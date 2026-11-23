Ο ηθοποιός αγόρασε την έκταση στην Καλαμπάσας το 2003, ενώ η κατασκευή της κύριας κατοικίας, η οποία διαθέτει έξι υπνοδωμάτια και 13 μπάνια, ολοκληρώθηκε το 2010

Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (23.11.2026), ώρα Ελλάδας, στο πολυτελές συγκρότημα κατοικιών του Γουίλ Σμιθ, στην περιοχή Καλαμπάσας στην Καλιφόρνια. Η αξία του ακινήτου υπολογίζεται στα 42 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό μέσο, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα, οι Αρχές δέχθηκαν κλήση για πυρκαγιά που ξέσπασε σε μικρό κτίσμα εντός της έκτασης των περίπου 150 στρεμμάτων που ανήκει στον διάσημο ηθοποιό.

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Σύμφωνα με πηγή από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του ηθοποιού, όλα τα μέλη της οικογένειας ήταν ασφαλή και βρίσκονταν μέσα στην κατοικία, ενώ η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από το υπόγειο.

Will Smith and Jada Pinkett Smith: Blaze erupts at actors’ $42 million estate. 🎥: Backgrid https://t.co/2iLd1n5VsT — TMZ (@TMZ) November 23, 2026

Από το περιστατικό ένας πυροσβέστης χρειάστηκε να λάβει ιατρική φροντίδα, χωρίς να αναφερθούν άλλοι τραυματισμοί. Η πυρκαγιά τέθηκε τελικά υπό έλεγχο και κατασβέστηκε, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, δεν είναι η πρώτη φορά που το πολυτελές ακίνητο του Γουίλ Σμιθ και της συζύγου του, Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ, αντιμετωπίζει περιστατικό πυρκαγιάς. Το 2021 είχε ξεσπάσει φωτιά στο σπίτι, κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης.

Ο ηθοποιός αγόρασε την έκταση στην Καλαμπάσας το 2003, ενώ η κατασκευή της κύριας κατοικίας, η οποία διαθέτει έξι υπνοδωμάτια και 13 μπάνια, ολοκληρώθηκε το 2010.

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Την επόμενη χρονιά, το ζευγάρι έβγαλε το ακίνητο προς πώληση, ζητώντας 42 εκατομμύρια δολάρια, ωστόσο στη συνέχεια αποφάσισε να το διατηρήσει.

Η προσωπική ζωή του ζευγαριού είχε απασχολήσει έντονα τα μέσα ενημέρωσης το 2023, όταν έγινε γνωστό ότι οι δύο ηθοποιοί είχαν χωρίσει κρυφά και ζούσαν χωριστά για αρκετά χρόνια. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού People τον περασμένο Ιούλιο, η Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ είχε επιστρέψει στην κοινή τους κατοικία δύο χρόνια νωρίτερα.

Πηγή από το περιβάλλον τους είχε δηλώσει στο περιοδικό ότι οι δυο τους είναι ευτυχισμένοι, αγαπιούνται και εξακολουθούν να στηρίζουν ο ένας τον άλλον.