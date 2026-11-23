Πριν την καταδίωξη οι δράστες είχαν διαπράξει απάτη σε βάρος ηλικιωμένης από την οποία φέρονται να απέσπασαν το ποσό των 51.000 ευρώ, καθώς και 400 χρυσές λίρες

Ελεύθερη με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε μετά την απολογία της στον ανακριτή, η 24χρονη ιδιοκτήτρια του μαύρου τζιπ που πρωταγωνίστησε στην επεισοδιακή καταδίωξη της περασμένης Τετάρτης (18/11) στα Ιωάννινα, με τις αστυνομικές Αρχές να στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στον οδηγό του οχήματος, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει.

Σε βάρος της 24χρονης έχουν αποδοθεί, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και συνέργεια στις τηλεφωνικές απάτες που φέρεται να διέπραττε το κύκλωμα. Κατά την απολογία της, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στη δράση της ομάδας, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε συμμετοχή στις απάτες.

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Η νεαρή γυναίκα είχε συλληφθεί στο Ζεφύρι Αττικής, όταν εμφανίστηκε σε αστυνομικό τμήμα αρκετές ώρες μετά την καταδίωξη στα Ιωάννινα, προκειμένου να δηλώσει την κλοπή του αυτοκινήτου της.

«Βαρύ» ποινικό παρελθόν ο οδηγός του τζιπ

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον ο άνδρας που οδηγούσε το μαύρο τζιπ κατά τη διάρκεια της καταδίωξης και έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις Αρχές. Τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργοί του παραμένουν ασύλληπτοι, με την αστυνομική έρευνα να έχει επεκταθεί στην Αττική, όπου εκτιμάται ότι βρίσκονται τα ίχνη τους.

Ο συγκεκριμένος άνδρας έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις διωκτικές Αρχές, καθώς το ποινικό του παρελθόν περιλαμβάνει υποθέσεις για κλοπές, ληστεία, απειλές, ναρκωτικά, αλλά και βία κατά υπαλλήλων.

Παρά το βεβαρημένο ιστορικό του, κυκλοφορούσε ελεύθερος, καθώς σε βάρος του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι από δικαστικές Αρχές στην Κρήτη, την Αθήνα και την Άμφισσα.

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Η λεία των 500.000 ευρώ και η απάτη με τις 51.000 ευρώ

Η παρουσία του στα Ιωάννινα φέρεται να συνδέεται με τη δράση οργανωμένης ομάδας που εξαπατούσε κυρίως ηλικιωμένους, χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα για να αποσπά χρήματα και τιμαλφή. Οι δράστες εμφανίζονταν ως λογιστές, εφοριακοί ή υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να πείσουν τα θύματά τους να παραδώσουν μετρητά και πολύτιμα αντικείμενα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το μαύρο τζιπ φέρεται να κυκλοφορούσε στα Ιωάννινα από τις 9 Νοεμβρίου, ενώ η συνολική λεία της ομάδας εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 500.000 ευρώ.

Μάλιστα, λίγο πριν από την καταδίωξη είχε προηγηθεί ακόμη μία απάτη σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας στην πόλη, από την οποία οι δράστες φέρονται να απέσπασαν το ποσό των 51.000 ευρώ, καθώς και 400 χρυσές λίρες.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται για τον εντοπισμό του οδηγού και των υπόλοιπων εμπλεκομένων, αλλά και για την πλήρη χαρτογράφηση της δράσης του κυκλώματος.