Η εισαγγελική πρόταση για τα 250 οστά προγραμματίστηκε για τις 14 Δεκεμβρίου, ενώ οι συνεδριάσεις της 7ης, 8ης και 9ης Δεκεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω κωλύματος. Παράλληλα, ορίστηκε επιπλέον συνεδρίαση για τις 17 Δεκεμβρίου

Με συγκλονιστικές καταθέσεις επιζώντων και συγγενών θυμάτων, που έφεραν ξανά στο προσκήνιο τις δραματικές στιγμές της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 η 51η συνεδρίαση της δίκης.

Στη δικαστική αίθουσα ακούστηκαν περιγραφές για τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών, τη φωτιά που ακολούθησε, τους εγκλωβισμένους επιβάτες και τις αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης. Οι επιζώντες περιέγραψαν τις εικόνες που αντίκρισαν μέσα στα κατεστραμμένα βαγόνια, τις φωνές ανθρώπων που ζητούσαν βοήθεια και τον αγώνα τους να καταφέρουν να βγουν ζωντανοί από τα συντρίμμια.

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Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η κατάθεση της Μαρίας Κυριακίδου, η οποία έχασε τον πατέρα της στο δυστύχημα και, έναν χρόνο αργότερα, αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει δεύτερη κηδεία, όταν εντοπίστηκαν οστά του κατά τη διάρκεια ερευνών.

Στην πλευρά των κατηγορουμένων παρέστη ο Σπυρίδων Πατέρας, ενώ οι μαρτυρίες επικεντρώθηκαν στις συνθήκες της σύγκρουσης, στον απεγκλωβισμό των επιβατών και στις συνέπειες που εξακολουθούν να βιώνουν οι επιζώντες και οι οικογένειες των θυμάτων.

«Δεν τον είδα ποτέ, δεν τον αποχαιρέτησα»: Η κόρη που έκανε δύο κηδείες για τον πατέρα της

Με δάκρυα στα μάτια, η Μαρία Κυριακίδου, κόρη του Γεωργίου Κυριακίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στα Τέμπη, περιέγραψε την τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του το βράδυ της τραγωδίας.

Όπως κατέθεσε, ο πατέρας της τής είχε ζητήσει να του κλείσει εισιτήρια για το τρένο, ενώ η ίδια συνήθιζε να τον μεταφέρει στον σιδηροδρομικό σταθμό και να τον παραλαμβάνει κατά την επιστροφή του. Το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου επικοινώνησε μαζί της, χωρίς κανείς από τους δύο να γνωρίζει ότι θα ήταν η τελευταία τους συνομιλία.

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«Στις 10.10 με πήρε τηλέφωνο. Του είπα “μπαμπά, πού είσαι;”. Είχε απόλυτη ησυχία. “Θα αργήσω να έρθω, μην με περιμένεις”, μου είπε. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ», ανέφερε κλαίγοντας.

Η μάρτυρας εξήγησε ότι αρχικά σκέφτηκε να κατέβει για να διαπιστώσει αν ο πατέρας της ήταν καλά, ωστόσο αποφάσισε να περιμένει μέχρι το πρωί. Όταν ξύπνησε, ενημερώθηκε για τη σύγκρουση των τρένων έξω από τη Λάρισα. Άρχισε να τον καλεί επανειλημμένα, αλλά, παρότι το τηλέφωνό του χτυπούσε, δεν απαντούσε κανείς.

Μετέβη στον σταθμό, όπου εντόπισε το αυτοκίνητό του, και στη συνέχεια ταξίδεψε στη Λάρισα αναζητώντας πληροφορίες. Δεν της επετράπη να πλησιάσει στο σημείο της σύγκρουσης, ενώ αργότερα ενημερώθηκε ότι έπρεπε να δώσει δείγμα DNA.

Λίγες ημέρες αργότερα επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του πατέρα της. Η ίδια περιέγραψε όσα ακολούθησαν μέχρι την κηδεία, επισημαίνοντας ότι η οικογένεια δεν είχε τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσει.

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«Το μόνο που μας έδωσαν τότε ήταν ένα πορτοφόλι του μπαμπά μου. Ρώτησα πού είναι τα ρούχα, πού είναι τα πράγματά του. Μας έφεραν το φέρετρο σφραγισμένο, βιδωμένο. Εκεί κατάλαβα πως κάτι γίνεται», κατέθεσε.

Το δράμα της οικογένειας συνεχίστηκε το 2024, όταν ενημερώθηκε ότι ο εφέτης ανακριτής θα πραγματοποιούσε έρευνα στο κτήμα Παντρεμένου. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, μετά τον εντοπισμό βιολογικού υλικού πληροφορήθηκε ότι ανάμεσα στα ευρήματα βρίσκονταν οστά του πατέρα της, τα οποία παρέλαβε τον Ιούλιο του 2024.

Ακολούθησε δεύτερη κηδεία, ενώ η ίδια παρουσίασε στο δικαστήριο φωτογραφίες των οστών. Αναφέρθηκε επίσης στα παιδιά της, τα οποία είχαν ιδιαίτερα στενή σχέση με τον παππού τους και εξακολουθούν να βιώνουν την απώλειά του.

«Τα παιδιά μου τον είχαν σαν μπαμπά. Ακόμη βλέπουν εφιάλτες. Ακόμη τον ζητάνε», είπε.

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Η Μαρία Κυριακίδου δήλωσε ότι εξακολουθεί να μην γνωρίζει πού ακριβώς εντοπίστηκε ο πατέρας της μετά τη σύγκρουση, ενώ αναζητά απαντήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος και της πυρόσφαιρας.

Κατά την κατάθεσή της απέδωσε ευθύνες στον Κώστα Αγοραστό και τον Χρήστο Τριαντόπουλο για όσα ακολούθησαν την τραγωδία, συνδέοντας τις ενέργειες που έγιναν με το γεγονός ότι η οικογένειά της αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει δεύτερη κηδεία.

«Θέλω δικαιοσύνη, θέλω την αλήθεια. Δεν ξέρω τι συνέβη εκείνο το βράδυ, δεν ξέρω γιατί συγκρούστηκαν. Θέλω τους πραγματικούς ενόχους», υπογράμμισε, προσθέτοντας: «Θα το κυνηγήσω όσο ζω».

«Ήμουν μιάμιση ώρα εγκλωβισμένος – Μια κοπέλα δίπλα μου δεν τα κατάφερε»

Τις δραματικές στιγμές που έζησε στο τρίτο βαγόνι της αμαξοστοιχίας περιέγραψε ο επιζών Δημήτριος Κατωπόδης, ο οποίος καθόταν δίπλα στο παράθυρο τη στιγμή της σύγκρουσης.

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Όπως κατέθεσε, το βαγόνι άρχισε ξαφνικά να τραντάζεται, με αποτέλεσμα να εκσφενδονιστεί από τη θέση του και να καταλήξει δύο θέσεις πίσω, στην απέναντι πλευρά. Όταν άνοιξε τα μάτια του, επικρατούσε πανικός, ενώ σπασμένα τζάμια και σίδερα είχαν πέσει πάνω στα πόδια του.

«Δεν ένιωθα τα πόδια μου», ανέφερε, εξηγώντας ότι αδυνατούσε να μετακινηθεί και προσπαθούσε να καταλάβει τι είχε συμβεί.

Παρά την κατάστασή του, κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους γονείς του μέσα από το κατεστραμμένο βαγόνι. Παρέμεινε εγκλωβισμένος για περίπου μιάμιση ώρα, μέχρι να φτάσουν οι διασώστες και να τον απελευθερώσουν. Χρειάστηκε να κόψουν τα σίδερα που είχαν καταπλακώσει τα πόδια του, ενώ το αριστερό του πόδι ήταν σπασμένο. Τελικά, με τη βοήθεια των διασωστών, κατάφερε να βγει από ένα παράθυρο.

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε και στις κραυγές των εγκλωβισμένων επιβατών, τις οποίες άκουγε ενώ ο ίδιος αδυνατούσε να κινηθεί.

«Όταν άνοιξα τα μάτια μου άκουγα μια γυναικεία φωνή να φωνάζει “βοήθεια, βοήθεια, είμαι διπλωμένη στα δύο”», ανέφερε.

Όπως είπε, δίπλα του βρισκόταν μια γυναίκα που είχε επίσης εγκλωβιστεί, καθώς και μια νεαρή κοπέλα που δεν κατάφερε να επιζήσει. Σημείωσε ακόμη ότι δεν έβλεπε φωτιά μέσα στο βαγόνι του, ενώ θυμήθηκε ανθρώπους που παρέμειναν κοντά στους τραυματίες προσπαθώντας να τους συμπαρασταθούν μέχρι να ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός.

«Άκουσα κάποιον να φωνάζει “καίγομαι” – Είδα μια τεράστια φωτιά»

Τις τελευταίες στιγμές πριν από τη σύγκρουση, αλλά και όσα ακολούθησαν, περιέγραψε ο Θωμάς Κωστίδης, επιβάτης του τρίτου βαγονιού, στη θέση 62.

Όπως κατέθεσε, το τρένο είχε αναχωρήσει από την Αθήνα στις 19:20, ενώ κατά την παραμονή του στον σταθμό της Λάρισας είχε γίνει ανακοίνωση για καθυστέρηση λόγω μονής γραμμής. Περίπου δέκα λεπτά μετά την αναχώρηση από τη Λάρισα σημειώθηκε η σύγκρουση.

«Το πρώτο πράγμα που κατάλαβα ήταν μια λάμψη, σαν να ανάβουν προβολείς», ανέφερε, περιγράφοντας τους ισχυρούς κραδασμούς που ακολούθησαν.

Τα φώτα άρχισαν να αναβοσβήνουν, τα ράφια έσπαγαν και αντικείμενα εκσφενδονίζονταν, ενώ το βαγόνι πήρε μεγάλη κλίση και, σύμφωνα με τον ίδιο, κατέληξε γυρισμένο κατά 90 μοίρες.

Μέσα στο σκοτάδι και στους καπνούς προσπαθούσε να βρει διέξοδο, ακούγοντας γύρω του ανθρώπους να ζητούν βοήθεια.

«Δεν φαινόταν τίποτα. Άκουγα φωνές για βοήθεια. “Καίγομαι”, άκουσα», κατέθεσε.

Ο συνεπιβάτης που βρισκόταν δίπλα του τού έκανε νόημα να καλύψουν τα πρόσωπά τους με τις μπλούζες τους, καθώς από ένα σπασμένο παράθυρο εισέρχονταν καπνοί.

Ο Θωμάς Κωστίδης χρησιμοποίησε τον φακό του κινητού του για να δει τι συνέβαινε στο εσωτερικό του βαγονιού. Θυμήθηκε μια γυναίκα με το μωρό της, αλλά και μια κοπέλα που βρισκόταν σε εμβρυική στάση, χωρίς να μιλά.

Όταν κατάφερε να βγει από το παράθυρο, αντίκρισε μια τεράστια φωτιά, κομμάτια από τροχούς της αμαξοστοιχίας και διαλυμένες λαμαρίνες. Παράλληλα, είδε επιβάτες να κάθονται κοιτάζοντας στο κενό.

Αφού απομακρύνθηκε από το σημείο, τηλεφώνησε στη μητέρα του για να την ενημερώσει ότι ήταν ζωντανός. Όταν έφτασε στα ασθενοφόρα, είχε ακόμη πάνω του κομμάτια από γυαλιά και ζήτησε από γιατρό να του εξετάσει το κεφάλι.

«Φοβόμασταν ότι θα γίνει έκρηξη»: Οι μαρτυρίες από το δεύτερο βαγόνι

Τις στιγμές που ακολούθησαν τη σύγκρουση στο δεύτερο βαγόνι περιέγραψε ο Αναστάσιος Αραμπατζίδης, ο οποίος επέστρεφε από την Αθήνα στην Κατερίνη μαζί με φίλο του.

Όπως ανέφερε, το τρένο είχε σταματήσει στο Παλαιοφάρσαλο και ο ίδιος είχε ενημερώσει τον πατέρα του ότι θα καθυστερούσε να φτάσει στον προορισμό του. Λίγο πριν από τη σύγκρουση, στο βαγόνι βρίσκονταν η Φραντσέσκα Μπέζα και η Μάρθη Ψαροπούλου, οι οποίες είχαν κατευθυνθεί προς το κυλικείο.

«Στην αρχή νομίζαμε πως ήταν εκτροχιασμός», ανέφερε για τις πρώτες στιγμές μετά τη σύγκρουση.

Το βαγόνι είχε πάρει κλίση, τα παράθυρα είχαν σπάσει και παντού υπήρχαν καπνοί και φωτιά. Ο ίδιος και ο φίλος του προσπάθησαν να βγουν από τα παράθυρα, πετώντας πρώτα τις βαλίτσες τους, καθώς στο έδαφος υπήρχαν λαμαρίνες και συντρίμμια.

«Είχε αρχίσει να καίγεται το δεύτερο βαγόνι. Φοβόμασταν για έκρηξη», κατέθεσε, περιγράφοντας εικόνες που, όπως είπε, έμοιαζαν με σκηνές κινηματογραφικής ταινίας.

Γύρω από το βαγόνι ακούγονταν φωνές τραυματισμένων επιβατών, ενώ οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο έριξαν σχοινί από την ανηφόρα, προκειμένου να βοηθήσουν τους επιζώντες να ανέβουν προς τον δρόμο.

Ο Αναστάσιος Αραμπατζίδης κατάφερε να επικοινωνήσει με τους γονείς του περίπου είκοσι λεπτά μετά την έξοδό του από το τρένο, ενημερώνοντάς τους ότι δεν γνώριζαν πού ακριβώς βρίσκονταν. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κατερίνης και αργότερα στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

«Εγώ ζωντανός εδώ δεν καίγομαι»: Η προσπάθεια διάσωσης μιας κοπέλας μέσα από τη φωτιά

Στις δραματικές στιγμές που έζησε στο δεύτερο βαγόνι αναφέρθηκε και ο Ευστάθιος Καρράς, ο οποίος λίγο πριν από το ταξίδι είχε βοηθήσει, μαζί με άλλους επιβάτες, τη Μάρθη Ψαροπούλου και τη Φραντσέσκα Μπέζα να ανεβάσουν τις αποσκευές τους.

Την ώρα της σύγκρουσης κοιμόταν και ξύπνησε απότομα μέσα στο σκοτάδι, έχοντας χάσει τα γυαλιά και το κινητό του τηλέφωνο. Με τη βοήθεια μιας κοπέλας που βρισκόταν κοντά του και χρησιμοποιώντας έναν φακό, κατάφερε να εντοπίσει τα προσωπικά του αντικείμενα.

Στη συνέχεια, μαζί με άλλους επιβάτες, άρχισε να αναζητά τρόπο διαφυγής. Χρειάστηκε να σκαρφαλώσουν πάνω σε βαλίτσες και να κινηθούν ανάμεσα στα κατεστραμμένα καθίσματα, προσπαθώντας να προσεγγίσουν τα παράθυρα.

Η φωτιά που είχε εκδηλωθεί ενίσχυε τον τρόμο των επιβατών, με τον ίδιο να θυμάται τη φράση που είπε εκείνη τη στιγμή:

«Εγώ ζωντανός εδώ δεν καίγομαι».

Όπως κατέθεσε, θυμάται τον Τάσο, τον Αναστάσιο Αραμπατζίδη, να πηδά πρώτος από το βαγόνι, ενώ εκείνος προσπαθούσε να πείσει δύο κοπέλες να τον ακολουθήσουν για να σωθούν.

Όταν τελικά βγήκε στα συντρίμμια, άκουσε τον φίλο του να φωνάζει και αντιλήφθηκε ότι υπήρχαν τραυματισμένοι επιβάτες που χρειάζονταν βοήθεια. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο φίλος του τού υπέδειξε ένα κορίτσι που βρισκόταν κοντά στη φωτιά και ο ίδιος έσπευσε να το απομακρύνει από το επικίνδυνο σημείο.

«Όταν την άφησα ήταν λιπόθυμη», ανέφερε, εξηγώντας ότι τη μετέφερε μακριά από τις φλόγες.

Ο Ευστάθιος Καρράς τραυματίστηκε στο γόνατο, παρουσιάζοντας μερική ρήξη μηνίσκου, ενώ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πονοκεφάλους. Όπως περιέγραψε, οι επιζώντες κατάφεραν να ανέβουν προς τον δρόμο χρησιμοποιώντας το σχοινί που είχαν ρίξει οι πυροσβέστες.

«Ακούμε ασθενοφόρα να έρχονται. Θυμάμαι μόνο μπλε και κόκκινα φώτα. Είναι σαν να βλέπεις ταινία», κατέθεσε, περιγράφοντας τις εικόνες που έχουν μείνει χαραγμένες στη μνήμη του.

Στη συνέχεια έφτασαν οι γονείς τους και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο της Κατερίνης.

Στις 14 Δεκεμβρίου η εισαγγελική πρόταση για τα 250 οστά

Κατά τη διάρκεια της 51ης συνεδρίασης ανακοινώθηκαν και οι επόμενες ημερομηνίες της ακροαματικής διαδικασίας.

Η εισαγγελική πρόταση για τα 250 οστά προγραμματίστηκε για τις 14 Δεκεμβρίου, ενώ οι συνεδριάσεις της 7ης, 8ης και 9ης Δεκεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω κωλύματος. Παράλληλα, ορίστηκε επιπλέον συνεδρίαση για τις 17 Δεκεμβρίου.

Στον κατάλογο των μαρτύρων της συγκεκριμένης διαδικασίας περιλαμβάνονταν επίσης η επιζήσασα Όλγα Μιχαηλίδου και ο Βασίλειος Νεθερίδης, επιζών και σύντροφος της Κλαούντιας Λάτα.

Χατζηκωνσταντίνου: «Ο Καραμανλής πρέπει να παραπεμφθεί για κακούργημα»

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, η δικηγόρος Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου προχώρησε σε δήλωση σχετικά με τις ποινικές ευθύνες για τη σιδηροδρομική τραγωδία, αναφερόμενη στον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή.

Η κ. Χατζηκωνσταντίνου υποστήριξε ότι ο πρώην υπουργός θα πρέπει να αντιμετωπίσει κακουργηματική κατηγορία, επικαλούμενη τη θέση που έχουν διατυπώσει και συγγενείς των θυμάτων.

Στη δήλωσή της χρησιμοποίησε τη διατύπωση «ενδεχόμενος δόλος πρώτου βαθμού», ζητώντας να διερευνηθούν οι ευθύνες του σε επίπεδο κακουργήματος.

Η δικηγόρος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Καραμανλής πρέπει να παραπεμφθεί για κακούργημα».