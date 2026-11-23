Στην Ιταλία βρίσκεται η ΑΕΚ, μετρώντας αντίστροφα για το παιχνίδι της Τρίτης (24/11, 22:00) απέναντι στην Κόμο, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο προπονητής της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς, παραχωρεί στις 18:30 την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου από το «Τζουζέπε Σινιγκάλια», ενώ μία ώρα αργότερα, στις 19:30, είναι προγραμματισμένη η προπόνηση των «κιτρινόμαυρων» στο γήπεδο της ιταλικής ομάδας.

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Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου: