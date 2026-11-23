Ο αλιέας εντοπίστηκε να επιπλέει στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά στα Χανιά, κρατώντας ένα ξύλινο αντικείμενο και περισυνελέγη από σκάφος του Λιμενικού

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του αλιέα που αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά στα Χανιά, καθώς εντοπίστηκε ζωντανός λίγο μετά τις 2:00 το μεσημέρι της Δευτέρας (23/11), έπειτα από πολύωρη παραμονή στη θάλασσα.

Ο άνδρας, εξαντλημένος και με συμπτώματα υποθερμίας, κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή γαντζωμένος σε ένα ντουλάπι, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το σκάφος του βυθίστηκε.

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Τον εντόπισε ιδιώτης δύτης, ο οποίος περιέγραψε μιλώντας στην ΕΡΤ τις δραματικές στιγμές της διάσωσης, κάνοντας λόγο για πραγματικό θαύμα. «Τον είδαμε να επιπλέει, κρατώντας με τα δύο του χέρια ένα ντουλάπι. Η θάλασσα είχε κύμα περίπου δύο μέτρων και ο άνθρωπος βρισκόταν κυριολεκτικά στο έλεος του Θεού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, ο αλιέας παρέμεινε στο νερό για 5 έως 7 ώρες, ενώ σύμφωνα με όσα πληροφορήθηκε, δεν γνώριζε ούτε κολύμπι. «Είναι πραγματικά θαύμα το πώς σώθηκε. Ήταν πολύ μεγάλη τύχη», πρόσθεσε.

Πώς ξεκίνησε η επιχείρηση εντοπισμού

Ο συναγερμός στις λιμενικές Αρχές σήμανε περίπου στη 1:00 το μεσημέρι, όταν ο γιος του αλιέα, ο οποίος είχε επικοινωνήσει τελευταία φορά μαζί του στις 8:00 το πρωί, προσπάθησε επανειλημμένα να τον βρει τηλεφωνικά χωρίς αποτέλεσμα. Ανησυχώντας για την τύχη του, ενημέρωσε το Λιμενικό, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

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Οι έρευνες αναπτύχθηκαν σε μεγάλη θαλάσσια έκταση, από το παλιό λιμάνι των Χανίων έως το Ακρωτήρι, με τις συνθήκες να είναι ιδιαίτερα δύσκολες εξαιτίας των ισχυρών ανατολικών ανέμων και του έντονου κυματισμού.

Τελικά, ο αλιέας εντοπίστηκε να επιπλέει, κρατώντας ένα ξύλινο αντικείμενο και περισυνελέγη με τη συνδρομή του περιπολικού σκάφους του Λιμενικού, καθώς και ιδιώτη που συμμετείχε στην επιχείρηση.

Νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο στα Χανιά

Μετά τη διάσωσή του, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο λιμανάκι του Τερσανά, όπου αναμενόταν να τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και να τον διακομίσει στο Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με αίσιο αποτέλεσμα, καθώς ο αλιέας κατάφερε να επιβιώσει παρά τις αντίξοες συνθήκες, χάρη στην άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού και τη συνδρομή των ιδιωτών που συμμετείχαν στις έρευνες.