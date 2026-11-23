Η εκδήλωση περιλαμβάνει μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή της Big Band του Δήμου Αθηναίων, της Φιλαρμονικής Ορχήστρας και της Μαρίνας Σπανού στην κεντρική σκηνή

H φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Συντάγματος πραγματοποιείται αύριο, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, με τα συνεργεία του Δήμου Αθηναίων να ολοκληρώνουν σήμερα τις τελευταίες εργασίες στον εορταστικό διάκοσμο.

Το εντυπωσιακό έλατο ύψους 21 μέτρων από τις Άνω Ρίζες Χρυσοβιτσίου Τρίπολης στολίστηκε με κόκκινες και χρυσές μπάλες, φωτεινά στοιχεία από πλεξιγκλάς και γιρλάντες, ενώ τοποθετήθηκε και το παραδοαστέρι στην κορυφή του δέντρου.

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Στολισμός του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Συντάγματος. Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)

Ολοκληρώνεται και το στήσιμο της σκηνής

Στην πλατεία Συντάγματος τοποθετούνται συνολικά 21.000 μέτρα γιρλάντας και περίπου 168.000 λαμπιόνια, δημιουργώντας ένα λαμπερό σκηνικό για την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου. Παράλληλα, ολοκληρώνεται και το στήσιμο της κεντρικής σκηνής που θα φιλοξενήσει τις εορταστικές εκδηλώσεις.

Στολισμός του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Συντάγματος. Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)

Γιορτή αύριο με Big Band, Φιλαρμονική και Μαρίνα Σπανού

Η ανοιχτή γιορτή ξεκινά στις 17:30 με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό, ενώ η Μαρία Βλάμη θα αποδίδει παράλληλα το πρόγραμμα στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Στις 17:45 η Big Band του Δήμου Αθηναίων ανοίγει το μουσικό πρόγραμμα, ακολουθεί στις 18:30 η Φιλαρμονική Ορχήστρα και στις 19:00 η Μαρίνα Σπανού.

Στολισμός του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Συντάγματος. Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)

Στολισμός του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Συντάγματος. Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)

Στολισμός του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Συντάγματος. Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)

Στολισμός του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Συντάγματος. Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)

Στις 19:30 ο Δούκας δίνει το σύνθημα για το άναμμα των φώτων

Η βραδιά κορυφώνεται στις 19:30, όταν ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Γιώργος Λιανός και η Μαρίνα Σπανού θα δώσουν το σύνθημα για το άναμμα των φώτων, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη των εορτασμών στην πρωτεύουσα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ