Για 28η συνεχή χρονιά η Capital Link διοργανώνει την ετήσια Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις με τη συμμετοχή Κορυφαίων Αμερικανών και Διεθνών Επενδυτών, Διεθνών & Ελληνικών Επιχειρήσεων, Διεθνών & Ελληνικών Τραπεζών & Οργανισμών, Ανώτερων Κυβερνητικών Στελεχών, 21 Εισηγμένων Εταιριών, και 95 Κορυφαίων Ομιλητών.

To Συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με το New York Stock Exchange – NYSE, το το Euronext Athens και μεγάλες διεθνείς Τράπεζες & Οργανισμούς. Η Goldman Sachs, η Morgan Stanley και η TEN Ltd (Tsakos Energy Navigation) είναι οι Κύριοι Χορηγοί.

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Και φέτος, η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη.

Πρόκειται για το μακροβιότερο επενδυτικό Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγματοποιείται στο εξωτερικό. Με τίτλο “Greece: From Recovery to Leadership – A New Era of Investment, Innovation and Global Connectivity” το ετήσιο Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου, 2026 στο «Metropolitan Club» της Νέας Υόρκης.

Το Συνέδριο θα αναδείξει τη δυναμική πορεία της Ελλάδας προς μια σύγχρονη, ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία, εστιάζοντας στην ανάπτυξη, τις μεταρρυθμίσεις, την καινοτομία και την ενίσχυση της θέσης της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον τραπεζικό τομέα, τις χρηματοδοτήσεις και τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

Παράλληλα, θα εξεταστεί ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, μέσω του LNG, του Κάθετου Διαδρόμου (Vertical Corridor) και της ανάπτυξης ενεργειακών υποδομών, καθώς και οι προοπτικές στους τομείς των ακινήτων, του τουρισμού, της τεχνολογίας και των μεγάλων έργων ανάπτυξης.

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Με τη συμμετοχή κορυφαίων κυβερνητικών αξιωματούχων, επενδυτών και επιχειρηματικών ηγετών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το 28th Annual Capital Link Invest in Greece Forum θα αναδείξει τις δυνατότητες προσέλκυσης διεθνών κεφαλαίων και τις νέες προοπτικές οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, ενισχύοντας τη θέση της χώρας ως σημαντικού διεθνούς επενδυτικού προορισμού.

Το Συνέδριο θα ανοίξει, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα απευθυνθεί στους επενδυτές μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος.

Συμμετέχουν οι Υπουργοί: Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, o Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών, κ. Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, η Υφυπουργός Τουρισμού, κα. Άννα Καραμανλή

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Κύριοι Ομιλητές του Μεσημεριανού Γεύματος:

Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών, κ. Χρίστος Δήμας & ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman – METLEN.

Εισαγωγικές ομιλίες κάνουν οι: κ. Chris Taylor, Global Head of Listings and Services – NYSE Group, και Dr. Nikolas P. Tsakos, Founder & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TEN); Chairman, INTERTANKO 2014-2018.

Άλλοι Έλληνες Αξιωματούχοι: κ. Ορέστης Καβαλάκης, Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Δημήτριος Τσάκωνας, Γενικός Διευθυντής – Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, κ. Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, CEO – Enterprise Greece, κ. Ιωάννης Παπαχρήστου, Chief Executive Officer –

Hellenic Growth Fund, κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Deputy CEO, Financial Institutions and Investments – Hellenic Growth Fund

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Αμερικανοί Ομιλητές: κ. Joshua Volz, Special Envoy for Global Energy Integration – U.S. Department of Energy, κ. Aris Kourkoumelis, Assistant Secretary for Trade and Economic Security – Homeland Security, κ. E. Nikolas Tavlarios, Managing Director, Global Logistics Department of War – U.S. Department of War Economic Defense Unit, κ. Harris Mehos, Managing Director – U.S. International Development Finance Corporation (DFC), κ. Geoffrey R. Pyatt, Senior Managing Director, Energy & Critical Minerals – McLarty Associates ; Former US Ambassador to Greece

Το Συνέδριο θα κλείσει τις εργασίες του με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου θα απονεμηθεί το “2026 Capital Link Hellenic Leadership Award” στον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, Chairman & CEO – AKTOR Group of Companies ; CEO – ATLANTIC SEE LNG TRADE, ως αναγνώριση της εξαιρετικής και διαχρονικής του αφοσίωσης στην ενίσχυση της διεθνούς επενδυτικής εικόνας της Ελλάδας και στην περαιτέρω σύσφιξη των δεσμών της με την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα. Η επαγγελματική του πορεία και η ηγετική του παρουσία συνδυάζουν τη στρατηγική διορατικότητα με την αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της γεωοικονομικής θέσης της Ελλάδας. Σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από την παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, ο κ. Εξάρχου έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η συμβολή του υπερβαίνει τα όρια της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας ως αξιόπιστου εταίρου στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα και ως γέφυρας συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών.

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Το επίσημο δείπνο θα ανοίξει με σύντομο χαιρετισμό από τον Πρέσβη της Ελλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες, κ. Αντώνη Αλεξανδρίδη.

Στη συνέχεια, η Hon. Nicole Malliotakis, Congresswoman representing New York’s 11th Congressional District, θα απευθύνει την επίσημη ομιλία της βραδιάς.

Η εκδήλωση θα κορυφωθεί με την απονομή του 2026 Capital Link Hellenic Leadership Award στον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, ο οποίος, κατά την παραλαβή του βραβείου, θα πραγματοποιήσει την Κεντρική Ομιλία (Keynote Address).

Θεματολογία των πάνελ Συζητήσεων και των Παρουσιάσεων:

The New Greek Economy: Sustaining Growth in a Changing World

The Greek Capital Market: A New Era of International Integration, Growth & Opportunities

Greece’s Tax & Investment Landscape – Competitiveness & Innovation: The Road Ahead

Greek Issuers: Landmark Capital Raisings at Home and Abroad

Technology as a Catalyst for Investment and Growth: The Greek Opportunity

Connecting Greece: Investment Opportunities in Energy & Infrastructure

Greece’s Debt Market Revival: Sovereign Strength & Corporate Momentum

Securing Europe’s Energy Future: LNG, the Vertical Corridor & Greece’s Strategic Role in Energy Independence

Capital and Opportunity: Driving Investment into Greece

The Greek Real Estate Market: Where Is the Next Investment Opportunity?

The Affordable Housing Opportunity: Mobilising Capital, Creating Impact

Energy Resources, Exploration & Investment

The Greek Institutional Investor Perspective: Strategies, Priorities & Growth Opportunities

Greece as a Global Tourism & Investment Destination: Growth Drivers, Market Trends & Investment Opportunities

Invest Ahead: A New Strategy for Attracting International Investment to Greece

Ellinikon: Building Europe’s Most Ambitious Urban Regeneration Project

Greek Banking: Growth, Scale and Value Creation

Powering Greece’s Growth: The Banking Sector’s Next Chapter

The U.S. Investment & Strategic Financing Toolbox: Mobilizing Capital, Strengthening Industry & Expanding Global Opportunities

Investing in Greece: A Legacy of Commitment and a Vision for the Future

Why Greece? International Investors’ Perspectives on Growth and Opportunity

One–On–One Συναντήσεις

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, εκτός από τα πάνελ συζητήσεων, το Συνέδριο διοργανώνει one–on–one – κατ’ ιδίαν επιχειρηματικές (B2B) συναντήσεις, μεταξύ επενδυτών και ελληνικών επιχειρήσεων, προσφέροντας τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας, ανάπτυξης επιχειρηματικών σχέσεων και διερεύνησης συγκεκριμένων επενδυτικών ευκαιριών. : 1×1 Meeting Request

PARTICIPATING COMPANIES & ORGANIZATIONS

GLOBAL INVESTMENT BANKS: Bank of America • Barclays • BNP Paribas • Goldman Sachs International • Morgan Stanley • Nomura • UBS Investment Bank • AXIA Ventures Group

LISTED COMPANIES: AKTOR Group of Companies • Alpha Bank • Athens International Airport • Athens Water Supply & Sewage Company SA (EYDAP) • AVAX Group • Capital Maritime Group • CrediaBank • Dimand Group •Euronext Athens • Eurobank S.A. • GEK Terna Group of Companies • HELLENiQ ENERGY Holdings • HELLENiQ UPSTREAM • LAMDA Development • METLEN • National Bank of Greece • Orilina Properties REIC • Public Power Corporation – PPC • Qualco Group • Telekom Greece • VIOHALCO

INTERNATIONAL INVESTORS: Carlyle • CVC Capital Partners • Hotel Investment Partners (HIP)

INTERNATIONAL COMPANIES: Deloitte • Energean • EY • Flott & Co. PC • Highgate • Hill International • Kentriki – Savills Greece • Libra Group • McKinsey & Co., Greece & Cyprus • McLarty Associates • ONEX Shipyards & Technologies Group • PwC • U.S. International Development Finance Corporation

OTHER COMPANIES/ORGANIZATIONS: ATLANTIC SEE LNG TRADE • Alpha AI Biotech & Merit Spread Foundation •

DECA Investments • Enterprise Greece • EOS Global Investors • Greek National Tourism Organization – GNTO •

Hellenic Growth Fund • Halcyon Equity Partners • Hellenic Development Bank of Investments (HDBI ex TANEO) •

Hellenic Hydrocarbons and Energy Resources Management Company (HEREMA) • Natech Banking Solutions •

PHAROS AI Factory • SWOT Hospitality Management Company • THEON

LAW FIRMS: Bernitsas • D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS LAW FIRM • Fortsakis, Diakopoulos & Associates Law Firm (FDMA) • Karatzas & Partners • Koutalidis Law Firm • Lambadarios Law Firm • Machas & Partners Law Firm • Milbank • Paul Hastings Law • PotamitisVekris • Reed Smith LLP • Thesis Law Firm • White & Case LLP • Zepos & Yannopoulos

GLOBAL SHIPPING COMPANIES: Castor Ships & TORO • Navios Maritime Partners L.P. (NYSE: NMM) • Tsakos Energy Navigation – TEN Ltd (NYSE: TEN)

Overview:

Agenda:

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ :

Σε Συνεργασία: New York Stock Exchange – NYSE & Euronext Athens

Υπό την Αιγίδα: του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη

Με την Υποστήριξη: του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων & του Γραφείου Τύπου της Νέας Υόρκης • του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας της Ουάσιγκτον