Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του περασμένου Σαββάτου και καταγράφηκε από κάμερα που έφερε στο κράνος του διερχόμενος μοτοσικλετιστής

Περισσότερα από δύο 24ωρα μετά το επεισοδιακό περιστατικό στη λεωφόρο Συγγρού, όπου αστυνομικοί καταδίωξαν και τελικά ακινητοποίησαν το αυτοκίνητο μιας 50χρονης γυναίκας, προχωρώντας στη σύλληψή της, η ίδια δίνει τη δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν.

Η γυναίκα, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται, μίλησε στο Mega και την εκπομπή «Live News», περιγράφοντας τις στιγμές της καταδίωξης και της σύλληψής της, ενώ απάντησε και στις αναφορές για την κατάσταση της ψυχικής της υγείας.

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Η 50χρονη αρνείται ότι αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα ψυχικής υγείας, υποστηρίζοντας ότι είναι απολύτως καλά και ότι δεν έχει νοσηλευτεί ποτέ σε ψυχιατρική κλινική ούτε έχει λάβει ψυχιατρική φαρμακευτική αγωγή.

«Δεν έχω ψυχολογικά προβλήματα. Είμαι απολύτως υγιής. Δεν έχω φιλοξενηθεί, νοσηλευτεί ποτέ μέχρι σήμερα σε ψυχιατρική κλινική και δεν έχω πάρει ψυχοφάρμακα. Φαίνεται και από τον ιατρικό μου φάκελο. Είμαι αθώα και δεν έχω διαπράξει κανένα αδίκημα».

Παράλληλα, απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί επικίνδυνης οδήγησης και υπερβολικής ταχύτητας, επικαλούμενη την πολυετή εμπειρία της πίσω από το τιμόνι.

«Στον δρόμο δεν είχα αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα. Είμαι χρόνιος οδηγός και έμπειρη οδηγός».

Η καταδίωξη στη λεωφόρο Συγγρού και η ακινητοποίηση του αυτοκινήτου

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του περασμένου Σαββάτου και καταγράφηκε από κάμερα που έφερε στο κράνος του διερχόμενος μοτοσικλετιστής. Στο βίντεο αποτυπώνεται η μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση, με τρία περιπολικά της Άμεσης Δράσης και δύο μοτοσικλέτες της ομάδας ΔΙΑΣ να εισέρχονται στη λεωφόρο Συγγρού από τους δρόμους της Νέας Σμύρνης.

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Παρά τη χρήση φάρων και σειρήνων, η οδηγός δεν σταμάτησε. Σε κάποια στιγμή, μάλιστα, ένα περιπολικό κινήθηκε μπροστά από το όχημά της, αναγκάζοντάς την να μειώσει ταχύτητα.

Ακολούθησε η ακινητοποίηση του αυτοκινήτου, το οποίο περικυκλώθηκε από οκτώ αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί επιχείρησαν αρχικά να ανοίξουν τις πόρτες, διαπιστώνοντας ότι ήταν κλειδωμένες. Στη συνέχεια, ένας από αυτούς χρησιμοποίησε το γκλοπ του για να σπάσει το τζάμι, ενώ λίγο αργότερα κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό του οχήματος και να περάσουν χειροπέδες στην 50χρονη.

Η ίδια περιγράφει τη σύλληψή της ως μια ιδιαίτερα σοκαριστική εμπειρία, εκφράζοντας παράλληλα παράπονα για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση οι αστυνομικοί. Όπως υποστηρίζει, ζήτησε να εξεταστεί από ιατροδικαστή, χωρίς να γίνει δεκτό το αίτημά της.

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«Ζήτησα να περάσω από ιατροδικαστή και δεν δέχτηκαν. Μου είπαν ότι δεν μπορούν. Πώς θα μπορούσα να έχω χτυπήσει εγώ κάποιον και να έχω παρασύρει κάποιον από την στιγμή που εγώ ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο και ο μόνος τρόπος με τον οποίο με έβγαλαν ήταν σπάζοντας το τζάμι. Μου φόρεσαν χειροπέδες όταν με έβγαλαν έξω κατευθείαν. Ήταν πάρα πολλοί. Φαίνεται και από τη φωτογραφία πόσοι ήταν. Εγώ το κατάλαβα ότι υπάρχει κάτι σε σχέση με μένα από την στιγμή που μου μπλόκαραν το αυτοκίνητο και δεν μπορούσα να προχωρήσω και μετά αμέσως μέσω της βίας μου έσπασαν το τζάμι, που είναι σοκαριστικό αυτό που έκαναν. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο».

Η μεταφορά στον Ευαγγελισμό και το Δρομοκαΐτειο

Μετά την αρχική ιατρική εξέταση, η 50χρονη παρέμεινε για νοσηλεία στην ψυχιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Όπως περιγράφει, στη συνέχεια μεταφέρθηκε με αστυνομικό όχημα σε διαφορετικά αστυνομικά τμήματα, προτού οδηγηθεί τελικά στο Δρομοκαΐτειο.

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«Μετά με έβαλαν σε ένα άλλο αστυνομικό όχημα. Μου έκαναν σωματική έρευνα και μετά το αυτοκίνητο αυτό με πήγε σε ένα αστυνομικό τμήμα και μετά από εκεί σε άλλο αστυνομικό τμήμα και μετά με οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο».

Τι υποστηρίζει για την ταχύτητα και τις κάμερες στη Συγγρού

Η 50χρονη αναφέρει ότι αντιλήφθηκε πως την ακολουθούσαν αστυνομικοί όταν είχε ήδη φτάσει στη λεωφόρο Συγγρού. Παράλληλα, θέτει ζήτημα σχετικά με την ύπαρξη καμερών στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα καταγραφικά στοιχεία που να μπορούν να επιβεβαιώσουν την ταχύτητα με την οποία κινούνταν.

«Ρώτησα αν υπάρχουν κάμερες. Και μου είπαν ότι δεν υπάρχουν κάμερες. Δεν υπάρχουν κάμερες στη Συγγρού αυτήν την στιγμή για να βεβαιωθεί αυτό το οποίο λέω, ότι δεν έτρεχα με υπερβολική ταχύτητα».

Η σύλληψή της προκάλεσε έκπληξη και αναστάτωση στο οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της υποστηρίζει ότι η εντολέας του δεν είχε παρουσιάσει μέχρι σήμερα ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας.

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Η 50χρονη είχε ξεκινήσει τη διαδρομή της από τη Δάφνη και ακινητοποιήθηκε τελικά στη λεωφόρο Συγγρού. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Κλείνοντας, η ίδια αναφέρθηκε στις σπουδές και την επαγγελματική της ιδιότητα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι δεν στοιχειοθετείται σε βάρος της η κατηγορία της απείθειας.

«Είμαι επιστήμονας Δημόσιας Υγείας, είμαι απόφοιτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και Management σε διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Είναι τίτλος ASPHER ο τίτλος που έχω. Είμαι ουσιαστικά ανώτερη γενικά. Και μόνο ως επιστήμονας είμαι ιεραρχικά ανώτερη και δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει απείθεια», κατέληξε η 50χρονη.