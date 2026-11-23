Η 48χρονη ήταν εκείνη που είχε αποκαλύψει την υπόθεση στον Κολωνό και τα τελευταία χρόνια είχε αναλάβει τη φροντίδα της 16χρονης και του αδελφού της

Στα δικαστήρια Λευκάδας οδηγήθηκε σήμερα (23/11) η υπόθεση της καταγγελίας 16χρονης σε βάρος της 48χρονης θείας της, η οποία έχει αναλάβει την επιμέλειά της ίδια και του 14χρονου αδελφού της, για ενδοοικογενειακή βία.

Πρόκειται για την ανήλικη που το 2022 είχε βρεθεί στο επίκεντρο της πολύκροτης υπόθεσης στον Κολωνό, έχοντας καταγγείλει βιασμό και σεξουαλική εκμετάλλευση.

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Η υπόθεση της καταγγελίας για ενδοοικογενειακή βία οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ωστόσο το δικαστήριο έδωσε αναβολή για τις 3 Δεκεμβρίου 2026, έπειτα από αίτημα της πλευράς της 16χρονης, καθώς η δικηγόρος της απουσίαζε, σύμφωνα με το ilefkada.gr. Κατά τη διαδικασία, πάντως, η ανήλικη δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη της θείας της.

Η 48χρονη, η οποία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την καταγγελία της ανιψιάς της, εκπροσωπείται από τον ποινικολόγο Απόστολο Λύτρα, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στο πλευρό της στα δικαστήρια.

Υπενθυμίζεται, ότι η γυναίκα ήταν εκείνη που είχε αποκαλύψει την υπόθεση του Κολωνού και τα τελευταία χρόνια είχε αναλάβει τη φροντίδα τόσο της 16χρονης, όσο και του αδελφού της.