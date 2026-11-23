Το ΕΚΑΒ διέταξε προκαταρκτική διερεύνηση για το περιστατικό, υποστηρίζοντας πως ο ασθενής δεν συναίνεσε στη μεταφορά και πως «ο συγγενής δήλωσε άρνηση» διακομιδής

Διευκρινίσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δεν πραγματοποιήθηκε η διακομιδή 59χρονου στη Λάρισα, ο οποίος κατέληξε το ίδιο βράδυ από ανακοπή καρδιάς, δίνει το ΕΚΑΒ, μετά τις καταγγελίες συγγενών του ότι το πλήρωμα ασθενοφόρου αρνήθηκε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο επειδή ήταν λερωμένος. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο ασθενής δεν συναίνεσε στη μεταφορά του, ενώ στη συνέχεια και ο συγγενής του δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε τη διακομιδή.

Το ΕΚΑΒ παρουσιάζει διαφορετική εκδοχή από εκείνη που περιγράφει η οικογένεια του εκλιπόντος, επικαλούμενο τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στο Συντονιστικό Κέντρο του Παραρτήματος Λάρισας.

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Παράλληλα, ανακοινώνει ότι έχει διαταχθεί προκαταρκτική διερεύνηση του περιστατικού, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες το ασθενοφόρο αποχώρησε χωρίς να μεταφέρει τον ασθενή στο νοσοκομείο.

ΕΚΑΒ: Τι συνέβη πριν από την άφιξη του ασθενοφόρου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου είχαν προηγηθεί δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες συγγενή του ασθενούς με το ΕΚΑΒ.

Κατά τις συνομιλίες αυτές, ο συγγενής ζητούσε πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς του άνδρα σε νοσοκομείο, εξηγώντας ότι δεν σιτιζόταν, είχε ψυχιατρικό ιστορικό και αρνούνταν να μεταβεί σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

Όπως αναφέρει το ΕΚΑΒ, στον συγγενή προτάθηκε να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας και στη συνέχεια να επικοινωνήσει εκ νέου με την υπηρεσία. Στις 14:07 της ίδιας ημέρας καταγράφηκε νέα κλήση.

Ο συγγενής ανέφερε ότι ο ασθενής βρισκόταν σε ληθαργική κατάσταση, εξακολουθούσε να μη σιτίζεται και είχε ψυχιατρικό ιστορικό, ενώ στο μεταξύ είχε προχωρήσει στη διαδικασία έκδοσης εισαγγελικής παραγγελίας για τη διακομιδή του.

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«Δεν παρουσίαζε ληθαργική εικόνα – Αρνήθηκε τη λήψη ζωτικών σημείων»

Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή του ΕΚΑΒ, όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ο ασθενής δεν παρουσίαζε ληθαργική εικόνα.

Παράλληλα, ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο ζωτικών σημείων και δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Οι διασώστες διαπίστωσαν επίσης ότι ο άνδρας χρειαζόταν προηγούμενη φροντίδα ατομικής υγιεινής.

Όπως διευκρινίζει το ΕΚΑΒ, ενημέρωσαν σχετικά τον συγγενή του, επικαλούμενοι τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα υγιεινής και πρόληψης της διασποράς λοιμογόνων παραγόντων κατά τη διακομιδή.

«Κατόπιν αυτών, ο συγγενής δήλωσε ότι δεν επιθυμεί τη διακομιδή του ασθενούς (άρνηση διακομιδής)», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Πρόκειται για σημείο στο οποίο οι δύο εκδοχές του περιστατικού διαφοροποιούνται ουσιαστικά, καθώς οι συγγενείς του 59χρονου υποστηρίζουν ότι το πλήρωμα αρνήθηκε να τον παραλάβει λόγω της κατάστασης της ατομικής του υγιεινής.

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Η καταγγελία της οικογένειας: «Μας είπαν ότι δεν τον παραλαμβάνουν λερωμένο»

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελίες της οικογένειας του 59χρονου, ο οποίος, σύμφωνα με τους συγγενείς του, εμφάνισε έντονη αδιαθεσία την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

Ο αδελφός του κάλεσε το ΕΚΑΒ, ζητώντας τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Όπως κατήγγειλε η θεία του εκλιπόντος, οι διασώστες αρνήθηκαν να πραγματοποιήσουν τη διακομιδή επειδή ο ασθενής είχε λερωθεί από σωματικές εκκρίσεις.

«Μου λέει τον είδα ότι δεν ήταν καλά και τηλεφώνησα στο ΕΚΑΒ και όταν ήρθαν, λέει, λερώθηκε ο αδελφός μου και μου λένε θα φύγουμε δεν τον παραλαμβάνουμε λερωμένο, θα φύγουμε και θα μας ξανά τηλεφωνήσεις για να έρθουμε να τον παραλάβουμε», ανέφερε η γυναίκα στο MEGA, μεταφέροντας όσα της περιέγραψε ο συγγενής.

Σύμφωνα με την οικογένεια, ο αδελφός του ασθενούς αδυνατούσε να τον καθαρίσει λόγω του σωματικού του βάρους.

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Τελικά, το ασθενοφόρο αποχώρησε και ο ανιψιός του επιχείρησε να τον φροντίσει. Ωστόσο, ο άνδρας κατέληξε το ίδιο βράδυ.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που μας συνέβη. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν υπήρχε η πιθανότητα να ζήσει αν πήγαινε εγκαίρως στο νοσοκομείο, οι γιατροί θα καταλάβαιναν. Ίσως γλίτωνε όμως αν ήταν μέσα στο νοσοκομείο», δήλωσε η θεία του.

Προκαταρκτική έρευνα για τη διαχείριση του περιστατικού

Στην ανακοίνωσή του, το ΕΚΑΒ διευκρινίζει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί επίσημη υπηρεσιακή καταγγελία για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Ωστόσο, με εντολή του προέδρου του ΕΚΑΒ προς τον διευθυντή του Παραρτήματος Λάρισας, έχει ήδη διαταχθεί προκαταρκτική διερεύνηση.

Στόχος είναι η πλήρης αποσαφήνιση των συνθηκών και η επιβεβαίωση των διαθέσιμων επιχειρησιακών στοιχείων.

Η διερεύνηση αναμένεται να εξετάσει τη διαχείριση του περιστατικού και τις συνθήκες υπό τις οποίες δεν πραγματοποιήθηκε η μεταφορά του ασθενούς.

Το κρίσιμο ζήτημα είναι να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη κατά την παρουσία του πληρώματος στο σπίτι και εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Παράλληλα, δεν έχει τεκμηριωθεί ότι η μη διακομιδή συνδέεται αιτιωδώς με τον θάνατο του 59χρονου, ζήτημα που απαιτεί αξιολόγηση των ιατρικών δεδομένων.

Η οικογένεια, από την πλευρά της, ζητά απαντήσεις για την αντιμετώπιση του συγγενή της και για το εάν θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η τραγική κατάληξη.