Το σχέδιο της COP31 προέβλεπε τριπλασιασμό της χρηματοδότησης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, χωρίς όμως σαφή βάση υπολογισμού. Πίσω από τους αριθμούς βρίσκεται μια διαχρονική διαφωνία: οι πλουσιότερες οικονομίες έχουν συμβάλει περισσότερο στις ιστορικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ενώ πολλές φτωχότερες χώρες αντιμετωπίζουν δυσανάλογες συνέπειες.

Το αδιέξοδο της συναίνεσης

Η αποτυχία της Αττάλειας ανέδειξε και ένα θεσμικό παράδοξο. Οι διασκέψεις του ΟΗΕ λειτουργούν με βάση τη συναίνεση, επιτρέποντας σε χώρες με διαφορετικά συμφέροντα να εμποδίζουν την υιοθέτηση μιας κοινής απόφασης.

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Το σύστημα προστατεύει τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων κρατών, αλλά καθιστά δύσκολη την επίτευξη φιλόδοξων δεσμεύσεων όταν συγκρούονται ισχυρά οικονομικά συμφέροντα.

Η απουσία ενεργού αμερικανικής ομοσπονδιακής συμμετοχής περιόρισε επίσης τις δυνατότητες διπλωματικών συμβιβασμών. Χωρίς τον παραδοσιακό ρόλο της Ουάσιγκτον και με το Πεκίνο να προτάσσει τις δικές του αναπτυξιακές προτεραιότητες, οι διαπραγματεύσεις αντανακλούν ολοένα περισσότερο έναν κατακερματισμένο γεωπολιτικό κόσμο.

Παρά την αποτυχία της συνολικής συμφωνίας, εγκρίθηκαν επιμέρους αποφάσεις για την προσαρμογή και τη δίκαιη μετάβαση ενώ οι προηγούμενες διεθνείς δεσμεύσεις παραμένουν σε ισχύ.

Ωστόσο, η COP31 αφήνει πίσω της μια ανησυχητική αντίφαση: ενώ η επιστημονική γνώση για την κλιματική αλλαγή γίνεται ολοένα σαφέστερη, η πολιτική συναίνεση αποδεικνύεται δυσκολότερη.

Στην Αττάλεια συγκρούστηκαν στην ουσία δύο αντιλήψεις για το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας: εκείνη που επιδιώκει την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και εκείνη που θέλει να διατηρήσει μεγαλύτερο περιθώριο για τα ορυκτά καύσιμα. Και μάλλον αυτή η σύγκρουση και διαφωνία δεν τελειώνει στα συμπεράσματα της συνδιάσκεψης για το κλίμα.