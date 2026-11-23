Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 80 ετών, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς στην περιοχή του Τυρνάβου

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε κατοικία στον Τύρναβο, από μέχρι στιγμής άγνωστη αιτία, προκαλώντας σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TirnavosPress.gr τον θάνατο ενός ηλικιωμένου.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό της πριν επεκταθεί σε παρακείμενα σπίτια, ενώ παράλληλα συνδράμουν δυνάμεις της Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διασφάλιση της περιοχής. Το γραφείο τελετών βρίσκεται στο σημείο για να παραλάβει τη σωρό. Σύμφωνα με πληροφορίες του TirnavosPress πρόκειται για έναν άντρα 80 χρονών.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχειρησιακή επιχείρηση των πυροσβεστών.