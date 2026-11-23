Ποικίλες αντιδράσεις προκάλεσε στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης η ανακοίνωση της δισκογραφικής εταιρείας και του ίδιου του μουσικοσυνθέτη για το νέο του εγχείρημα

Νέο άλμπουμ κυκλοφορεί από την Panik Records με τίτλο «Σαλαμίνος 74,Ταμπούρια» με την υπογραφή του μουσικοσυνθέτη Νίκου Καρβέλα.

Τα σχόλια στην ανακοίνωση που έκανε η εταιρεία και ο ίδιος στο Instagram ολοένα και φουντώνουν με αρκετούς να τον στηρίζουν για το νέο του εγχείρημα, ενώ άλλοι εμφανίζονται να τον αποδοκιμάζουν και να στηρίζουν μόνο την Άννα Βίσση.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σχόλια που εντοπίσαμε και αλιεύσαμε είναι τα εξής:

«Καλοτάξιδο…υποκλίνομαι στο ταλέντο και την τρέλα σου!» γράφει ένας χρήστης ενώ ένα άλλο γράφει με νόημα… με κεφαλαία γράμματα: «Με την Άννα».

Λίγο παρακάτω στα σχόλια κάποιος άλλο γράφει: «Ααχχχμμμμ .. ΚΑΤΑΝΤΙΑ! Με συγχωρείτε!».

Δεν έλειψαν φυσικά και οι αντιδράσεις όσων εξακολουθούν να θαυμάζουν τον Νίκο Καρβέλα και θέλησαν να εκφράσουν την υποστήριξή τους προς το πρόσωπό του τονίζοντας ότι «είναι άξιος».

Υπενθυμίζεται ότι το «Καλημέρα» κυκλοφορεί ήδη από την NK Music, μέλος του Panik Entertainment Group, και ξεχωρίζει για το έντονο ρεμπέτικο ηχόχρωμά του. Αποτελεί τον προπομπό του νέου άλμπουμ του Νίκου Καρβέλα, ο οποίος συνεχίζει να πειραματίζεται με διαφορετικούς μουσικούς ήχους, διατηρώντας το προσωπικό του ύφος.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το νέο τραγούδι είναι ήδη διαθέσιμο στις ψηφιακές streaming πλατφόρμες.

Δεν αποκλείεται, στον νέο δίσκο να συμπεριληφθεί και ένα τραγούδι με αναφορές στις εξελίξεις των τελευταίων μηνών και στη ρήξη του με την Άννα Βίσση.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και η εκτίμηση ότι ο Καρβέλας έχει ήδη εκφράσει όλα όσα ήθελε μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις του για το χάσμα που δημιουργήθηκε με την τραγουδίστρια και τον νέο κύκλο ανθρώπων που βρίσκεται πλέον κοντά της.