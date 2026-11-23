Με αγγελία που τέθηκε σε ισχύ σήμερα, 23 Νοεμβρίου, η Άγκυρα δεσμεύει εκτεταμένη θαλάσσια ζώνη από τα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας νότια του Καστελλόριζου έως τον κόλπο της Αττάλειας μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου

Σε νέα κίνηση έμπρακτης αμφισβήτησης και άσκησης δικαιοδοσίας επί του πεδίου προχωρά η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, βγάζοντας ξανά στη θάλασσα το υδρογραφικό και ωκεανογραφικό σκάφος TCG Çeşme (A-599). Με τη NAVTEX 1169/26, οι τουρκικές αρχές δεσμεύουν μια μεγάλη θαλάσσια έκταση από σήμερα, 23 Νοεμβρίου, έως και τις 12 Δεκεμβρίου 2026, ζητώντας από τα παραπλέοντα πλοία να τηρούν ασφαλή απόσταση («Wide berth requested»).

Το αποτύπωμα στον χάρτη

Σύμφωνα με τις συντεταγμένες της ναυτικής οδηγίας, το πολύγωνο των ερευνών ξεκινά στα δυτικά ακριβώς νότια της περιοχής Κας (Αντίφελλος) και σε μικρή απόσταση νότια από το σύμπλεγμα του Καστελλόριζου, σε θαλάσσιες ζώνες δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Από εκεί, η δεσμευμένη περιοχή εκτείνεται ανατολικά σε όλο το μήκος ανοιχτά των ακτών της Κουμλουτζά, του Κεμέρ και του κόλπου της Αττάλειας.

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Υδρογραφική αποστολή με στρατηγικό υπόβαθρο

Όπως αναφέρεται ρητά στο κείμενο της NAVTEX, η αποστολή του TCG Çeşme αφορά υδρογραφικές έρευνες («Hydrographic Survey»). Το σκάφος δεν διαθέτει εξοπλισμό σεισμικών ερευνών για εντοπισμό υδρογονανθράκων, αλλά διενεργεί βυθομετρήσεις, χαρτογράφηση του θαλάσσιου πυθμένα, καθώς και μετρήσεις θερμοκρασίας και αλατότητας των υδάτων – δεδομένα που, πέραν της επιστημονικής τους χρήσης, έχουν ιδιαίτερη επιχειρησιακή αξία για τις κινήσεις υποβρυχίων.

Η γεωπολιτική σύνδεση με τα «Θαλάσσια Πάρκα»

Αν και τυπικά η αγγελία δεν επικαλείται περιβαλλοντικούς λόγους, η αντιπαραβολή των συντεταγμένων στον χάρτη αποκαλύπτει την άμεση γεωστρατηγική σύνδεση των τουρκικών κινήσεων. Το δυτικό τμήμα της νέας NAVTEX – από τον μεσημβρινό 29° 26′ E έως το 30° 17′ E, νότια του Κας και νοτιοανατολικά του Καστελλόριζου – εισέρχεται απευθείας εντός της ζώνης του μονομερώς ανακηρυχθέντος «Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Φετιγιέ–Κας» (έκτασης 2,17 εκατ. εκταρίων), το οποίο θεσμοθέτησε η Άγκυρα τον περασμένο Αύγουστο περικυκλώνοντας το ελληνικό σύμπλεγμα, προτού η περιοχή ερευνών επεκταθεί περαιτέρω ανατολικά προς τον κόλπο της Αττάλειας.

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Διπλωματικοί και αμυντικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η Τουρκία αξιοποιεί εναλλάξ διαφορετικά εργαλεία —άλλοτε περιβαλλοντικά (θαλάσσια πάρκα) και άλλοτε τεχνικά ή ναυτικά (υδρογραφικές NAVTEX)— με στόχο την εμπέδωση του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» και τη δημιουργία τετελεσμένων εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων.

NOTAM για αποστρατιωτικοποίηση νησιών

Παράλληλα με ΝΟΤΑΜ και αφορμή ελληνικές ασκήσεις, η Τουρκία, ζητάει και πάλι αποστρατικοποίηση Καστελόριζου, Σάμου και Χίου.

Συγκεκριμένα, οι τουρκικές αρχές —επικαλούμενες μονομερώς την απόφαση των Έξι Δυνάμεων του 1914, τη Συνθήκη της Λωζάνης (1923) και τη Συνθήκη των Παρισίων (1947)— ισχυρίζονται ότι η Χίος, η Σάμος και το Καστελλόριζο τελούν υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης και ζητούν να εξαιρεθούν τα νησιά και η επικράτειά τους από οποιοδήποτε σενάριο στρατιωτικής άσκησης ή εκπαίδευσης για το διάστημα από αύριο, 24 Νοεμβρίου, έως και τις 26 Νοεμβρίου 2026.

Από την πλευρά της, η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του τουρκικού σκάφους, διατηρώντας πάγια τη θέση ότι μονομερείς ενέργειες και ναυτικές οδηγίες που επεκτείνονται σε περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας στερούνται παντελώς έννομων αποτελεσμάτων.