Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε το 22ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, εστιάζοντας σε τρεις κεντρικούς άξονες για την πίεση της Μόσχας για τον πόλεμο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε το 22ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση της πίεσης προς τη Μόσχα για τον τερματισμό του επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας. Όπως υπογράμμισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «η ΕΕ θα συνεχίσει να προτείνει νέες κυρώσεις έως ότου η Ρωσία επιδείξει πραγματική πρόθεση για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης».

Το νέο πακέτο κυρώσεων βασίζεται σε τρεις κεντρικούς άξονες. Την ενίσχυση της πίεσης στις πηγές χρηματοδότησης του πολέμου της Ρωσίας, την περαιτέρω απομόνωσή της και την αυστηροποίηση της εφαρμογής και επιβολής των κυρώσεων.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Πρώτος άξονας: Πλήγμα στις πηγές χρηματοδότησης του πολέμου

Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η ΕΕ επεκτείνει την απαγόρευση συναλλαγών σε περίπου 60 ρωσικές τράπεζες, οι οποίες θα αποκλειστούν από το διεθνές σύστημα διατραπεζικών συναλλαγών SWIFT. Παράλληλα, εντείνει την καταπολέμηση των δικτύων κρυπτονομισμάτων και πληρωμών που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες. Για τον σκοπό αυτό έχει συσταθεί ειδική Ομάδα Δράσης για τις Κυρώσεις στον Τομέα των Κρυπτονομισμάτων, με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών και τη συνεργασία με διεθνείς εταίρους.

Δεύτερος άξονας: Παρεμβάσεις στον ενεργειακό τομέα

Σημαντικές είναι και οι παρεμβάσεις στον ενεργειακό τομέα. Επεκτείνεται η απαγόρευση παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, ώστε να μην επιτρέπεται σε ευρωπαϊκές εταιρείες να συνδράμουν στην κατασκευή, λειτουργία ή επισκευή ρωσικών ενεργειακών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των διυλιστηρίων. Για πρώτη φορά, οι περιορισμοί καλύπτουν και τις υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, στον κατάλογο κυρώσεων προστίθενται περισσότερα από 70 πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, ενώ προτείνεται η απαγόρευση όλων των δεξαμενόπλοιων που είναι ασφαλισμένα στη Ρωσία.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Τρίτος άξονας: Θεωρήσεις εισόδου (visa)

Στο πεδίο της ασφάλειας, προτείνεται η απαγόρευση χορήγησης θεωρήσεων εισόδου (visa) σε Ρώσους πρώην μαχητές, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να συνιστούν απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. «Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να κυκλοφορούν ελεύθερα στις χώρες μας. Ως εκ τούτου, η είσοδός τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαγορεύεται», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν. Όπως τόνισε, «το τελευταίο διάστημα έχουμε διαπιστώσει κλιμάκωση μη συμβατικών επιχειρησιακών ενεργειών από Ρώσους πράκτορες στην Ευρώπη. Η συγκεκριμένη απαγόρευση αποτελεί μέρος της απάντησής μας».

Παράλληλα, η ΕΕ επιδιώκει να περιορίσει περαιτέρω τις οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία, απαγορεύοντας σε Ευρωπαίους πολίτες να κατέχουν θέσεις στα διοικητικά όργανα ρωσικών εταιρειών.

Επιπλέον, στον αθλητισμό και τον πολιτισμό, προβλέπεται η απαγόρευση συμμετοχής ρωσικών ομάδων και αθλητών υπό τη ρωσική σημαία σε αθλητικές διοργανώσεις στην ΕΕ, καθώς και η απαγόρευση προβολής επίσημων ρωσικών συμβόλων, ενώ θα περιοριστεί η χρηματοδότηση ευρωπαϊκών αθλητικών και πολιτιστικών οργανισμών από Ρώσους χορηγούς, ενώ θα επιβληθούν περιορισμοί στην ανάληψη διοικητικών θέσεων από Ρώσους σε ευρωπαϊκές αθλητικές ομοσπονδίες.

Όπως τόνισε στη δήλωσή της η πρόεδρος της Κομισιόν, «παρέχουμε στην Ουκρανία τη δύναμη να διασφαλίσει την ειρήνη και δίνουμε στη Ρωσία κάθε λόγο να την επιλέξει».