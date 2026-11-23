Το έδαφος, πάνω στο οποίο καλλιεργείται σχεδόν το σύνολο των τροφίμων που καταναλώνει η ανθρωπότητα, εκτιμάται ότι έχει αξία που αγγίζει τα 325 τρισ. δολάρια.



Μια νέα επιστημονική μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό European Journal of Soil Science, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι έως και το 40% της παγκόσμιας χερσαίας έκτασης βρίσκεται ήδη σε κατάσταση υποβάθμισης.

Οι συνέπειες δεν περιορίζονται στη γεωργία, καθώς η καταστροφή του εδάφους απειλεί την παραγωγή τροφίμων, την αποθήκευση άνθρακα, τη διαχείριση των υδάτων και τη βιοποικιλότητα.

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Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παραθέτει η μελέτη, περίπου 44 τρισ. δολάρια ετήσιας οικονομικής δραστηριότητας βρίσκονται σε κίνδυνο.

Από τη Σαχάρα στον Αμαζόνιο: Το έδαφος δεν γνωρίζει σύνορα



Ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα που παρουσιάζουν οι επιστήμονες αφορά τη σύνδεση της ερήμου Σαχάρας με το τροπικό δάσος του Αμαζονίου. Κάθε χρόνο, περίπου 27,7 εκατομμύρια τόνοι αφρικανικής σκόνης διασχίζουν τον Ατλαντικό, μεταφέροντας περίπου 22.000 τόνους φωσφόρου στον Αμαζόνιο.

Το πολύτιμο αυτό θρεπτικό στοιχείο αναπληρώνει μέρος των θρεπτικών συστατικών που χάνονται από το έδαφος λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των πλημμυρών.

Το παράδειγμα αποδεικνύει ότι η υγεία του εδάφους σε μια περιοχή μπορεί να επηρεάζει οικοσυστήματα που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Αντίστοιχα, η διάβρωση, η ρύπανση από φυτοφάρμακα και τα μικροπλαστικά μπορούν να έχουν συνέπειες που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα.

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Γιατί δεν υπάρχει μια διεθνής συμφωνία προστασίας;



Σε αντίθεση με τους ωκεανούς, τη βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή, το έδαφος δεν διαθέτει μέχρι σήμερα μια ενιαία διεθνή συνθήκη που να αντιμετωπίζει συνολικά την προστασία του.

Υπάρχουν επιμέρους συμφωνίες, όπως η Σύμβαση του ΟΗΕ για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης, αλλά δεν καλύπτουν το σύνολο των λειτουργιών του.

Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ Κουέντιν Στάικ και Άλεξ ΜακΜπράτνεϊ προτείνουν τη δημιουργία μιας παγκόσμιας σύμβασης για την ασφάλεια του εδάφους, με στόχο την υιοθέτησή της έως το 2032.

Το διακύβευμα είναι σαφές: η προστασία του εδάφους δεν αποτελεί απλώς περιβαλλοντική επιλογή, αλλά προϋπόθεση για την επισιτιστική ασφάλεια, την οικονομία και την επιβίωση των οικοσυστημάτων. Γιατί, τελικά, κάτω από τα πόδια μας βρίσκεται ένας θησαυρός που η ανθρωπότητα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σαν να είναι ανεξάντλητος.